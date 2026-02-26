Már a világ legnagyobb befektetési alapja is AI-t használ, a legnehezebb döntésekben segít a modell

A mintegy 2200 milliárd dolláros alapot kezelő Norges Bank Investment Management (NBIM) több mint 7200 vállalatban érdekelt 60 országban, és a világ tőzsdén jegyzett részvényeinek nagyjából 1,5 százalékát birtokolja. Az alap közlése szerint tavaly vezették be a nagy nyelvi modelleken alapuló mesterséges intelligenciát,
amellyel a részvényportfólióba újonnan bekerülő vállalatokat már az első naptól szűrik.
Az NBIM az Anthropic Claude modelljét 2024 novembere óta alkalmazza az ESG-kockázatok napi szintű monitorozásában.
A rendszer széles körű nyilvános forrásokból gyűjt és elemez információkat, beleértve azokat is, amelyeket az adatszolgáltatók jellemzően nem fednek le. Ha egy adott témában kockázat merül fel, az MI mélyebb keresést végez, és kontextuális összefoglalókat készít. Az alap minden nap megkapja az előző napon végrehajtott befektetésekre vonatkozó, MI által generált kockázatértékeléseket, így a csapat azonnal mérlegelheti a szükséges lépéseket.
Az NBIM szerint a rendszer a befektetést követő 24 órán belül jelzi, ha egy újonnan bekerült vállalat például kényszermunkához, korrupcióhoz vagy csaláshoz köthető.
Több esetben is azonosítottuk és eladtuk ezeket a befektetéseket, mielőtt a piac szélesebb körben reagált volna a kockázatokra, így elkerültük a potenciális veszteségeket
– áll a jelentésben. Az MI-alapú szűrés különösen a feltörekvő piaci kisebb cégeknél bizonyult értékesnek, amelyekről gyakran csak helyi nyelvű, kisebb médiumokban jelenik meg információ.
Az alap tavaly 246,9 milliárd dolláros nyereséget ért el. Befektetéseinek közel 40 százaléka amerikai részvényekből áll, a legnagyobb pozíciók között pedig az Nvidia, az Apple és a Microsoft szerepel. Az etikai alapú döntések ugyanakkor vihart is kavartak. Az amerikai külügyminisztérium "nagyon aggasztónak" nevezte, hogy az NBIM kivonult a Caterpillarból és öt izraeli bankból, a palesztin területeken tapasztalható jogsértésekhez való hozzájárulásra hivatkozó kockázatokra utalva.
A vita nyomán ideiglenes irányelveket léptettek életbe. A Norges Bank jelenleg nem hozhat új döntést vállalatok kizárásáról vagy megfigyelési listára helyezéséről. Az Etikai Tanács szintén nem tehet ilyen javaslatokat mindaddig, amíg egy kormány által kinevezett bizottság el nem készíti az alap etikai keretrendszerének felülvizsgálatát.
A gázai konfliktus és az alap etikai keretrendszeréről, illetve az izraeli befektetésekről szóló viták megmutatták, milyen összetett és kihívásokkal teli mindez a gyakorlatban
– fogalmazott Nicolai Tangen, az NBIM vezérigazgatója.
