Világrekordra tör Elon Musk: ez még senkinek nem sikerült a történelemben

Az Elon Musk tulajdonában álló rakéta- és műholdas vállalat a tervek szerint bizalmas regisztrációs dokumentumot nyújt be a SEC-nek. Ez az eljárás lehetővé teszi, hogy a szabályozó hatóság visszajelzései alapján, még a nyilvánosságra hozatal előtt módosításokat hajtsanak végre.

A cég a tőzsdei bevezetés során akár 1750 milliárd dolláros cégértéket is megcélozhat.

Ez a lépés azt követné, hogy februárban Musk xAI nevű AI-startupjának beolvasztásával az egyesített vállalat értékelése már elérte az 1250 milliárd dollárt.

A nyilvános kibocsátás (IPO) keretében a SpaceX akár 50 milliárd dollárnyi tőkét is bevonhat. Ez az összeg messze felülmúlná a jelenlegi rekordot, amelyet a Saudi Aramco tart a 2019-es, 29 milliárd dolláros debütálásával. A tranzakció lebonyolításában a Bank of America, a Goldman Sachs, a JPMorgan Chase és a Morgan Stanley kapott vezető szerepet.

A SpaceX egy belső feljegyzésben közölte, hogy a tőzsdei bevezetésből származó forrásokat

a fejlesztés alatt álló Starship rakéta "őrült repülési ütemének" finanszírozására,

űrbeli AI-adatközpontok kiépítésére, valamint

egy holdbázis létrehozására

kívánja fordítani. A vállalat emellett kettős részvényosztályú struktúrát fontolgat. Ez a felállás Musknak és a tulajdonosi kör más tagjainak többletszavazati jogot biztosítana a stratégiai döntések során.

Amennyiben a SpaceX tőzsdei bevezetése megvalósul, az egyben a 2026-os "mega-IPO-k" sorát is megnyithatja, hiszen az OpenAI és az Anthropic szintén tőzsdei debütálásra készül. A SpaceX jelenleg a világ legaktívabb rakétaüzemeltetője, amely Falcon 9 hordozórakétájával uralja az iparágat, Starlink műholdas internetszolgáltatása pedig már több millió előfizetőt lát el világszerte.

