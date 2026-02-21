  • Megjelenítés
Így robban fel az OpenAI bevétele
Hatalmas növekedést vár magától az OpenAI, a cég előrejelzése szerint néhány éven belül a világ egyik legnagyobb technológiai bevételtermelő vállalatává válhat.
Az OpenAI arra számít, hogy bevétele 2030-ra meghaladja a 280 milliárd dollárt. A prognózis a mesterségesintelligencia-szolgáltatások iránti gyorsan növekvő keresletre épül, különösen az előfizetéses termékeknél, amelyeket vállalatok és magánfelhasználók egyaránt egyre nagyobb számban vesznek igénybe.

A vállalat pénzügyi igazgatója szerint az évesített árbevétel már 2025-ben átlépte a 20 milliárd dollárt, szemben az előző évi mintegy 6 milliárddal. A cég emellett új bevételi forrásokat is tesztel, például bizonyos felhasználóknál megjelent a hirdetési modell.

Az agresszív növekedési terv mögött komoly költségek állnak. A mesterséges intelligencia fejlesztéséhez szükséges chipek, adatközpontok és szakemberek finanszírozása érdekében az OpenAI a következő években mintegy 600 milliárd dollárt tervez infrastruktúrára költeni, miközben egy korábbi terv még ennél is nagyobb beruházásról szólt.

A vállalat eközben új finanszírozási kört készít elő, amely több mint 100 milliárd dollárt hozhat, és a cég értékelése akár a 850 milliárd dollárt is meghaladhatja.

