Bőven van még potenciál a régióban, így működik Trump-mesterterve

Zajlik az idei első Portfolio Investment Day konferencia. Meghívott szakértőink a legfontosabb befektetőket érintő kérdéseket válaszolják meg. Szó volt már a makrogazdasági kilátásokról, magyar tőzsdéről, fundamentális és technikai elemzésről, de arról is, hogy hogyan látják most a piacot a befektetési szolgáltatók és a hazai befektetési sztárok.

Mit hozhat az új Fed-elnök és mi a helyzet a magyar gazdasággal?

Nyeste Orsolya, az Erste vezető makrogazdasági elemzője elmondta, hogy a kormányzati költekezések nyomán az eurozónában is szép lassan magukhoz térnek a gazdaságok, a feltörekvő gazdaságok pedig várhatóan 2025-höz képest lassuló, de erősebb növekedést tudnak majd felmutanti.

Hozzátette, hogy a növekedések ellenállóbbak a vámháború ellenére, a mesterséges intelligencia okozta tecnhológiai fejlődés pedig a legnagyobb hype most a globális piackon.

Kiemelte, hogy

a kereskedelempolitikai bizonytalanság várhatóan továbbra is jelentős makro- és pénzügyi kockázati tényező marad.

Felhívta a figyelmet az emelkedő félelem indexre (VIX), és a tavalyi csökkenés után újból emelkedő olajárakra.

Szerinte az idei évben a legnagyobb kérdés az lesz, hogy milyen állapotban van az amerikai munkaerőpiac. Hozzátette, hogy a tavalyi vámháborús időszakban várt negatív várakozások nem igazolódtak be, a munkaerőpiac helyzetével kapcsolatban viszont sok ellentmondást láthatunk, ez pedig nagyban befolyásolhatja majd a Federal Reserve kamatpolitikáját is. Jelenleg 2 kamatvágást áraz idénre a piac.

Kevin Warsh új Fed-elnökről elmondta, hogy az alacsonyabb kamatokat támogathatja, de ellene van az eszközvásárlásoknak (QE: Quantitative Easing). Érdemes figyelni szerinte az amerikai 10 éves kötvényhozamokat.

Kitért a magyar gazdaságra is, elmondta, hogy 2022 második fele óta nincs érdemi növekedés, a döntő tényező pedig a beruházási ciklus gyengesége. Megjegyezte, hogy tavalyi év végére a célsávba került az infláció, miközben a kockázatok is kiegyensúlyozottabbá váltak.

Az államháztartás finynaszírozási igénye folyamatosan magas, az újból romlásnak indult elsődleges egyenleget pedig kezelni kell. Lassan pedig megnyílhat a tér az óvatos jegybanki kamatcsökkentések előtt, a forint stabilitása azonban fontos prioritása marad a döntéshozóknak.

A piac idénre 75 bázispontos vágást áraz, ennek ellenére azonban idén is a forint a bajnok a régióban.

Hogy látják a piacokat a befektetési szolgáltatók?

Bozsogi Tamás, az OTP Private Banking vezetője a stabilitásra és a nemzetközi intézményi háttérre hegyezte ki az OTP versenyelőnyét a privátbankár-piacon. Hozzátette, hogy egy bizonyos vagyonösszeg fölött az ügyfelek maguk is aktívan beleszólhatnak a döntésekbe a szolgáltatáson belül. A tőkepiaci szerepvállalásal kapcsolatban így fogalmazott:

A mi fő szerepünk, hogy egy bizonytalan környezetben stabil tőkesúly legyünk, főleg, amikor hullámzik a piac.

A bizonytalanságok márpedig halmozottan velünk vannak, érdemes felkészülni akár a rosszabb időszakokra is, aki pedig görcsösen keresi a jó beszállót, ő végül komoly hozamokról maradhat le, véli a szakember. Arról is megosztotta a véleményét, hogy szerinte az AI érkezésével manapság mennyire van szükség a személyes tanácsadásra.

Pleschinger Gyula Márk, a Wood&Co-nál Head of Private Wealth Management pozíciót betöltő vezetője rámutatott, hogy a vállaltnál határon átnyúló szolgáltatást nyújtanak vagyonkezelés terén, többek között ez mondható a Wood versenyelőnyének, illetve az AI gyakorlati felhasználására és a munkafolyamatok során mutatott aktív szerepvállalására is kitért.

A költséghatékonyabb tőzsdei termékekről és a Magyarországon más szolgáltatóknál nem elérhető alternatívákról

is beszélt a vezető.

Kiemelte továbbá az ügyfélélmény területével kapcsolatban a Wood-nál alkalmazott módszertant, a tervalapú portfólióösszetételt - ebből többek között rendszerint kiderül, hogy valóban milyen a tényleges kockázatvállaló képessége az adott ügyfélnek, ezen keresztül képes a vállalat személyre szabott szolgáltatást nyújtani.

Soós Péter, a HOLD Alapkezelő partnere és senior privátbankára kiemelte, hogy a HOLD a klasszikus privátbankokkal ellentétben csak portfóliókezelést végez; nem befektetési tanácsokra, sokkal inkább portfóliókezelési stratégiákra fókuszálnak. Hangsúlyozta:

Mi abban vagyunk jók, hogy diverz portfóliókat építsünk, és erre hosszú távú stratégiát alakítsunk ki.

A vezető szerint minden ügyfél két dolgot szeretne: magas hozamot, alacsony kockázattal. Ez egyszerre persze nem érhető el, ami viszont nagyon fontos és hozzájárul az egyéni portfóliókezeléshez, az a befektetési időtáv meghatározása és a kockázatvállalási hajlandóság pontos megismerése.

Valós idejű elemzés a Portfolio szakértőitől

A Portfolio Investment Day egyik legizgalmasabb része egy új formátum volt, ahol a Portfolio két elemzője, Nagy Viktor, és Kaszab Balázs elemezték fundamentális és technikai oldalról a legizgalmasabb instrumentumokat.

Többek között kitértek

a technológia szektor, a védelmi ipar és a bankszektor nagyágyúira, az arany mániára és a forint kilátásaira is.

Mibe fektetnek most az alapkezelő sztárok?

Cser Tamás, a HOLD vezető részvényportfólió-kezelője és partnere a következő évek legmeghatározóbb trendje a piacokon az lesz, hogy mi lesz az AI-beruházások eredménye, és egyáltalán nem biztos, hogy folytatódni fog az amerikai technológiai cégek elmúlt 10 évben látott dominanciája, amelyben nagy szerepe volt annak, hogy a nyertes vállalatok jól tudták monopolizálni saját területeiket.

Várakozása szerint nem láthatunk olyan dominanciákat, mint az elmúlt években, erős verseny jöhet. Ennek felismerése jellemezheti a következő éveket szerinte. A befektetők elfordulhatnak a technológiai cégektől, és Amerikától egyaránt. Európában az árazások nem túlfeszítettek, lehetnek jó lehetőségek.

A német fiskális élénkítéssel, a kamatvágásokkal kapcsolatban elmondta, hogy támasztják a belső keresletet Európában. Allokáláskor a legkönnyebb átrakni a pénzt az indexpapírokba, szerinte az utóbbi években, ahogy elkezdték felfedezni Európát a befektetők, ez pedig a nagy cégek árazásain is meglátszott már az utóbbi időben.

Szerinte azonban eléggé lemaradtak az európai középvállalatok, az ezekben rejlő lehetőségeket kutatják most.

A hosszú magyar kötvényekben 50 bázispontos csökkenést láthattunk, aim betudható egyrészt a külföldi befektetők "lelkesedésének", emellett azonban nemzetközi szinten is hasonló tendenciákról beszélhetünk, ami szerinte az inflácisó félelmek csökkenésével indokolható. Tér van a kötvénypiaci ralira.

Úgy gondolja, hogy van tér felfelé és lefelé is az EUR/HUF esetében, kiemelte a lakosság magas devizaállományát, ami védi a forintot egy nagy gyengülés ellen.

A nemesfémekkel kapcsolatban kiemelte, hogy az elmúlt években nem volt a napjainkban tapasztalt hype körülötte, most változott a helyzet.

Az amerikai piac szétszakadását említette még, van még fantázia az országban, a technológiai szektort viszont nem ajánlja.

Gyurcsik Attila, az Accorde Alapkezelő vezérigazgatója olyan szektorokban gondolkodik, mint a gépipar, amely akkor lehet igazán izgalmas, ha az Európai Unió rájön, hogy a gazdaságnak vannak olyan elemei, amelyeket meg kell védenie, és saját forrásból felpörgetnie.

Kiemelte Németország példáját, a több mint 10 éve tartó spórolást, amely megváltozott a jelenlegi geopolitikai események hatására.

A választásokkal kapcsolatosan elmondta, hogy asszimetrikus helyzet van, kiemelte a magyar kötvénypiaci helyzetet.

A devizapiaci helyzettel kapcsolatosan kiemelte, hogy a forint az elmúlt 15 év leértéeklődése több mint 20 százalék régiós szinten. A forint erősödésének a befektetői optimizmus jót tehetne. A magyar piac szerinte alulsúlyozott volt az elmúlt években, egy optimistább hangulat pedig nagyot

szerinte 370 alá is benézhet az EUR/HUF árfolyama, van még tér lefelé.

Szerinte a geopolitikai feszültésgek lokális csúcsán lehetünk most, a befektetők Amerika globális vezető szerepének végét árazzák, ez vezetett többek között az arany felértéeklődéséhez, az amerikai félidős választások hozhatnak változást. Hosszú távon optimista az aranyra vonatkozóan, tekintve, hogy hosszú távon nem lehet domináns deviza.

Amerikával kapcsolatosan a Russell 2000 indexet emelte ki.

Merre tovább, magyar tőzsde?

Tóth Tibor, a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatója az elmúlt évek rendkívül erős magyar tőzsdei teljesítményét taglalta a beszélgetés elején, a nemzetközi piacokhoz is hasonlította a BUX-ot a vezető. Hangsúlyozta: a magyar lakosság sokkal lojálisabb a magyar piachoz, a befektetési portfólió 70-80%-át itthon fektetik be. Az intézményi befektetőknél viszont pont fordított az arány, mutatott rá Tóth Tibor.

A nagy és a kis-közepes papírok is komoly növekedési potenciált rejtenek a szakember szerint, de fontos kiemelni, hogy a kilátások nagy mértékben függenek a kormányzati szándékoktól. A választások után nagyon fontos lesz, hogy a kormányzat hogyan fog állni a tőkepiacokhoz, emelte ki a vezető.

Az elmúlt harminc évben, az OTP-t és a Molt követően nem igazán voltak nagy léptékű tőzsdére lépések az MBH-n kívül; látni viszont több olyan jelentős tőkével rendelkező céget, akik terveznek tőzsdére lépni a közeljövőben.

Itt többek között az MVM-et említette, de a Budapest Airport egy hányada is a tőzsdére kerülhet akár,

erre nagy fokú lakossági érdeklődés lenne.

A legnagyobb potenciállal rendelkező terület a magyar tőzsde számára a lakossági értékesítés

- véli a vezető. Olyan tőkepiaci intézkedéscsomagot terveznek letenni az asztalra, ami jelentősen növelheti a magyar lakossági megtakarítások tőzsdei arányát (ez jelenleg 5%); itt többek között tőzsdeszimulációs alkalmazásra lehet gondolni, amit a középiskolások is kipróbálhatnak majd.

Hol vannak a jó lehetőségek?

Fazekas Gábor, az OTP Global Markets igazgatója szerint érdemes újragondolni, mit is csinál jelenleg az amerikai gazdaságpolitika. Úgy véli, az USA tudatos stratégiát követ a dollár leértékelése kapcsán, amelyet az úgynevezett „Mar-a-Lago-akkord” ír le.

Ennek gyakorlati megvalósítását látjuk most a piacon.

Az akkord egyik központi állítása, hogy az Egyesült Államok jelenlegi állapotában túl gyenge hegemón szerepének betöltésére: az ipar leépült, részben az euróhoz képest túl erős dollár miatt. A cél ezért egy olyan gazdaságpolitika, amely az EUR/USD árfolyamot felfelé mozdítja el. Ennek hatását a befektetők szerinte jelentősen alulbecsülték.

A stratégia másik kulcseleme a költségvetési fenntarthatóság kérdése és, hogy az adósságpálya kezelhetővé váljon.

Szerinte az amerikai részvénypiac mozgása és a reálgazdasági folyamatok közötti kapcsolat gyengült, mivel globális vállalatokról beszélünk, amelyek teljesítményét inkább világgazdasági és geopolitikai tényezők befolyásolják.

Az amerikai piacon a belső keresletre termelő vállalatokat tömörítő Russell 2000 indexben lát fantáziát, miközben a nagy technológiai cégek által dominált fő indexek esetében inkább oldalazásra számít. A tech-szektorban a közelmúltbeli esés után rendkívül szelektív megközelítést javasol, ugyanakkor a kibervédelmi cégekben komoly felértékelődési potenciált lát.

Európával kapcsolatban kiemelte: míg az Egyesült Államokban az ipari beszerzési árak emelkedtek, Európában ez a nyomás nem jelentkezik. Az európai indexek értékeltsége lemaradó, amit részben a negatív médiahangulat is magyarázhat. Befektetési szempontból az európai középvállalatokat emelte ki,

aki hisz az európai iparban, ebben a szegmensben találhat lehetőséget.

A régióval kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy az elmúlt időszak erős teljesítménye ellenére továbbra is vannak tartalékok, kétszámjegyű éves hozamkilátásokkal. Hozzátette, hogy a közép-kelet-európai indexekben a bankok és pénzügyi biztosítók dominálnak, az árazások pedig kedvezőek.

Jelenlegi szinteken a régiós részvények 16–19 százalékos diszkonttal forognak, így érdemes lehet a térségbe allokálni.

Az egzotikus piacokat összességében „longosnak” tartja. Az olaj kapcsán megjegyezte: az új amerikai gazdaságpolitika egyik célja lehet az alacsony olajár fenntartása, a hosszú távú túlkínálat biztosításán keresztül.

Latin-Amerikával kapcsolatban úgy látja, ha az Egyesült Államok saját befolyási övezeteként kezeli a régiót, az amerikai pénzügyi rendszer jelentős hátszelet adhat. Kiemelte Chilét és Brazíliát. Indiát kedvező reálgazdasági sztorinak tartja erőforrásai miatt, ugyanakkor az árazás már alkalmazkodott, az elmúlt években jelentős korrekció zajlott le.

