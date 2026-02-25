Bámulatos hozamok a magyar nyugdíjpénzeknél, minden harmadik portfólió 10% fölött hozott

A hazai önkéntes nyugdíjpénztárak – záró vagyonnal súlyozott – átlagos nettó hozama 9,04 százalék lett tavaly.
A 2025. évi 3,3 százalékos decemberi inflációval összevetve ez 5,56 százalékos reálhozamot jelent a pénztártagoknak
– derül ki a Magyar Nemzeti Bank (MNB) által publikált szektoradatokból. A 2023-ban és 2024-ben egyaránt két számjegyű átlagos nettó hozammal záró önkéntes nyugdíjpénztárak a 2025-ös hozammal együtt az elmúlt két évtized messze legjobb hozamteljesítményét érték el az előző három esztendőben.
Az előző két évhez hasonlóan tavaly is jellemzően a magasabb kockázatot vállaló, részvény- és befektetésijegy-túlsúlyos pénztári portfóliók teljesítettek a legjobban. Ezen belül a portfóliók harmada két számjegyű nettó hozammal büszkélkedhet.
Hasonló következtetésre jutott a Portfolio januári elemzése is: a legjobban hozó portfóliók rangsorát teljességgel dominálják a részvénytúlsúlyos portfóliók.
Az MNB a hosszabb távra visszatekintő, évesített hozamokat is kiszámolta:
- a 10 éves nettó hozam átlagosan 6,56 százalék,
- a 15 éves 6,77,
- a 20 éves pedig 6,36 százalékos lett az elmúlt évek teljesítménye alapján.
Összességében az önkéntes nyugdíjpénztárak az elmúlt két évtizedben átlagosan 1,61 százalékos reálhozamot (infláció feletti hozamot) értek el.
A hosszú távú adatok egyúttal azt is mutatják, hogy az önkéntes nyugdíjpénztárak egy-egy korábbi, esetlegesen kedvezőtlenebb évét ellensúlyozhatják a kiugróan jó teljesítményt mutató időszakok. E nyugdíj-előtakarékossági forma esetében a professzionális pénztári vagyonkezelők gondoskodnak az eredményes befektetésekről.
Az önkéntes nyugdíjpénztárak alacsony, 1 százalék alatti éves működési és befektetési költségeit (díjterhelését), és a tagdíjbefizetések után járó 20 százalékos adókedvezményt is figyelembe véve a pénztári megtakarítások továbbra is kifejezetten versenyképes öngondoskodási formának számítanak a nyugdíjcélú előtakarékossági termékek piacán – hangsúlyozza a felügyelet. A pénztári hozamok, illetve díjterhelési mutatók alakulását az MNB közérthető magyarázatokkal évente közzéteszi honlapján a nyilvánosság számára.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Találd meg a neked való befektetési alapot!
Sosem volt ekkora bajban Európa - Mi lehet a megoldás?
Versenyképességi válság.
Óriási szakadék tátong a hazai lakások állapota között, az otthonok jelentős része elöregedett
Itt találhatóak a legjobb és legrosszabb állapotú lakóingatlanok Magyarországon.
Kiderültek a számok: Oroszország olyan árat fizet a háborúért, amit már nem engedhet meg magának
Egyre jobban aggódhat Vlagyimir Putyin rezsimje.
Bámulatos hozamok a magyar nyugdíjpénzeknél, minden harmadik portfólió 10% fölött hozott
Húsz éves rekord dőlt meg.
Bill Gates megtört, mindent beismert – Orosz szála is van a történetnek
Bocsánatot kért az Epsteinhez fűződő kapcsolata miatt.
Fordulat érik a lakáspiacon: vége szakadhat a drágulásnak a legnépszerűbb részeken
Nem mindegy, hol van a panellakásunk.
Bitcoin: jön az összeomlás éve?
Cudar hónapokon van túl a Bitcoin, míg tavaly kriptopárti amerikai elnököt és mindenkori árfolyamcsúcsot köszönthettünk, addig az év utolsó szakasza, és az idei szinte egésze... The post Bi
Elérkezett a megahőszivattyúk kora?
A fűtési és hűtési szektor ma a globális energiafogyasztás közel 50%-áért felel, de a megahőszivattyúk valódi fordulópontot hozhatnak a távfűtésben.
Beszél a jegybank - de ki hallja meg a közösségi médiában?
A jegybankok egyre intenzívebben használják a közösségi médiát kommunikációs célokra. A kulcskérdés az, hogy akit eddig sem érdekelt a monetáris politika, azt vajon el lehet-e érni az Insta
Bértranszparencia az EU-ban: miért stratégiai kérdés a vállalatirányítás számára?
Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2023/970 irányelve, azaz az EU bértranszparencia irányelve az "egyenlő munkáért egyenlő bér" elvének érvényesítését kívánja megerősíteni, elsősor
Megérkezett a 10 éves futamidő a személyi kölcsönöknél: csapda vagy mentőöv az igénylőknek?
A K&H Banknál 8-ról 10 évre, az MBH Banknál pedig 7-ről 8 évre emelkedett a szabad felhasználású személyi kölcsönöknél elérhető maximális futamidő. Az első ránézésre egyszerűnek
Populista félelemkeltés vagy valós kockázat? Állami megfigyelés a digitális jegybankpénzeken keresztül
A digitális jegybankpénzek körüli vita ma már nem technológiai, hanem értékalapú kérdés: a hatékonyság és az adatvédelem közötti egyensúlyról szól.
Rezsicsökkentés segíti a nagy európai fordulatot
Esik a legfontosabb energiahordozók ára, ami egyfajta európai rezsicsökkentésként segíti a kontinens gazdaságát. Ha ehhez még hozzátesszük az uniós államok költségvetési lazítását és a
Mi az a TBSZ, és miért jó, ha van? - Magyaráz a HOLD
Sok kérdést kapunk olvasóinktól és ügyfeleinktől a HOLD vagyonkezelésére, a számlákra és szolgáltatásainkhoz kapcsolódó egyéb fogalmakra vonatkozóan. Ezekre válaszolunk egy sorozatban, e
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
Itt a pénzeső: most lesz érdemes félretenni
A magyarok kedvenc időszaka ismét elérkezett.
Rég volt ilyen erős éve a Molnak: meddig tarthat ki a lendület?
A számok a jövőről is mesélnek.
Fájdalmas döntések előtt az EU: elszállhat az adósság, borulnak a nagy tervek
Magyarország is érintett.