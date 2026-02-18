  • Megjelenítés
Háborús félelem lökte meg az olaj árát
Befektetés

Háborús félelem lökte meg az olaj árát

Portfolio
Hirtelen ugrott az olaj ára, miután Washington jelezte, hogy kudarc esetén katonai lépések is jöhetnek Irán ellen. A piac attól tart, hogy egy konfliktus lezárhatja a világ egyik legfontosabb olajszállítási útvonalát.

Az olaj ára több mint 4 százalékkal emelkedett, miután az amerikai alelnök arról beszélt, hogy

Irán nem teljesítette az Egyesült Államok feltételeit a genfi atomtárgyalásokon.

ByI6PCtx

Washington szerint a diplomácia továbbra is nyitott, de az amerikai elnök katonai erő alkalmazását is fenntartja lehetőségként.

A piac leginkább attól fél, hogy egy esetleges háború megzavarhatja a Hormuzi szoros forgalmát. Ezen az útvonalon halad át a tengeri olajexport közel egyharmada. Az iráni hadgyakorlatok és az amerikai repülőgép hordozók térségbe vezénylése tovább növelte a bizonytalanságot.

Még több Befektetés

Amikor legutóbb ilyen történt, gyorsan lehetett sok pénzt keresni ezzel a részvénnyel!

A csillogó tető alatt megrepedt az alap: miért süket az amerikai részvénypiac a jó hírekre?

Nagyon vigyázz, ha ide fektetted a pénzed!

Bár a tárgyalásokat mindkét fél részben konstruktívnak nevezte, a befektetők inkább a kockázatot árazták. Egy elhúzódó konfliktus nem korlátozott akció lenne, hanem akár teljes háborúvá is válhat, ami jelentős hatással lehet a globális energiapiacra.

Kapcsolódó cikkünk

Pár nap alatt összeomlana a világkereskedelem? Kiderült az igazság a legféltebb tengeri útvonalról

Nagyon vigyázz, ha ide fektetted a pénzed!

Nő a feszültség, ugrik az olajár

Címlapkép forrása: Stringer/Anadolu via Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

Gazdagabb és egyenlőbb

A vagyoneloszlás kérdése erős érzelmeket és politikai vitákat vált ki. A közkeletű vélekedés úgy tudja, hogy míg a gazdagok egyre gazdagabbak lesznek, addig a szegények egyre szegényebbek,

Grandio Blog

Az AI-mítosz vége?

Balogh András Ábel, a Gránit Alapkezelő portfóliómenedzser-gyakornoka azt járja körül, miért "fordult a narratíva" 2026 elején: miközben a szélesebb piac új csúcsokat is láthat, a techno

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Lezárult a béketárgyalás – Bejelentést tett Zelenszkij: fontos dologban történt előrelépés
Vége a béketárgyalásnak: Oroszország egyetlen, szűkszavú mondattal elintézte az egész svájci békecsúcsot
Derült égből állampapír-pénzeső: rengeteg lakossági befektető kap ma súlyos összeget
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility