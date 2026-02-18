Háborús félelem lökte meg az olaj árát

Az olaj ára több mint 4 százalékkal emelkedett, miután az amerikai alelnök arról beszélt, hogy
Irán nem teljesítette az Egyesült Államok feltételeit a genfi atomtárgyalásokon.
Washington szerint a diplomácia továbbra is nyitott, de az amerikai elnök katonai erő alkalmazását is fenntartja lehetőségként.
A piac leginkább attól fél, hogy egy esetleges háború megzavarhatja a Hormuzi szoros forgalmát. Ezen az útvonalon halad át a tengeri olajexport közel egyharmada. Az iráni hadgyakorlatok és az amerikai repülőgép hordozók térségbe vezénylése tovább növelte a bizonytalanságot.
Bár a tárgyalásokat mindkét fél részben konstruktívnak nevezte, a befektetők inkább a kockázatot árazták. Egy elhúzódó konfliktus nem korlátozott akció lenne, hanem akár teljes háborúvá is válhat, ami jelentős hatással lehet a globális energiapiacra.
Címlapkép forrása: Stringer/Anadolu via Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
