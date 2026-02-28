Égnek a milliárdok, súlyos csapásként érte a sztáreszközöket az Irán elleni katonai támadás

A geopolitikai feszültségek hatására a bitcoin árfolyama 2 százalékkal esett, ezzel 64 000 dollár alá süllyedt már a reggeli órákban.
Eközben az ethereum jegyzése mintegy 3 százalékos gyengülést követően 1862 dolláron állt.
A digitális eszközök piaca ismét érzékenyen reagált a közel-keleti helyzet eszkalálódására. A befektetők a bizonytalanság növekedésével párhuzamosan kivonták tőkéjüket a kockázatosabb eszközosztályokból.
Rania Gule, az XS.com vezető piaci elemzője a Bloombergnek arról beszélt, hogy szerint emakrogazdasági szempontból egy közvetlen katonai konfrontáció felboríthatja az energiapiacokat, megemelheti az olajárakat, ami inflációs nyomást okozna, és szűkítené a jegybankok mozgásterét. Úgy vélte, ilyen környezetben a befektetők jellemzően csökkentik kitettségüket a volatilis eszközökben, növelik likviditási tartalékaikat, vagy a hagyományos menedékeszközök felé fordulnak.
Hozzátette, egyes becslések szerint közvetlen konfliktus esetén az arany ára akár két héten belül 15 százalékkal is emelkedhet, unciánként 5500–5800 dolláros sávba kerülve.
Gule ugyanakkor megjegyezte: függetlenül attól, hogy ezek az előrejelzések megvalósulnak-e, a tapasztalat azt mutatja, hogy egzisztenciális kockázatok idején a befektetők a történelmileg értékőrző eszközökhöz térnek vissza. Ebben az összefüggésben úgy látja, hogy a „digitális aranyként” emlegetett bitcoin még nem bizonyította menedékeszköz-jellegét éles geopolitikai sokkok idején.
Szerinte a kriptovaluta legutóbbi piaci viselkedése inkább arra utal, hogy továbbra is magas bétájú, a globális likviditási folyamatokra érzékeny kockázati eszközként árazzák.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
