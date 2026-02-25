  • Megjelenítés
A Morgan Stanley szerint az AI-para jó lehetőségeket nyitott ezekben a részvényekben
A Morgan Stanley szerint az AI-para jó lehetőségeket nyitott ezekben a részvényekben

A Morgan Stanley stratégiai elemzői szerint a mesterséges intelligencia körüli piaci félelmek túlzott eladási hullámot indítottak el számos szektorban. Ez azonban kedvező beszállási lehetőségeket teremt a részvénykiválasztók számára - írta a Bloomberg.
A szakértők úgy vélik, a befektetőknek olyan vállalatokra érdemes koncentrálniuk,

amelyek védve vannak az AI diszruptív hatásaitól, továbbá erős növekedési kilátásokkal és kiváló minőségű fundamentumokkal rendelkeznek.

Különösen vonzónak tartják azokat a technológiát alkalmazó cégeket, amelyek jelentős árazási erővel bírnak. Pauker szerint a technológia bevezetéséből származó rövid távú előnyök ellensúlyozzák a piac hosszabb távú átrendeződésével kapcsolatos félelmeket.

A befektetői pánik leginkább a szoftveripart sújtotta, ám a Morgan Stanley elemzői szerint a piac túlzottan pesszimista forgatókönyvet árazott be. A stratégák úgy látják, a mesterséges intelligencia valójában bővíti a vállalati szoftverek piacát, a jelenlegi szereplők pedig képesek lesznek profitálni az innovációból. Kifejezetten vonzó belépési pontot látnak a Microsoft, az Intuit és az Atlassian részvényeinél.

A bankszektort szintén a technológia nettó nyertesei közé sorolják, mivel az AI idővel növeli a termelékenységet és a profitabilitást. A leginkább "védhető" pozíciójú választásként a Citigroup, a Bank of America, a State Street és a Truist Financial részvényeit emelték ki.

A fogyasztói pénzügyi szektorban a hatékonyságnövekedésből eredő hosszú távú előnyök meghaladják a rövid távú piaci átrendeződés kockázatait. A biztosítási ágazatban az AI fokozatosan javíthatja a kockázatvállalási és közvetítői tevékenységet, de az összetett szerződések és a szigorú szabályozási környezet miatt a közeljövőben nem várható radikális átalakulás. A fizetési és fintech szegmensben a Mastercard és a Visa a nettó haszonélvezők közé sorolható, részben az úgynevezett ügynökalapú kereskedelem térnyerésének köszönhetően.

Pauker és munkatársai hangsúlyozták:

a jelenlegi helyzet egy nagy befektetési ciklus tipikus velejárója.

Ilyenkor megnő a volatilitás, és időszakosan kétségek merülnek fel a tőkekiadások ütemével, valamint az egyes szektorok kitettségével kapcsolatban.

