Figyelmeztet a Wizz Air: egy egész éjszakára leállnak a rendszereik – Erre kell készülniük az utasoknak

Magyar idő szerint a héten szerda éjjel és csütörtök reggel között átmenetileg szünetelteti a foglalási és digitális ügyfélszolgálati rendszereinek elérhetőségét a Wizz Air, mivel ütemezett karbantartást hajtanak végre – áll a légitársaság közleményében.

A tervezett leállás február 25. 23.00 órától és február 26. 08.00 óráig tart.

Ebben az időszakban az alábbi szolgáltatások nem lesznek elérhetők:

Új jegy foglalása

Meglévő foglalások kezelése

Online utasfelvétel

Wizz Air mobilalkalmazás foglalási funkciói

Utalványok beváltása, ügyfélprofilhoz kapcsolódó szolgáltatások

A járatok menetrend szerint üzemelnek majd; azokat az utasokat a leállás nem is fogja érinteni, akik már azt megelőzően elvégezték az utasfelvételt.

A Wizz Air azt tanácsolja utasainak, hogy

akik még nem jelentkeztek be a járatukra, mindenképp még a leállás előtt tegyék meg.

Szükség esetén azonban a repülőtéri utasfelvétel a rendszerfrissítés alatt díjmentes lesz – jegyzik meg.

Címlapkép forrása: Horacio Villalobos#Corbis/Corbis via Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ