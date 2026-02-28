  • Megjelenítés
Égnek a milliárdok, súlyos csapásként érte a sztáreszközöket az Irán elleni katonai támadás
Befektetés

Égnek a milliárdok, súlyos csapásként érte a sztáreszközöket az Irán elleni katonai támadás

Portfolio
A kriptovaluták árfolyama csökkent a hétvégi kereskedés során, miután Izrael bejelentette, hogy katonai csapást mért Iránra, Teheránban pedig robbanások hallatszottak.

A geopolitikai feszültségek hatására a bitcoin árfolyama 2 százalékkal esett, ezzel 64 000 dollár alá süllyedt már a reggeli órákban.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Eközben az ethereum jegyzése mintegy 3 százalékos gyengülést követően 1862 dolláron állt.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

A digitális eszközök piaca ismét érzékenyen reagált a közel-keleti helyzet eszkalálódására. A befektetők a bizonytalanság növekedésével párhuzamosan kivonták tőkéjüket a kockázatosabb eszközosztályokból.

Rania Gule, az XS.com vezető piaci elemzője a Bloombergnek arról beszélt, hogy szerint emakrogazdasági szempontból egy közvetlen katonai konfrontáció felboríthatja az energiapiacokat, megemelheti az olajárakat, ami inflációs nyomást okozna, és szűkítené a jegybankok mozgásterét. Úgy vélte, ilyen környezetben a befektetők jellemzően csökkentik kitettségüket a volatilis eszközökben, növelik likviditási tartalékaikat, vagy a hagyományos menedékeszközök felé fordulnak.

Még több Befektetés

Gyanús ügylettel kitiltották az AI-óriást, hogy aztán a riválisával szerződjön le a Pentagon

Világrekordra tör Elon Musk: ez még senkinek nem sikerült a történelemben

Kritikus ponthoz érkeztünk: akinek itt van a pénze, most nagyon vigyázzon!

Hozzátette, egyes becslések szerint közvetlen konfliktus esetén az arany ára akár két héten belül 15 százalékkal is emelkedhet, unciánként 5500–5800 dolláros sávba kerülve.

Gule ugyanakkor megjegyezte: függetlenül attól, hogy ezek az előrejelzések megvalósulnak-e, a tapasztalat azt mutatja, hogy egzisztenciális kockázatok idején a befektetők a történelmileg értékőrző eszközökhöz térnek vissza. Ebben az összefüggésben úgy látja, hogy a „digitális aranyként” emlegetett bitcoin még nem bizonyította menedékeszköz-jellegét éles geopolitikai sokkok idején.

Szerinte a kriptovaluta legutóbbi piaci viselkedése inkább arra utal, hogy továbbra is magas bétájú, a globális likviditási folyamatokra érzékeny kockázati eszközként árazzák.

Kapcsolódó cikkünk

Megtámadták Iránt: tűz alatt a főváros, Amerika és Izrael átfogó műveletbe kezdett - Cikkünk percről percre frissül

Bejelentette Trump: Amerika nem tűri tovább - Elsöprő támadás indult Irán ellen

Irán válaszol: pusztító ellencsapást indítanak

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Átrendeződött a csorda a piacon

Nagyon gyorsan változik a piac a mániák korában. Az intézményi és a kisbefektetői tőke is pillanatok alatt rendeződik át, ha egy trend végét sejti, a... The post Átrendeződött a csorda a pi

KonyhaKontrolling

Mentális nyilvántartás

A személyes pénzügyek egyik kellemetlen témája a mentális nyilvántartás vagy könyvelés. Hajlamosak vagyunk a megegyező elemeket fejben külön kategóriákba sorolni, külön kezelni. A bejegyz

PR cikk

Konferencia ajánló

Digital Compliance 2026

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Retail Day 2026

2026. március 4.

Green Transition & ESG 2026

2026. március 5.

Agrárium 2026

2026. március 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Ez már a fordulat a forint árfolyamában?
Árulkodó műholdképek szivárogtak ki: valami nagyon készül, hirtelen ellepték a bázist az amerikai gépek
Valósággal összeomlik a Duolingo
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility