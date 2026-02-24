Bemondták a profi befektetők, mely kötvényekben látnak most fantáziát: közel 9 százalékos kamat is elérhető

Beschenbacher Kornél, az SPB Befektetési Zrt. privátbanki igazgató helyettese szerint a kötvénypiacokon az idei évben – a korábbiakhoz hasonlóan –
elsősorban az amerikai dollárban és euróban denominált papírokba érdemes fektetni.
A kötvények esetében nem feltétlenül kell a lejáratig való tartásban gondolkodni, azonban több olyan eszköz is azonosítható, amelynek lejáratig való tartása kifizetődőbb lehet.
Rabobank 6,50 százalékos kamatozású örökjáradék kötvénye (EUR): A holland bank kötvényének vonzerejét a másodlagos piacon az alacsony, minimum 25/25 eurós kereskedési mennyisége adja, ami már önmagában is megfelelő likviditást nyújt, mivel a lakossági és az intézményi befektetők számára egyaránt elérhető a papír. Árfolyamát tekintve névérték felett, 117 százalék körül kereskednek vele, mely azt jelenti, hogy a jelenlegi lejárati hozama 5,67 százalék, emiatt euró oldalon kiemelkedő célpontnak számít. Árfolyamnövekedési potenciálja is igen magas, elérheti akár a 15-20 százalékot is – mondja Beschenbacher Kornél.
Deutsche Telekom 3,25% 2036 vállalati kötvény (EUR): Európa egyik legnagyobb, és az Egyesült Államok egyik meghatározó távközlési szolgáltatójának kötvényét jelenleg 100 százalékos árfolyamszinteken lehet megvásárolni, 3,25 százalékos lejárati hozammal. A cég életében izgalmas sztori van kibontakozóban: a Deutsche Telekom az NVIDIA-val közösen Münchenben létrehozza Európa egyik legnagyobb AI-infrastruktúráját. Befektetésre ajánlott hitelminősítéssel rendelkezik a kötvény, amely a névérték körüli árfolyamszinteknek is köszönhetően értékes célpont lehet azok számára, akik az ismert és neves nagyvállalatokat tartják főbb célpontnak.
RWE 4,125% 2035 vállalati kötvény (EUR): A németországi székhelyű integrált európai energiavállalat, az RWE zöld kötvényét 106 százalék körül kereskedik, ami 3,32 százalék körüli lejárati hozamot jelent. Árfolyamoldali potenciálja a jelenlegi kilátások alapján 5-8 százalék körül alakulhat, azonban ha a makrogazdasági események hatására a hozamcsökkenés markáns lesz, akár magasabb is lehet ennél.
DNO 8,50 százalékos kamatozású, 2030-ban lejáró vállalati kötvény (USD): A DNO ASA egy norvég olaj- és gázipari vállalat, amely komoly jelenléttel, jelentős kitermelési és fejlesztési licencekkel rendelkezik a Közel-Keleten, Irak kurdisztáni régiójában is. Emellett 2025-ben a cég jelentős akvizíciót hajtott végre: felvásárolta a norvég Sval Energi Group AS-t, ennek köszönhetően többszörösére bővültek a norvég/Északi-tengeri tartalékai és termelési kapacitásai. A DNO viszonylag kevés kötvénnyel rendelkezik, ezek közül kiemelendő a jelenleg 8,50 százalékos kamatozású fix lejáratú papírja, amely 106 százalékos árfolyamszinteken már megvásárolható, így jelenleg 6,70 százalék körüli lejárati hozamot biztosít.
Aegon Float Perpetual vállalati kötvény (USD): Az erős tőkepozícióval rendelkező holland biztosító 2004-ben bocsátotta ki dollárban denominált, örökjáradék típusú, változó kamatozású kötvényét, ami nem fix, hanem egy meghatározott kamatkörnyezethez igazodó kamatot fizet a befektetőknek. Kamatozása jelenleg 4 százalék dollárban, azonban lejárati hozama 5,10 százalék körül alakul. Befektetésre ajánlott hitelminősítésű és negyedévente visszahívható 100 százalékon, aminek az idei évben komoly jelentősége lehet, ugyanis a FED várhatóan folytatódó kamatcsökkentése komolyabb lendületet adhat a kötvény árfolyamának felfelé. A kötvény esetében a befektetési sztori valójában a visszahívás lehetősége, mely önmagában több mint 20 százalék feletti hozamrealizálást jelentene – emeli ki az SPB Befektetési Zrt. szakértője.
OTP Bank Nyrt. 8,75% 2033 (USD): Az OTP Bank kötvénye kiemelkedő célpont lehet a nagyobb vagyonnal rendelkező befektetők számára, az értékpapír minimum kereskedési mennyisége ugyanis 200 ezer amerikai dollár. Kamata nemzetközi viszonylatban is figyelemreméltó, a visszahívási hozama valamivel 5 százalék felett alakul, lejárati hozama pedig 7 százalék feletti. Ez a kötvény nem befektetésre ajánlott hitelminősítéssel rendelkezik, ezért valóban csak azok számára ajánlott, akik megfelelően tapasztaltak a kötvények világában.
REPUBLIC OF POLAND 5,50% 2054 Lengyel államkötvény (USD): Lengyelország gazdasága stabilan növekszik, miközben az infláció mérsékelt, így az ország az EU egyik leggyorsabban fejlődő tagja. Az 5,50 százalékos kamatozású, 2054-ben lejáró, amerikai dollárban denominált kötvénye igen attraktív célpont, hiszen nemcsak magas kamatot, hanem az árfolyamban is 15-20 százalékos növekedési potenciált kínál. A befektetésre ajánlott hitelminősítésű államkötvény nagyon jó likviditással rendelkezik a másodpiacon.
Görög államkötvények (EUR): Beschenbacher Kornél az euróalapú görög államkötvényekre is felhívja a befektetők figyelmét. “A görög szuverén kötvénypiac befektetési szempontból ma már egészen más képet mutat, mint a 2010-es évek elejének válságéveiben: az ország immár tartósan a befektetésre ajánlott kategóriában mozog, ami mögött egyértelmű fundamentális javulás áll. A bruttó államadósság a 2020-as, 209 százalékos GDP-arányos csúcsáról 2025-re nagyjából 145 százalék körüli szintre mérséklődött, vagyis öt év alatt több mint 60 százalékpontos csökkenés ment végbe. A fiskális oldal ma Görögország legfőbb erőssége.” – jegyzi meg a szakember.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
