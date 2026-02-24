Rakétaként lőttek ki a lakossági állampapírok

Összesen 113,7 milliárd forintnyi lakossági állampapír kelt el az év nyolcadik hetén, a legnépszerűbb kötvény ismét a Fix Magyar Állampapír volt, ebből 67,57 milliárd forintnyi mennyiség fogyott (heti összevetésben 70%-os növekedés), a második helyen a Magyar Állampapír Plusz szerepel 28,25 milliárd forintnyi bruttó értékesítéssel (heti alapon +74%).
A harmadik helyen végző Kincstári Takarékjegy 14,7 milliárd forintnyi tőkebevonásra volt képes, a maradék három nyilvántartott papírból (értékesítési volumen szerinti sorrendben: BMÁP, nyomdai MÁP Plusz, PMÁP) a szokásos módon meglehetősen kevés kelt el, ezek együttesen 3,2 milliárd forintnyi heti bruttó értékesítésre tettek szert.
Az értékesítési adatok elemzésekor azt is figyelembe kell venni, hogy egy tavalyi változtatás következtében már a forgalmazók (például bankok, brókercégek) is beléphetnek vevőként a lakossági állampapírok elsődleges piacára. A forgalmazók azzal a céllal cserélhetik meglévő állampapírjaikat újonnan kibocsátott lakossági állampapírokra, hogy azokat később továbbértékesítsék a lakossági befektetők számára.
Az év eddigi időszakában összesen 694 milliárd forintot (hetente átlagosan 87 milliárd forintot) fektettek a magyarok lakossági állampapírba, a beáramló összeg zöméért a Fix Magyar Állampapír és a Magyar Állampapír Plusz felelt. Az Államadósság Kezelő Központ ezzel fokozatosan halad annak a célnak az elérése felé, hogy egyre nagyobb részt képviseljenek a lakossági portfólión belül a fix kamatozású állampapírok.
A forintos lakossági állampapírokban a február közepi helyzet szerint az alábbi összegeket tartották a magyarok:
- Fix Magyar Állampapír: 3926 milliárd forint;
- Prémium Magyar Állampapír: 3560 milliárd forint;
- Bónusz Magyar Állampapír: 2074 milliárd forint;
- Magyar Állampapír Plusz: 1142 milliárd forint;
- Kincstári Takarékjegy: 634 milliárd forint;
- Babakötvény: 543 milliárd forint;
- Nyomdai Magyar Állampapír Plusz: 89 milliárd forint.
