Itt az első nagy reakció a hétvégi vámfejleményekre
Itt az első nagy reakció a hétvégi vámfejleményekre

Az arany árfolyama ma eddig másfél százalékkal került feljebb és elérte az 5160 dollárt unciánként, ami több mint három hetes csúcsot jelenti, mivel az újraéledő amerikai vámokkal kapcsolatos aggodalmak a menedékeszközök felé irányították a befektetők figyelmét.

Nagy emelkedésben van az aranynak és az ezüstnek is az árfolyama,

előbbinél három hete nem látott árfolyamról beszélhetünk.

Szombaton az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump bejelentette, hogy a globális vámokat 10%-ról 15%-ra emeli, miután az amerikai Legfelsőbb Bíróság elutasította a „viszonossági vámjait”. Trump megerősítette, hogy az új illetékek azonnali hatállyal lépnek életbe, bár nem volt világos, hogy aláírt-e bármilyen hivatalos dokumentumot.

Eközben Európa kereskedelmi biztosa vasárnap jelezte, hogy javasolni fogja a kereskedelmi megállapodás ratifikációjának felfüggesztését az USA-val, míg India elhalasztotta a Washingtonnal kötendő átmeneti kereskedelmi megállapodásról szóló tárgyalásokat.
A befektetők továbbá növekvő félelmekkel szembesültek egy esetleges amerikai katonai csapás lehetősége miatt Irán ellen, mivel a nukleáris tárgyalások holtpontra jutottak; a tárgyalók azonban csütörtökön Genfben újra találkoznak. A kínai piacok hosszú ünnep után újranyitnak, ami miatt az arany és más fémek esetében a kereskedési volument ezen a héten magasabbra várják.

Az arany árfolyama eddig 1,5 százalékkal került feljebb,

az ezüst pedig 3,5 százalékos pluszban van.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

