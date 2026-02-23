Figyelmeztet a Wizz Air: egy egész éjszakára leállnak a rendszereik – Erre kell készülniük az utasoknak

A tervezett leállás február 25. 23.00 órától és február 26. 08.00 óráig tart.
Ebben az időszakban az alábbi szolgáltatások nem lesznek elérhetők:
- Új jegy foglalása
- Meglévő foglalások kezelése
- Online utasfelvétel
- Wizz Air mobilalkalmazás foglalási funkciói
- Utalványok beváltása, ügyfélprofilhoz kapcsolódó szolgáltatások
A járatok menetrend szerint üzemelnek majd; azokat az utasokat a leállás nem is fogja érinteni, akik már azt megelőzően elvégezték az utasfelvételt.
A Wizz Air azt tanácsolja utasainak, hogy
akik még nem jelentkeztek be a járatukra, mindenképp még a leállás előtt tegyék meg.
Szükség esetén azonban a repülőtéri utasfelvétel a rendszerfrissítés alatt díjmentes lesz – jegyzik meg.
Címlapkép forrása: Horacio Villalobos#Corbis/Corbis via Getty Images
