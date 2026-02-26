  • Megjelenítés
Berúgja a nyugdíjrendszert Donald Trump, tízmilliók juthatnak sokkal több pénzhez
Az Egyesült Államokban mintegy 50 millió munkavállaló nem rendelkezik munkáltatói nyugdíjprogrammal. Donald Trump elnök az évértékelő beszédében egy új megtakarítási rendszer tervét jelentette be, amely ezen a helyzeten változtatna, jelentős állami pénzekkel is támogatva a megtakarítókat – írja a Pension Policy International.

Trump a kongresszus előtt tartott beszédében ígéretet tett arra, hogy a 401(k) típusú munkáltatói nyugdíjprogrammal nem rendelkező amerikaiak számára is elérhetővé tesz egy, a szövetségi alkalmazottakéhoz hasonló nyugdíj-megtakarítási rendszert.

A tervek szerint az állam évi legfeljebb 1000 dollárral egészítené ki az egyéni befizetéseket.

A Fehér Ház tájékoztatása szerint az intézkedés a Biden-adminisztráció idején elfogadott Secure Act 2.0 törvényre épül. Ez a jogszabály egy, eredetileg még Trump első ciklusa alatt született törvény frissítése volt. A csomag egyik eleme jövőre lép hatályba: ez a már meglévő nyugdíjszámlával rendelkező munkavállalóknak kínálna legfeljebb 1000 dolláros állami kiegészítést, amennyiben ők maguk legalább 2000 dollárt fizetnek be.

Az újdonság abban rejlik, hogy azoknak is nyithatnának nyugdíjszámlát, akik jelenleg nem rendelkeznek ilyennel. A rendszer a szövetségi alkalmazottak számára elérhető Thrift Savings Planhez (TSP) hasonlítana.

Ez egy alacsony költségű konstrukció, amely többek között rövid lejáratú államkötvényekbe és S&P 500 indexalapokba fektet.

A gyakorlatban a csatlakozás folyamata rendkívül egyszerű lenne. Az érintetteknek mindössze egy jelölőnégyzetet kellene kipipálniuk az adóbevallásukon ahelyett, hogy önállóan kellene egyéni nyugdíjszámlát (IRA) nyitniuk. A tapasztalatok szerint ugyanis az önálló számlanyitás a legtöbbek számára túl nagy akadályt jelent.

A terv kétpárti támogatásra számíthat. A koncepció kidolgozásában részt vett Teresa Ghilarducci, a New School progresszív munkagazdaságtani szakértője is, aki még 2021-ben dolgozott a tervezet korai változatán Kevin Hassett-tel, a Fehér Ház jelenlegi gazdasági tanácsadójával. Ghilarducci elmondása szerint a cél az volt, hogy a politikai spektrum két szélén álló szakemberek közösen találjanak megoldást arra a problémára, hogy az amerikaiak jelentős része semmilyen megtakarítással nem rendelkezik nyugdíjas éveire.

Címlapkép forrása: Celal Gunes/Anadolu via Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

