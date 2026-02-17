  • Megjelenítés
Újra 5000 dollár alá esett az arany - Mi történik?
Újra 5000 dollár alá esett az arany - Mi történik?

Az arany árfolyama kedden tovább csökkent, mivel enyhültek az Iránnal és Oroszországgal kapcsolatos geopolitikai feszültségek, miközben az erősödő dollár is nyomást gyakorolt a nemesfém jegyzésére. A befektetők most leginkább a Fed januári ülésének jegyzőkönyvére várnak, amelyet a hét második felében publikálnak.

A nemesfém azonnali (spot) árfolyama magyar idő szerint kora reggel mintegy 2,7 százalékot esett, unciánként 4900 dollár közelébe.

A korrekció hátterében több geopolitikai fejlemény is meghúzódik. Donald Trump amerikai elnök hétfőn jelezte,

hogy "közvetve" részt vesz az Irán és az Egyesült Államok között, kedden kezdődő genfi nukleáris tárgyalásokon.

Az elnök hozzátette: meggyőződése, hogy Teherán hajlandó megállapodást kötni. Ezzel párhuzamosan Ukrajna és Oroszország képviselői is tárgyalóasztalhoz ülnek Genfben. Az amerikai közvetítéssel zajló békefolyamat újabb, keddi és szerdai fordulójában a Kreml szerint várhatóan a területi kérdések kerülnek a középpontba.

A dollárindex 0,2 százalékkal erősödött a főbb devizákkal szemben. Ez a folyamat megdrágítja a dollárban jegyzett aranyat a más fizetőeszközt használó befektetők számára, ami visszafoghatja a keresletet.

A piaci szereplők figyelme most a Federal Reserve (Fed) szerdán megjelenő januári jegyzőkönyvére összpontosul, amelytől a monetáris politika jövőbeli irányára vonatkozó útmutatást remélnek. A CME FedWatch adatai szerint a befektetők jelenleg júniusra árazzák be az első kamatcsökkentést. Mivel az arany nem fizet kamatot, a nemesfém jellemzően az alacsonyabb kamatkörnyezetben teljesít jobban.

A többi nemesfém jegyzése is csökkent: az ezüst azonnali ára 3,3 százalékkal, a platináé 2,3 százalékkal, a palládiumé pedig 2,1 százalékkal mérséklődött.

