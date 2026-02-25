  • Megjelenítés
FONTOS Több mint kétéves csúcson a forint
Bámulatos hozamok a magyar nyugdíjpénzeknél, minden harmadik portfólió 10% fölött hozott
Befektetés

Bámulatos hozamok a magyar nyugdíjpénzeknél, minden harmadik portfólió 10% fölött hozott

Portfolio
Az önkéntes nyugdíjpénztárak tavaly vagyonnal súlyozva átlagosan 9 százalék feletti nettó hozamot értek el, ráadásul a pénztári portfóliók harmadának hozamrátái két számjegyűek lettek – közölte a Magyar Nemzeti Bank. Az elmúlt három év hozamteljesítménye messze a legerősebb a pénztárak elmúlt két évtizedében. Az előző esztendőkhöz hasonlóan tavaly is jellemzően a nagyobb befektetési jegy és részvényhányaddal rendelkező portfóliók teljesítettek a legjobban.

A hazai önkéntes nyugdíjpénztárak – záró vagyonnal súlyozott – átlagos nettó hozama 9,04 százalék lett tavaly.

A 2025. évi 3,3 százalékos decemberi inflációval összevetve ez 5,56 százalékos reálhozamot jelent a pénztártagoknak

– derül ki a Magyar Nemzeti Bank (MNB) által publikált szektoradatokból. A 2023-ban és 2024-ben egyaránt két számjegyű átlagos nettó hozammal záró önkéntes nyugdíjpénztárak a 2025-ös hozammal együtt az elmúlt két évtized messze legjobb hozamteljesítményét érték el az előző három esztendőben.

Az előző két évhez hasonlóan tavaly is jellemzően a magasabb kockázatot vállaló, részvény- és befektetésijegy-túlsúlyos pénztári portfóliók teljesítettek a legjobban. Ezen belül a portfóliók harmada két számjegyű nettó hozammal büszkélkedhet.

Még több Befektetés

Befellegzett ezeknek a pénzügyeseknek? Az AI már simán elveszi a munkájukat

Elmaradt a mesterséges földrengés, fellélegezhetnek a befektetők

Berobbant a nyersanyagpiaci szuperciklus - Mutatjuk, melyik részvények a legizgalmasabbak a profik szerint

Hasonló következtetésre jutott a Portfolio januári elemzése is: a legjobban hozó portfóliók rangsorát teljességgel dominálják a részvénytúlsúlyos portfóliók.

Az MNB a hosszabb távra visszatekintő, évesített hozamokat is kiszámolta:

  • a 10 éves nettó hozam átlagosan 6,56 százalék,
  • a 15 éves 6,77,
  • a 20 éves pedig 6,36 százalékos lett az elmúlt évek teljesítménye alapján.

Összességében az önkéntes nyugdíjpénztárak az elmúlt két évtizedben átlagosan 1,61 százalékos reálhozamot (infláció feletti hozamot) értek el.

A hosszú távú adatok egyúttal azt is mutatják, hogy az önkéntes nyugdíjpénztárak egy-egy korábbi, esetlegesen kedvezőtlenebb évét ellensúlyozhatják a kiugróan jó teljesítményt mutató időszakok. E nyugdíj-előtakarékossági forma esetében a professzionális pénztári vagyonkezelők gondoskodnak az eredményes befektetésekről.

Az önkéntes nyugdíjpénztárak alacsony, 1 százalék alatti éves működési és befektetési költségeit (díjterhelését), és a tagdíjbefizetések után járó 20 százalékos adókedvezményt is figyelembe véve a pénztári megtakarítások továbbra is kifejezetten versenyképes öngondoskodási formának számítanak a nyugdíjcélú előtakarékossági termékek piacán – hangsúlyozza a felügyelet. A pénztári hozamok, illetve díjterhelési mutatók alakulását az MNB közérthető magyarázatokkal évente közzéteszi honlapján a nyilvánosság számára.

tabla3
Kapcsolódó cikkünk

Bemondták a profi befektetők, mely kötvényekben látnak most fantáziát: közel 9 százalékos kamat is elérhető

Itt a radikális nyugdíjjavaslat: rendőrök, mentők, tűzoltók fogalmazták meg a követelésüket a kormány felé

Új lendületet kap az öngondoskodás: a családosok plusz pénzére fenik a fogukat a biztosítók és nyugdíjpénztárak

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Bitcoin: jön az összeomlás éve?

Cudar hónapokon van túl a Bitcoin, míg tavaly kriptopárti amerikai elnököt és mindenkori árfolyamcsúcsot köszönthettünk, addig az év utolsó szakasza, és az idei szinte egésze... The post Bi

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Retail Day 2026

2026. március 4.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Kemény üzenet érkezett Washingtonból Ukrajnába: ez az érdekeinket sérti, azonnal hagyják abba!
Megszületett a döntés Magyarországon, ami mindent átírhat – Mi lesz a kamatcsökkentés után?
Nagyot szakíthat, aki most kapcsol: komoly tőzsdei lehetőségek nyílnak, ha véget ér a háború
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility