Veszélyes követeléssel állt elő az amerikai hadsereg: súlyos ultimátumot szabtak

A Pentagon és az Anthropic közötti vita lényege, hogy a védelmi minisztérium azt követelte, hogy a vállalat a meglévő biztonsági korlátozások eltávolításával tegye lehetővé modelljének minden jogszerű célra történő használatát.
Sean Parnell, a Pentagon szóvivője az X-en közölte, hogy
a vállalatnak péntek este öt óráig volt ideje dönteni. Ellenkező esetben megszüntetik a partnerséget, és az ellátási láncot érintő kockázati tényezővé minősítik az Anthropicot.
Dario Amodei, az Anthropic vezérigazgatója csütörtöki nyilatkozatában egyértelművé tette, hogy
a cég ellenzi modelljei használatát tömeges belföldi megfigyelésre és teljesen autonóm fegyverrendszerek működtetésére.
Utóbbit azzal indokolta, hogy "az élvonalbeli mesterségesintelligencia-rendszerek egyszerűen nem elég megbízhatóak" ehhez. Egy, a vállalathoz közel álló forrás szerint az MI-rendszerek kiszámíthatatlanul viselkednek ismeretlen helyzetekben, ami fegyverek kontextusában "baráti tűzhöz, a küldetés kudarcához vagy nem szándékolt eszkalációhoz" vezethet.
A tömeges megfigyeléssel kapcsolatban a forrás arra hívta fel a figyelmet, hogy a jelenlegi jogszabályok nem korlátozzák, milyen következtetéseket vonhat le a mesterséges intelligencia nagy mennyiségű adat összesítéséből. Ez azt jelenti, hogy az MI olyan lakossági profilokat építhet, amelyeket egyetlen törvény sem tilt kifejezetten, de egyértelműen sértik az alkotmányos védelem szellemét.
Amodei elmondta, hogy a Pentagon nemcsak a szerződés felmondásával és az ellátási lánci kockázattá minősítéssel fenyegetőzött, hanem a Defense Production Act (védelmi termelési törvény) alkalmazásával is, hogy kikényszerítse a biztonsági korlátok eltávolítását.
Emil Michael, a védelmi minisztérium államtitkára az X-en reagált: Amodeit hazugnak nevezte, és azzal vádolta, hogy személyesen akarja irányítani az amerikai hadsereget, miközben kockára teszi az ország biztonságát. A Google és az Amazon által is támogatott Anthropic szóvivője közölte, hogy a vállalat kész folytatni a tárgyalásokat. Az Anthropic álláspontját több mint 200 Google- és OpenAI-alkalmazott támogatta nyílt levélben.
