Bámulatos hozamok a magyar nyugdíjpénzeknél, minden harmadik portfólió 10% fölött hozott

A hazai önkéntes nyugdíjpénztárak – záró vagyonnal súlyozott – átlagos nettó hozama 9,04 százalék lett tavaly.

A 2025. évi 3,3 százalékos decemberi inflációval összevetve ez 5,56 százalékos reálhozamot jelent a pénztártagoknak

– derül ki a Magyar Nemzeti Bank (MNB) által publikált szektoradatokból. A 2023-ban és 2024-ben egyaránt két számjegyű átlagos nettó hozammal záró önkéntes nyugdíjpénztárak a 2025-ös hozammal együtt az elmúlt két évtized messze legjobb hozamteljesítményét érték el az előző három esztendőben.

Az előző két évhez hasonlóan tavaly is jellemzően a magasabb kockázatot vállaló, részvény- és befektetésijegy-túlsúlyos pénztári portfóliók teljesítettek a legjobban. Ezen belül a portfóliók harmada két számjegyű nettó hozammal büszkélkedhet.

Hasonló következtetésre jutott a Portfolio januári elemzése is: a legjobban hozó portfóliók rangsorát teljességgel dominálják a részvénytúlsúlyos portfóliók.

Az MNB a hosszabb távra visszatekintő, évesített hozamokat is kiszámolta:

a 10 éves nettó hozam átlagosan 6,56 százalék,

a 15 éves 6,77,

a 20 éves pedig 6,36 százalékos lett az elmúlt évek teljesítménye alapján.

Összességében az önkéntes nyugdíjpénztárak az elmúlt két évtizedben átlagosan 1,61 százalékos reálhozamot (infláció feletti hozamot) értek el.

A hosszú távú adatok egyúttal azt is mutatják, hogy az önkéntes nyugdíjpénztárak egy-egy korábbi, esetlegesen kedvezőtlenebb évét ellensúlyozhatják a kiugróan jó teljesítményt mutató időszakok. E nyugdíj-előtakarékossági forma esetében a professzionális pénztári vagyonkezelők gondoskodnak az eredményes befektetésekről.

Az önkéntes nyugdíjpénztárak alacsony, 1 százalék alatti éves működési és befektetési költségeit (díjterhelését), és a tagdíjbefizetések után járó 20 százalékos adókedvezményt is figyelembe véve a pénztári megtakarítások továbbra is kifejezetten versenyképes öngondoskodási formának számítanak a nyugdíjcélú előtakarékossági termékek piacán – hangsúlyozza a felügyelet. A pénztári hozamok, illetve díjterhelési mutatók alakulását az MNB közérthető magyarázatokkal évente közzéteszi honlapján a nyilvánosság számára.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ