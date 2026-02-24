  • Megjelenítés
A TEBÉSZ szerint bennfentes kereskedés gyanúja merült fel a Molnál
Befektetés

A TEBÉSZ szerint bennfentes kereskedés gyanúja merült fel a Molnál

Portfolio
A Tőzsdei Egyéni Befektetők Érdekvédelmi Szövetsége (TEBÉSZ) közérdekű bejelentéssel fordult a Magyar Nemzeti Bankhoz a Mol ügyében. A szervezet álláspontja szerint az olajipari vállalat feltehetően megsértette tájékoztatási kötelezettségét, amikor nem számolt be a Barátság kőolajvezeték leállásáról. Ezzel párhuzamosan a vezető tisztségviselők milliárdos értékű részvényeladásai a bennfentes kereskedelem gyanúját is felvetik a Szövetség szerint.

A bejelentés fókuszában az események időzítése áll. A TEBÉSZ arra hivatkozik, hogy csak 2026. február 13-án, nemzetközi sajtóforrásokból vált ismertté: egy január végi orosz légicsapás megrongálta a Barátság kőolajvezeték ukrajnai szakaszát. A sérülés következtében január 27-től leálltak a Magyarország és Szlovákia irányába tartó szállítások, a probléma pedig hetekig megoldatlan maradt. A szervezet kiemeli, hogy mivel a Mol nyersolaj-beszerzésének jelentős része ezen az útvonalon történik, már a rövidebb kiesés is lényeges információnak minősül. A közel háromhetes leállás pedig egyértelműen olyan esemény, amelyről a tőkepiaci szabályok értelmében haladéktalanul tájékoztatni kellett volna a befektetőket.

Ezzel szemben a Mol a leállás tényét nem önálló közleményben publikálta.

A vállalat csupán 2026. február 16-án, az állami stratégiai kőolajkészletek felszabadításáról szóló hírekkel összefüggésben hozta azt nyilvánosságra.

A TEBÉSZ szerint ez a gyakorlat azt a látszatot kelti, hogy a piaci szereplők hamarabb értesülhettek a problémáról külső forrásokból, mint a hivatalos vállalati csatornákon keresztül.

Még több Befektetés

Új lendületet kap az öngondoskodás: a családosok plusz pénzére fenik a fogukat a biztosítók és nyugdíjpénztárak

Itt az AI-para újabb áldozata, szétverik az IBM részvényeit

Az AI-ról szóló friss jelentés újabb eladási hullámot indított az amerikai tőzsdéken

Az ügy másik kritikus eleme a vezetői tranzakciók kérdése. A január 27. és február 13. közötti periódust a bejelentő csak "titkolózási időszakként" emlegeti. Ebben az időszakban négy vezető tisztségviselő – köztük igazgatósági tagok és felsővezetők – összesen több mint 1,5 milliárd forint értékben értékesített Mol-részvényeket. A TEBÉSZ álláspontja szerint az eladások időzítése és a beszerzési nehézségek egybeesése miatt indokolt annak vizsgálata, hogy a tranzakciók során felmerült-e a bennfentes információval való visszaélés.

Fontos: a dokumentum állításokat és gyanút fogalmaz meg, nem hatósági megállapításokat – érdemi következtetéshez az MNB vizsgálatának eredménye kell.

A szervezet arra kéri a jegybankot, hogy folytasson le teljes körű vizsgálatot a bennfentes információk kezelésével kapcsolatban. Amennyiben a hatóság jogsértést tár fel, a TEBÉSZ arányos szankciók kiszabását szorgalmazza. Egy esetleges piacfelügyeleti eljárás keretében az MNB elsősorban azt vizsgálhatja, hogy a társaság időben eleget tett-e közzétételi kötelezettségének. Emellett a vizsgálat kiterjedhet arra is, hogy a vezetők rendelkeztek-e olyan nem nyilvános információval, amely tisztességtelen előnyhöz juttatta őket az értékesítések során.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Tervezett eladások

Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az

Hitelkárosultak

Tartozás elévülési idő

Azok számára, akik váratlanul fizetési felszólítást kaptak egy követeléskezelőtől és felocsudtak az első sokk után, a legjobb amit tehetnek, hogy megvizsgálják elévült-e az adott követ

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Investment Day 2026

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Nagy Márton megnevezett négy bankot, amely maradhat az országban
Alaposan elromlott a hangulat, csúnyán megütötték az amerikai tőzsdéket
Figyelmeztetés érkezett: új trükkel csapolják az államkincstári számlákat, egy kattintás is elég a bajhoz
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility