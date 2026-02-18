  • Megjelenítés
Nő a feszültség, ugrik az olajár
Nő a feszültség, ugrik az olajár

Az olajárak szerdán közel három százalékkal emelkedtek, miután az Ukrajna és Oroszország közötti genfi béketárgyalások mindössze két óra után véget értek, az iráni–amerikai atomprogramról szóló egyeztetések pedig egyelőre nem hoztak áttörést.

A Brent nyersolaj ára 2,7 százalékkal, hordónként 69,3 dollárra nőtt kora délután, míg az amerikai WTI jegyzése 2,9 százalékkal, 64,1 dollárra emelkedett. Az áremelkedés hátterében elsősorban a geopolitikai feszültségek állnak.

Az amerikai közvetítéssel zajló svájci tárgyalások után Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azzal vádolta Oroszországot, hogy szándékosan húzza az időt.

Véleménye szerint Moszkva késlelteti a négy éve tartó háború lezárásához szükséges megállapodást.

Vlagyimir Megyinszkij, az orosz delegáció vezetője a megbeszéléseket nehéznek, de tárgyszerűnek minősítette, és kilátásba helyezte az újabb fordulót.

Magyarország leállította a gázolajszállításokat Ukrajnába, és nem is indítja újra azokat mindaddig, amíg Kijev nem biztosítja ismét a Barátság kőolajvezetéken keresztüli nyersolajszállítást Magyarország felé – jelentette be Szijjártó Péter külügyminiszter. Az orosz olaj ukrajnai tranzitja már hetek óta akadozik, a kiesést Kijev egy január 27-i orosz támadásra vezeti vissza.

Az iráni–amerikai kapcsolatok terén kedden ugyan előrelépés történt: a felek 'irányadó elvekben' állapodtak meg az atomprogramról szóló vita rendezése érdekében. Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter azonban hangsúlyozta, hogy ez nem jelenti a megállapodás közelségét. A tárgyalások kezdetén Irán a Forradalmi Gárda hadgyakorlata miatt ideiglenesen lezárta a Hormuzi-szoros egyes részeit, amely a globális olajellátás egyik legfontosabb útvonala. Csütörtökön Irán és Oroszország közös haditengerészeti hadgyakorlatot tart az Ománi-öbölben és az Indiai-óceán északi részén.

Az Eurasia Group politikai tanácsadó cég keddi elemzése 65 százalékos valószínűséget ad annak, hogy az Egyesült Államok április végéig katonai csapást mér Iránra. Bjarne Schieldrop, az SEB vezető nyersanyag-elemzője szerint ugyanakkor Irán tisztában van vele, hogy a Hormuzi-szoros lezárása és az olajár 150 dollárig való ugrása az utolsó dolog, amit Donald Trump szeretne. Ez a helyzet pedig tárgyalási időt biztosít Teheránnak.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

