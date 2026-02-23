  • Megjelenítés
Megszólalt Donald Trump, azonnal beszakadt a piac: 100 milliárd dollár égett el pillanatok alatt
Megszólalt Donald Trump, azonnal beszakadt a piac: 100 milliárd dollár égett el pillanatok alatt

A bitcoin hétfőn, az ázsiai kereskedés kezdetén közel 5 százalékot esett az amerikai vámpolitika körüli bizonytalanság miatt, írja a Bloomberg.

A bitcoin árfolyama ma 3,5 százalékos esést követően 64 300 dollárig süllyedt, ami február 6. óta a legalacsonyabb szintnek számít. Az ether ennél is rosszabbul teljesített, értékéből 5,2 százalékot veszített. A CoinGecko adatai szerint

a teljes kriptopiac kapitalizációja 24 óra alatt mintegy 100 milliárd dollárral csökkent.

Az eladási hullámot Donald Trump szombati közösségi médiás bejegyzése váltotta ki, amelyben bejelentette:

az egy nappal korábban meghirdetett 10 százalékos globális vámot 15 százalékra emeli.

Mindezt annak ellenére tette, hogy a Legfelsőbb Bíróság korábban érvénytelenítette a vészhelyzeti felhatalmazásra alapozott vámkivetési gyakorlatot. Amerikai tisztviselők vasárnap közölték, hogy a partnerekkel már megkötött megállapodások érvényben maradnak.

A bitcoin már a hónap elején elveszítette a Trump 2024. novemberi választási győzelme óta felhalmozott teljes nyereségét. A kriptobarát elnöki politikára vonatkozó várakozások tavaly októberben még rekordszintre, 126 ezer dollár fölé hajtották az árfolyamot. Azóta azonban a szélesebb kriptopiac több mint 2 ezer milliárd dollárnyi értéket veszített, és különösen az altcoinok piaca szenvedett el súlyos veszteségeket.

