Akadozik az Anthropic AI-modellje, amely nemrégiben felforgatta a piacokat

A Claude állapotjelző oldala a múlt hónapban kiadott Opus 4.6 modellnél "csökkent teljesítményt" jelzett, a rendszerben pedig "megnövekedett hibaarány" volt tapasztalható. A vállalat délelőtt közölte, hogy azonosították a problémát és dolgoznak a javításán. Nem sokkal később a claude.ai, a fejlesztői konzol és a Claude Code szolgáltatások zavarát is elhárították.

A népszerűség ugrásszerű növekedése az Anthropic és az amerikai védelmi minisztérium közötti konfliktusra vezethető vissza. A cég tavaly júliusban 200 millió dolláros szerződést kötött a Pentagonnal, ám kikötötte, hogy modelljeit nem használhatják teljesen autonóm fegyverekhez vagy amerikaiak tömeges belföldi megfigyeléséhez. A Pentagon ezt visszautasította, és ragaszkodott ahhoz, hogy a hadsereget ne korlátozzák a technológia bármely, jogszerűnek ítélt felhasználásában.

Pénteken Donald Trump elnök minden amerikai kormányzati szervnek elrendelte, hogy "azonnal szüntesse meg" az Anthropic technológiájának használatát. Pete Hegseth védelmi miniszter az X-en nem sokkal később bejelentette, hogy

a Pentagon "nemzetbiztonsági ellátásilánc-kockázatnak" minősíti a vállalatot.

A kormányzat és az Anthropic közötti szakítást az OpenAI gyorsan kihasználta. A rivális mesterségesintelligencia-cég még aznap megállapodást kötött az amerikai védelmi minisztériummal.

Ahogy arról azonban tegnap mi is beszámoltunk, a tiltás ellenére az amerikai hadsereg a hétvégi, Irán elleni nagyszabású katonai művelet során is használta az Anthropic Claude nevű modelljét.

