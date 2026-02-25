Kötelező nyugdíj-előtakarékosság Magyarországon? Itt vannak a legújabb javaslatok az öngondoskodás felpörgetésére

Erős és több szinten is beágyazott fogyasztóvédelem működik a magyar pénzügyi rendszerben, mind a hazai, mind az európai uniós jogalkotás kiemelt célja, hogy a fogyasztókat széles körű védelem illesse meg – mondta Túri Anikó közigazgatási államtitkár a Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség "GEKonomic – Öngondoskodás" című konferenciáján tartott előadásában.
A lakossági ügyfelek például a hitelszerződés megkötését követő 14 napon belül indoklás nélkül elállhatnak a szerződéstől, amennyiben a folyósítás még nem történt meg. Ha a hitelösszeg kifizetésére már sor került, akkor is rendelkezésre áll egy 14 napos határidő a szerződés felmondására. Az előtörlesztési lehetőség, valamint az előtörlesztési díj maximálása szintén a fogyasztóvédelmi eszköztár része.
Az államtitkár ugyanakkor felhívta a figyelmet:
ezek a garanciák a kis- és középvállalkozások (KKV-k) esetében kevésbé érvényesülnek, így számukra különösen fontos a szerződéses feltételek alapos mérlegelése.
Az államtitkár kitért arra: legutóbb 2022 márciusában volt bankcsőd Magyarországon, amikor a Sberbank fizetésképtelenné vált. A betétesek védelmét ilyen esetekben az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) biztosítja. A kártalanítás összeghatára 100 ezer euró betétesenként és hitelintézetenként, vagyis eddig az összegig a számlán elhelyezett pénz bankcsőd esetén is visszajár. A kifizetés határideje jelenleg 7 nap, és a cél az, hogy a teljes folyamat online, gyorsan és gördülékenyen menjen végbe.
Túri Anikó hangsúlyozta:
egyéni vállalkozók esetében külön számít a magánszemélyként és a vállalkozóként vezetett számla,
így mindkét számlára külön-külön érvényes a 100 ezer eurós biztosítási limit.
Az államtitkár emlékeztetett: a Magyar Nemzeti Bank statisztikái szerint jelenleg a lakosság mintegy 12 000 milliárd forintot tart folyószámlán. Ezekre az összegekre jellemzően 0-1% közötti látra szóló kamatot fizetnek a bankok, ez a kamatszint nem kompenzálja az inflációt. Mint fogalmazott, nemcsak a háztartások, hanem a KKV-k számára is stratégiai kérdés, hogy mekkora összeget tartanak likvid formában, és milyen befektetési alternatívákban gondolkodnak, illetve milyen kockázati szintet hajlandók vállalni.
A háztartások számára elérhetők a lakossági állampapírok, amelyeket intézményi befektetők – például vállalatok – nem vásárolhatnak. További különbség, hogy a magánszemélyek számára az államkincstári számlanyitás ingyenes, míg vállalkozások esetében erre nincs lehetőség, ők bankjukon vagy befektetési szolgáltatójukon keresztül érhetik el az állampapírpiacot. Példaként említette a diszkont kincstárjegyet, amely a 3 hónapos futamidővel jelenleg mintegy 6%-os évesített hozamot kínál a folyószámlán parkoltatott források alternatívájaként.
Túri Anikó külön figyelmet szentelt a kibercsalások témakörének. Elmondása szerint 2024-ben a banki csalásokhoz köthető kárösszeg 41,9 milliárd forint volt, ebből 31,4 milliárd forint a lakosságot, 10 milliárd forint pedig a vállalkozásokat érintette. A 2025-ös végleges adatok még nem állnak rendelkezésre, ugyanakkor
az eddigi számok mintegy 23 milliárd forintos kárösszeget jeleznek, hasonló megoszlás mellett.
Aggasztó ugyanakkor, hogy egy sikeres vállalati csalás esetén átlagosan mintegy 4 millió forint tűnik el, ami komoly működési kockázatot jelenthet. A darabszámok jelentős kilengést mutattak: míg 2024-ben 151 sikeres vállalati csalást regisztráltak, 2025 második félévére ez a szám 1000 fölé emelkedett. Ezt követően azonban érdemi visszaesés látszik, amiben minden bizonnyal szerepet játszott a Központi Visszaélésszűrő Rendszer (KVR) elindítása – jelezte az államtitkár.
Az öngondoskodás alapja minden esetben az egyéni szándék – hangsúlyozta előadásában Molnár Dániel, az MGFÜ Gazdaságelemzési Központ vezető elemzője. Mint fogalmazott, az öngondoskodás nem indul el automatikusan: időt, energiát és pénzt kell rá fordítani, a döntésnek pedig egyéni szinten kell megszületnie.
Ugyanakkor megfelelő ösztönzőkkel – akár munkáltatói, akár állami oldalról – a szándék erősíthető.
A legnagyobb kihívás sok esetben nem az elméleti tudás hiánya, hanem a gyakorlati megvalósítás. Felmérések szerint a magyar háztartások pénzügyi ismerete összességében nem gyenge, ugyanakkor a konkrét termékek ismerete, illetve az elmélet gyakorlatba ültetése gyakran elakad. Vagyis a tudás és a tényleges döntés között rés tátong.
Az egészség- és önsegélyező pénztárak esetében az elmúlt években egyértelmű felfutás volt megfigyelhető: nőtt a számlák száma, emelkedett a résztvevők száma és a kezelt vagyon is. Az elemző szerint ebben szerepet játszhatott a koronavírus-járvány is, hiszen a háztartások ezen pénztárakon keresztül elsősorban egészségügyi kiadásokat, szolgáltatásokat és gyógyszereket finanszíroznak, amelyek jelentősége a pandémia idején felértékelődött. A befizetések szerkezetében komoly átrendeződést hoztak az utóbbi évek: a munkáltatói hozzájárulások inkább stagnáltak, a növekedést elsősorban az egyéni befizetések hajtották.
Hasonló tendencia figyelhető meg az önkéntes nyugdíjpénztáraknál is. 2023 óta a taglétszám már nem csökken, sőt kismértékben emelkedett, miközben a befizetett összegek folyamatosan nőnek. Itt sem a munkáltatói befizetések, hanem az egyéni hozzájárulások húzták a bővülést.
A négy klasszikus öngondoskodási forma esetében 2024-ben és 2025-ben is több mint egymillióan éltek az adójóváírás lehetőségével Magyarországon, összesen mintegy 70 milliárd forint személyi jövedelemadót bezsebelve. Ez azt mutatja, hogy jelentős kör ismeri és használja ezeket a konstrukciókat, ugyanakkor Molnár Dániel szerint továbbra is lenne tér az előrelépésre, különösen a támogatást igénybe vevők számának növekedésére.
Az MGFÜ kutatása alapján a kis- és középvállalkozások által a munkavállalóiknak biztosított béren kívüli juttatások közt háttérbe szorulnak az öngondoskodási célú juttatások, inkább utazási támogatást vagy SZÉP-kártyát nyújtanak a cégek, míg az önkéntes nyugdíjpénztári, egészségpénztári hozzájárulás elterjedtsége alig 10% körüli. Azok a cégek, amelyek egyáltalán nem nyújtanak béren kívüli juttatást, leggyakrabban a magas adóterheket jelölték meg okként, emellett a súlyos adminisztrációs terhek, a munkavállalói érdeklődés hiánya, illetve a szűk költségkeret is gyakran szerepelt az indokok között – ismertette az eredményeket Molnár Dániel.
A hosszú távú megtakarításokkal kapcsolatban az egyik legfőbb visszatartó erő a rugalmasság hiánya lehet. Sokak szerint ezek a konstrukciók, különösen a nyugdíjcélú megtakarítások nem alkalmazkodnak kellőképpen az élethelyzet változásaihoz, mivel jellemzően nem (vagy csak korlátozottan) feltörhetők. Az elemző szerint a szabályozásban megjelenő speciális célok – például a tavaly alkalmazott lakáscélú felhasználhatóság – növelhetnék a rugalmasságot és ezáltal a vonzerőt.
A nyugdíjbiztosítások esetében pedig a magas költségszint a leggyakrabban felmerülő kritika. A teljes költségmutató (TKM) csökkentése, illetve a költségplafon szigorítása érdemben javíthatná a konstrukciók megítélését. Paradox módon azonban éppen ezek a termékek terjednek jelenleg a legdinamikusabban a piacon, aminek egyik fő oka az lehet, hogy a magasabb költséghányad ösztönzi a szolgáltatókat az értékesítésre – mutatott rá Molnár Dániel.
Az előadásokat követő kerekasztal-beszélgetés alkalmával a megszólaló szakértők arra is keresték a választ, miként lehetne segíteni az öngondoskodás szélesebb körű elterjedését Magyarországon. Molnár Dániel szerint
egy olyan termékcsalád kialakítására lenne szükség, amely az életpálya során mindvégig kiszolgálja az aktuális megtakarítási célokat,
például a pályakezdőknek eleinte a lakáscél, később a nyugdíjcél kerülhet előtérbe. Egy "opt-out" rendszerrel, azaz automatikus beléptetéssel (de kilépési lehetőséggel) sokkal többen jelenhetnének meg az öngondoskodási piacon.
Kravalik Gábor, az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetsége (ÖPOSZ) főtitkára úgy látja, a munkáltatói szerepvállalásra kellene sokkal nagyobb figyelmet fordítani, ennek egyik leghatékonyabb módja az automatikus beléptetésre épülő auto-enrolment rendszer, melyet számos fejlett országban alkalmaznak sikeresen, és az ÖPOSZ ezt Magyarországon is régóta szorgalmazza. Ezenkívül további motivációs tényezők is szóba jöhetnének, de mindenekelőtt a pénzügyi ismeretterjesztésre, a pénzügyi tudatosság növelésére lenne szükség, ennek hiányában a motivációs intézkedések elfogadottsága is korlátozott maradhat.
Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza szerint a pénzügyi ismeretek bővítése némileg elcsépelt gondolat, de az adott személy élethelyzetére reagáló pénzügyi tervezést jobban elő kellene mozdítani, lehetőleg oly módon, hogy ne az üzleti érdekek által vezérelt tanácsadó cégek irányítsák a folyamatot. Az általánosságokon viszont túl kellene lépni, ugyanis a világ komplexebb annál, mint hogy csak annyi üzenetet kapjanak az emberek, hogy "takaríts meg a nyugdíjadra".
