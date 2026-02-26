Kongatják a vészharangot: nagy baj lehet a magánhitelekkel, "Enron-típusú" trükközés zajlik

A hárommilliárd dollárt kezelő amerikai fedezeti alap, a Rubric Capital arra figyelmeztette befektetőit, hogy a lakossági tőkét bevonó magánhitelezők közül többen kozmetikázhatják pénzügyi helyzetüket. Mindez a cég februári, a Reuters által megismert befektetői leveléből derült ki.

A Rubric Capital szerint bizonyos üzletfejlesztési társaságok (BDC-k) – amelyek jellemzően kisvállalatok hitelezésével foglalkoznak – a

negyedéves jelentések idejére átmenetileg eltüntetik adósságaikat a mérlegükből, hogy kedvezőbb képet fessenek eladósodottságuk mértékéről.

A kötelezettségek aztán a negyedév zárása után néhány nappal ismét megjelennek a könyveikben. A levél szerint az érintett cégek egy konkrét befektetési bank repóügyletekhez hasonló hiteleit használják az adósság elfedésére. A Rubric sem a bankot, sem az érintett BDC-ket nem nevezte meg, a Reuters pedig nem tudta független forrásból megerősíteni a gyakorlat létezését vagy kiterjedtségét.

A legfontosabb következtetésünk az, hogy az osztalékvágás kockázata annyira aggasztó, hogy egyes rosszhiszemű szereplők Enron-típusú számviteli trükkökhöz folyamodnak

– áll a levélben. Az energetikai óriás Enron 2001-ben ment csődbe, miután mérlegen kívüli tételekkel és egyéb könyvelési manipulációkkal több tízmilliárd dollárnyi adósságot rejtett el a nyilvánosság elől.

Az Egyesült Államokban a BDC-szektor több mint 300 milliárd dollárnyi vagyont kezel. A Nemzetközi Fizetések Bankja (BIS) tavaly júliusi elemzése szerint ez a szegmens adja az amerikai közvetlen hitelezés (direct lending) mintegy negyedét. A magánhitel-piac (private credit) az elmúlt hónapokban amúgy is feszült volt. A befektetői aggodalmakat tovább fokozta a First Brands autóalkatrész-gyártó, valamint a magas kockázatú ügyfelekre szakosodott Tricolor tavalyi csődje.

A jelentések szerint a magánhitelezési szektorban a nemteljesítési ráta 3–5 százalék között mozog. Ugyanakkor a feszültség jelei – mint például a tőkésített kamat (payment-in-kind, PIK) terjedése, amellyel a nehéz helyzetben lévő adósok próbálják teljesíteni kötelezettségeiket – a UBS elemzése alapján a járvány óta nem látott csúcsokat közelítik.

A Rubric Capital levelében kitért a tőzsdén nem jegyzett, zárt végű BDC-kre is. Ezek negyedévente biztosítanak likviditást a befektetőknek, ám a visszaváltást a nettó eszközérték 5 százalékában korlátozzák. Amennyiben a visszaváltási igények elérik az eszközérték 10 százalékát, a kifizetéseket befagyaszthatják, így a befektetők gyakorlatilag nem jutnak hozzá a pénzükhöz. A fedezeti alap szerint az emelkedő finanszírozási költségek és az osztalékfizetési kényszer arra ösztönzi a BDC-kezelőket, hogy az osztalékvágás helyett inkább növeljék a tőkeáttételt. Ez a folyamat egyre kockázatosabb iparági gyakorlatok elterjedéséhez vezet.

