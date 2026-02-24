Berobbant a nyersanyagpiaci szuperciklus - Mutatjuk, melyik részvények a legizgalmasabbak a profik szerint

Meddig tarthat az OTP lendülete?
Pataki Sándor, az OTP Bank igazgatója szerint a 2025-ös pénzügyi év kifejezetten erős, robusztus dinamikát hozhat, részben az Otthon Start program megjelenésének köszönhetően.
2026-ra a csoport legtöbb országában enyhén jobb teljesítményt várnak, mint 2025-ben.
A kelet-európai régió kapcsán hangsúlyozta: a jelenlegi növekedési ütem mellett sem beszélhetünk túlfűtöttségről.
Az orosz operációról elmondta, hogy a háború előtt a hitelportfólió több mint 90 százaléka lakossági volt, a konfliktus kitörése óta pedig gyakorlatilag teljesen erre a szegmensre álltak át.
2023-ban leállították a dollártranszfereket és szigorították az EU-ba irányuló átutalásokat is, a szankciós előírások teljes betartása mellett.
Osztalék formájában ugyanakkor az OTP a lehető legtöbb forrást kihozza az orosz leánybankból: 2025 harmadik negyedévéig
ez mintegy 600 millió eurót tett ki, ami nagyságrendileg megegyezik a háború előtti tőkeállománnyal.
Ukrajnában a vállalati portfólió aránya meghaladta az 50 százalékot, a lízingtevékenység is erős. A háború kitörése után az OTP óvatos stratégiát követett, ugyanakkor végig fenntartotta működését. A bank reputációja kimagasló, mivel a háború kezdete óta folyamatosan nyitva tart, a fizikai fenyegetettség ellenére is csak kevés fiókot kellett bezárni.
Kiemelte, hogy az elmúlt kilenc hónapban közel 20 százalékkal nőttek a hitelvolumenek Ukrajnában, a lakossági és a vállalati lízing szegmensben egyaránt erős volt a dinamika.
Ugyanakkor devizakontroll van érvényben, így forrás nem vihető ki az országból. Ha pedig újraindulna a privatizáció, az OTP részt venne a folyamatban.
Pataki szerint egy esetleges békekötés az orosz operációt érdemben nem érintené. Kiemelte, hogy az orosz alapkamat tavaly év elején még 18 százalékon állt, ami segítette az eredményeket.
A profit felhasználásával kapcsolatban négy fő prioritást jelölt meg:
-
Organikus növekedés: éves szinten 14-15 százalékos bővülés jelentős tőkét igényel.
-
Akvizíciók: olyan célpontok, amelyek akár három éven belül megtérülhetnek.
-
Osztalékfizetés
-
Sajátrészvény-visszavásárlás
Arra a kérdésre, hogy „helyén van-e az OTP árfolyama”, úgy válaszolt:
AZ ÁRAZÁST NYOMJA AZ OROSZ–UKRÁN HÁBORÚ, VALAMINT A HAZAI SZABÁLYOZÁSI KÖRNYEZET VÁLTOZÉKONYSÁGA.
A két tényező együttesen akár 20 százalékos diszkontot is indokolhat.
Hozzátette, hogy az OTP befektetői bázisa döntően külföldi, főként angolszász intézményi szereplőkből áll. A forint erősödése az elmúlt évben számukra is jelentős többlethozamot biztosított.
A kötvénypiaccal kapcsolatban pedig úgy fogalmazott:
AZ IDEI ÉV MÁSODIK FELÉBEN ADÓDHATNAK ÉRDEMI LEHETŐSÉGEK.
Globális harc indult a nyersanyagokért – Melyikbe fektessünk?
Hosszú Ferenc, az OTP Alapkezelő vezérigazgató-helyettese az aranyról elmondta, hogy a fundamentális tényezők, melyek támogatják az emelkedést, továbbra is megvannak. Szerinte az ezüstnél óvaintő lehet, az úgynezevezett arany/ezüst ráta, amely tavaly nagyot zuhant. Akkor az előretekintő hozam nagyon alacsony volt, ugyanakkor nem temetné a trendeket,
Úgy gondolja, hogy oldalazó, lefelé irányú mozgás jöhet az aranynál, az ezüstnél pedig akár olyan csúcsokat is láthattunk már idén, melyekre hosszú évekig nem lesz példa. Az aranynál az 5000 dolláros kulcsszintre figyel, az ezüstnél pedig 80 dollárra.
Úgy véli, hogy ilyen magas árszintek és volatilitás mellett a nemesfémbefektetésre sokkal inkább megfelelőek a bányarészvények.
A réztől most azt gondolja, hogy a tavalyi év bizonyította, hogy az amerikai vámintézkedések milyen szinten képesek eltéríteni egy nyersanyag árát. Szerinte a készletek magasak, ám azok egy jelentős része le van kötve a tőzsdén. Rengeteg réz áramlik az USA-ba, ez pedig torzítja a piacot. Hosszú távon támaszthatja az árfolyamot a stratégiai készletek felhalmozása.
Szerinte CO2 arányosan nézve az egyik legzöldebb energiaforrás az urán, a nagy emelkedése szerinte nem halott, de kell némi kifutási időt hagyni.
A ritkaföldfémekben lehet még fantázia szerinte, tekintve, hogy nem találták meg még igazán a befektetők ezt a befektetési csoportot. A lítiummal kapcsolatban az iparági ciklikusságra hívta fel a figyelmet, a nem korlátos nyersanyagok áremelkedésének határt szabhat a kereslet-kínálat egyensúlya.
Elmondta, hogy egyre népszerűbbek a befektetési portfóliókban a nemesfémek, az aranyban lát fantáziát, a ciklikus hatások miatt azonban a többi fémben lehetnek kockázatok.
Pletser Tamás, az Erste olaj- és gázipari elemzője szerint a könnyű pénz korszakán túl vagyunk,
de az évtized végére 5 számjegyű aranyárral számol.
A mostani időszak szerinte hasonlít a 70-es évekhez, szerinte növekedni fog a volatilitás.
Ha már optimizmus, konkrét neveket is említett az elemző. A bányacégek közül a Newmont, weathon precious metals, de már a másodvonal beli részvények is emelkednek. Equinox Goldot emelte ki.
A réz éve lehet Pletser szerint 2026,
mivel nyílik a kínálat és a kereslet közötti olló. De nem csak az AI, hanem az urbanizáció is fontos motorja a növekedésnek. A cégek közül a Freeport McMoran-t, és a Tesko Mine-t emelte ki.
Az uránnal kapcsolatban elmondta, hogy hasonló fundamentumokkal rendelkezik, mint a réz. Egy negatívuma azonban van, mégpedig, hogy a réz rendkívül univerzális, az uránnál pedig egy "újabb Csernobil vagy Fukushima" kockázata nem elhanyagolható. Az adatközpontok iránti kereslet lehet egy nagy felhajtó erő az uránban.
A ritkaföldfémekhez köthető részvények közül az MP Materialst emelte ki Pletser Tamás. Lítium-fronton az akkumulátorgyártás fejlődését emelte ki, nagyon erős kereslettel számol. Fékező erők között a magasabb bányaköltségeket emelte ki.
Zárásként elmondta, hogy egy 10-15 éves árupiaci ciklus elején járunk épp, a nemesfémek után az ipari fémek következhetnek, majd a fosszilis energiahordozókban, végül pedig a mezőgazdasági anyagokban jöhet nagy emelkedés.
Mutatjuk a legjobb hazai ingatlanpiaci befektetéseket!
Bárány Kristóf, a Shopper Park Plus igazgatóság elnöke szerint a befektetési portfólióknak 10-20%-át érdemes a mai környezetben ingatlanban tartani. A vállalat részvényeit euróban lehet megvenni, az osztalékot is euróban fizetik, ami komoly versenyelőny a vezető szerint. Az osztalékpolitikával kapcsolatban rámutatott, hogy jelentős, 7%-os volt a hozam az elmúlt időszakban, miközben az árbevétel-növekedés még ennél is meredekebb ütemben bővül. Alapvető cél a területen: az egy részvényre jutó osztalékot növelni, de legalábbis nem csökkenteni.
A gazdaság ciklikusságára tekintettel lehet arra számítani Bárány Kristóf szerint, hogy meg fog indulni rövidesen a fogyasztás, nemcsak a magyar, de a régiós piacokon is, többek között a lengyel és a cseh piacokat emelte ki a vezető.
Az ingatlan hosszú távon egy infláció elleni menedék
- emelte ki többek között a vezető.
Uzsoki Máté, a SunDell résztulajdonosa rámutatott, hogy a 2020-as tőzsdei jelenlét óta négyszer fizetett osztalékot a társaság, itt azonban nem feltétlenül az osztalékban van a legnagyobb sztori, hiszen a cég számaiban a hosszú átfutású ingatlanfejlesztési projektek miatt van egyfajta volatilitás, ezért a hosszú távú szemlélet az előnyös a részvény tartása során.
A szabályozói környezet változásait a vállalat alapvetően le tudja követni, de - a 3-5 évig tartó projektek miatt -, a megtérülési számok tükrében ez komoly nehézséget okozhat. Szerinte
fontos lenne a kiszámíthatóság, hiszen a bizonytalan környezetben nagyobb puffereket kell beépíteni a projektekbe.
