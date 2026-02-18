Nő a feszültség, ugrik az olajár

A Brent nyersolaj ára 2,7 százalékkal, hordónként 69,3 dollárra nőtt kora délután, míg az amerikai WTI jegyzése 2,9 százalékkal, 64,1 dollárra emelkedett. Az áremelkedés hátterében elsősorban a geopolitikai feszültségek állnak.
Az amerikai közvetítéssel zajló svájci tárgyalások után Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azzal vádolta Oroszországot, hogy szándékosan húzza az időt.
Véleménye szerint Moszkva késlelteti a négy éve tartó háború lezárásához szükséges megállapodást.
Vlagyimir Megyinszkij, az orosz delegáció vezetője a megbeszéléseket nehéznek, de tárgyszerűnek minősítette, és kilátásba helyezte az újabb fordulót.
Magyarország leállította a gázolajszállításokat Ukrajnába, és nem is indítja újra azokat mindaddig, amíg Kijev nem biztosítja ismét a Barátság kőolajvezetéken keresztüli nyersolajszállítást Magyarország felé – jelentette be Szijjártó Péter külügyminiszter. Az orosz olaj ukrajnai tranzitja már hetek óta akadozik, a kiesést Kijev egy január 27-i orosz támadásra vezeti vissza.
Az iráni–amerikai kapcsolatok terén kedden ugyan előrelépés történt: a felek 'irányadó elvekben' állapodtak meg az atomprogramról szóló vita rendezése érdekében. Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter azonban hangsúlyozta, hogy ez nem jelenti a megállapodás közelségét. A tárgyalások kezdetén Irán a Forradalmi Gárda hadgyakorlata miatt ideiglenesen lezárta a Hormuzi-szoros egyes részeit, amely a globális olajellátás egyik legfontosabb útvonala. Csütörtökön Irán és Oroszország közös haditengerészeti hadgyakorlatot tart az Ománi-öbölben és az Indiai-óceán északi részén.
Az Eurasia Group politikai tanácsadó cég keddi elemzése 65 százalékos valószínűséget ad annak, hogy az Egyesült Államok április végéig katonai csapást mér Iránra. Bjarne Schieldrop, az SEB vezető nyersanyag-elemzője szerint ugyanakkor Irán tisztában van vele, hogy a Hormuzi-szoros lezárása és az olajár 150 dollárig való ugrása az utolsó dolog, amit Donald Trump szeretne. Ez a helyzet pedig tárgyalási időt biztosít Teheránnak.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Találd meg a neked való befektetési alapot!
Európa megelégelte Trump ámokfutását, jöhet a "kereskedelmi NATO"
Kollektívan ellencsapással torolnák meg a büntetővámokat.
Történelmi rekordot döntött a globális felvásárlási piac, és ez még csak a kezdet
Dübörögnek a tranzakciók.
A cukrászdák is megkapták a mentőcsomagot – Mire számítanak a piaci szereplők?
A korábbi években elmaradt fejlesztésekre is lehetőség nyílik.
Áttörést ért el az orosz légierő: még veszélyesebb lett a legjobb orosz vadászgép - Komolyan retteghet a NATO?
Ráadásul egyre több is van belőle.
Újabb nagy sajátrészvény-vásárlásra készül az Opus Global
Fix ügyletek keretében.
Tenger alatti kábelekkel hálózná be a világot a Google: új program indul
Indiát is összekötné Amerikával.
Azt mondják, már Zelenszkij emberei is átadnák a Donbaszt az oroszoknak - Megtörte a csendet Kijev, elmondták, mi most a valós helyzet
Nyíltan kommentálta az ukrán elnöki hivatal az értesülést.
Újabb súlyos betegségekre lehet jó a fogyasztó csodaszer
Biztató eredmények érkeztek.
Hogyan érdemes a kamatperiódust, azaz a kamatfixálás hosszát megválasztani?
A hitelajánlat, a bank kiválasztásánál a legtöbb adós számára a kamat, törlesztő, THM értéke a legfontosabb. Ezek valóban nagyon lényeges mutatók, azonban nem árt figyelni a kamatperiódus
A NAV fókuszában a duális képzéshez kapcsolódó szocho kedvezmény
Egyre gyakoribb, hogy a NAV átfogó ellenőrzésekben célzottan vizsgálja a duális képzéshez kapcsolódó szocho-kedvezmény jogszerű igénybevételét. A gyakorlatban nem elég, hogy a képzés meg
Gazdagabb és egyenlőbb
A vagyoneloszlás kérdése erős érzelmeket és politikai vitákat vált ki. A közkeletű vélekedés úgy tudja, hogy míg a gazdagok egyre gazdagabbak lesznek, addig a szegények egyre szegényebbek,
Az AI-mítosz vége?
Balogh András Ábel, a Gránit Alapkezelő portfóliómenedzser-gyakornoka azt járja körül, miért "fordult a narratíva" 2026 elején: miközben a szélesebb piac új csúcsokat is láthat, a techno
Sérülékenyebb bankrendszert szülhet a digitális jegybankpénz?
A digitális jegybankpénz gyorsabb fizetéseket tesz lehetővé, de csökkentheti a kereskedelmi bankok betétállományát.
Rég kezdték ilyen jól az évet a fejlődő piacok
Az ábra a globális feltörekvő (fejlődő) piaci részvényalapok éves nettó tőkebeáramlását mutatja heti bontásban, különböző évek összehasonlításával. Jól látni: ez az év erősebben
Európában jobb élni, de Amerikában nagyobbat lehet nyerni
Az utóbbi hetekben vírusként terjedt az alábbi ábra, hát lássuk mit is sugall. Az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok életminőségi mutatóit összevető táblázat... The post Euró
Követett részvények - 2026. február
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Saját sírját ássa Európa: súlyos válságok után jöhet a várt fordulat – De mi lesz Magyarországgal?
A felbomlás vagy a feltámadás küszübén állunk?
Simán elveszi a munkád és a profitod is az AI: ezek a szektorok vannak veszélyben
Tényleg rombolna a mesterséges intelligencia?
Meddig tart az Otthon Start hatása a lakáspiacon?
Akár a fékezés is benne van a pakliban?
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.