A TEBÉSZ szerint bennfentes kereskedés gyanúja merült fel a Molnál

A bejelentés fókuszában az események időzítése áll. A TEBÉSZ arra hivatkozik, hogy csak 2026. február 13-án, nemzetközi sajtóforrásokból vált ismertté: egy január végi orosz légicsapás megrongálta a Barátság kőolajvezeték ukrajnai szakaszát. A sérülés következtében január 27-től leálltak a Magyarország és Szlovákia irányába tartó szállítások, a probléma pedig hetekig megoldatlan maradt. A szervezet kiemeli, hogy mivel a Mol nyersolaj-beszerzésének jelentős része ezen az útvonalon történik, már a rövidebb kiesés is lényeges információnak minősül. A közel háromhetes leállás pedig egyértelműen olyan esemény, amelyről a tőkepiaci szabályok értelmében haladéktalanul tájékoztatni kellett volna a befektetőket.
Ezzel szemben a Mol a leállás tényét nem önálló közleményben publikálta.
A vállalat csupán 2026. február 16-án, az állami stratégiai kőolajkészletek felszabadításáról szóló hírekkel összefüggésben hozta azt nyilvánosságra.
A TEBÉSZ szerint ez a gyakorlat azt a látszatot kelti, hogy a piaci szereplők hamarabb értesülhettek a problémáról külső forrásokból, mint a hivatalos vállalati csatornákon keresztül.
Az ügy másik kritikus eleme a vezetői tranzakciók kérdése. A január 27. és február 13. közötti periódust a bejelentő csak "titkolózási időszakként" emlegeti. Ebben az időszakban négy vezető tisztségviselő – köztük igazgatósági tagok és felsővezetők – összesen több mint 1,5 milliárd forint értékben értékesített Mol-részvényeket. A TEBÉSZ álláspontja szerint az eladások időzítése és a beszerzési nehézségek egybeesése miatt indokolt annak vizsgálata, hogy a tranzakciók során felmerült-e a bennfentes információval való visszaélés.
Fontos: a dokumentum állításokat és gyanút fogalmaz meg, nem hatósági megállapításokat – érdemi következtetéshez az MNB vizsgálatának eredménye kell.
A szervezet arra kéri a jegybankot, hogy folytasson le teljes körű vizsgálatot a bennfentes információk kezelésével kapcsolatban. Amennyiben a hatóság jogsértést tár fel, a TEBÉSZ arányos szankciók kiszabását szorgalmazza. Egy esetleges piacfelügyeleti eljárás keretében az MNB elsősorban azt vizsgálhatja, hogy a társaság időben eleget tett-e közzétételi kötelezettségének. Emellett a vizsgálat kiterjedhet arra is, hogy a vezetők rendelkeztek-e olyan nem nyilvános információval, amely tisztességtelen előnyhöz juttatta őket az értékesítések során.
