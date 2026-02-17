Itt az új lista a legvonzóbb lakossági állampapírokról

Összesen 70,1 milliárd forintnyi lakossági állampapír kelt el az év hetedik hetén, a legnépszerűbb kötvény ismét a Fix Magyar Állampapír volt, ebből 39,74 milliárd forintnyi mennyiség fogyott, a második helyen a Magyar Állampapír Plusz szerepel 15,96 milliárd forintnyi bruttó értékesítéssel.
A harmadik helyen végző Kincstári Takarékjegy 11,48 milliárd forintnyi tőkebevonásra volt képes, a maradék három nyilvántartott papírból (értékesítési volumen szerinti sorrendben: BMÁP, nyomdai MÁP Plusz, PMÁP) a szokásos módon meglehetősen kevés kelt el, ezek együttesen 2,9 milliárd forintnyi heti bruttó értékesítésre tettek szert.
Az értékesítési adatok elemzésekor azt is figyelembe kell venni, hogy egy tavalyi változtatás következtében már a forgalmazók (például bankok, brókercégek) is beléphetnek vevőként a lakossági állampapírok elsődleges piacára. A forgalmazók azzal a céllal cserélhetik meglévő állampapírjaikat újonnan kibocsátott lakossági állampapírokra, hogy azokat később továbbértékesítsék a lakossági befektetők számára.
Az év eddigi időszakában összesen 580 milliárd forintot (hetente átlagosan 83 milliárd forintot) fektettek a magyarok lakossági állampapírba, a beáramló összeg zöméért a Fix Magyar Állampapír és a Magyar Állampapír Plusz felelt. Az Államadósság Kezelő Központ ezzel fokozatosan halad annak a célnak az elérése felé, hogy egyre nagyobb részt képviseljenek a lakossági portfólión belül a fix kamatozású állampapírok.
A forintban "denominált" lakossági állampapírokban a január végi helyzet szerint az alábbi összegeket tartották a magyarok:
- Fix Magyar Állampapír: 3848 milliárd forint;
- Prémium Magyar Állampapír: 3588 milliárd forint;
- Bónusz Magyar Állampapír: 2076 milliárd forint;
- Magyar Állampapír Plusz: 1121 milliárd forint;
- Kincstári Takarékjegy: 631 milliárd forint;
- Babakötvény: 526 milliárd forint;
- Nyomdai Magyar Állampapír Plusz: 90 milliárd forint.
Érdekesség, hogy a heti értékesítési versenyt már régóta a Fix Magyar Állampapír vezette, de az állomány méretét illetően csak január közepén csente el az első helyet a Prémium Magyar Állampapírtól.
