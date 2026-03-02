  • Megjelenítés
Akadozik az Anthropic AI-modellje, amely nemrégiben felforgatta a piacokat
Befektetés

Akadozik az Anthropic AI-modellje, amely nemrégiben felforgatta a piacokat

Portfolio
Az Anthropic Claude nevű mesterségesintelligencia-alkalmazása technikai problémákkal küzdött hétfőn. Úgy néz ki, a múlt hét végén a vállalat és az amerikai kormány között kobintakozó konfliktus látványosan megnövelte a felhasználói érdeklődést a vállalat AI-modelljei iránt - írta a Cnbc.
A Claude állapotjelző oldala a múlt hónapban kiadott Opus 4.6 modellnél "csökkent teljesítményt" jelzett, a rendszerben pedig "megnövekedett hibaarány" volt tapasztalható. A vállalat délelőtt közölte, hogy azonosították a problémát és dolgoznak a javításán. Nem sokkal később a claude.ai, a fejlesztői konzol és a Claude Code szolgáltatások zavarát is elhárították.

A népszerűség ugrásszerű növekedése az Anthropic és az amerikai védelmi minisztérium közötti konfliktusra vezethető vissza. A cég tavaly júliusban 200 millió dolláros szerződést kötött a Pentagonnal, ám kikötötte, hogy modelljeit nem használhatják teljesen autonóm fegyverekhez vagy amerikaiak tömeges belföldi megfigyeléséhez. A Pentagon ezt visszautasította, és ragaszkodott ahhoz, hogy a hadsereget ne korlátozzák a technológia bármely, jogszerűnek ítélt felhasználásában.

Pénteken Donald Trump elnök minden amerikai kormányzati szervnek elrendelte, hogy "azonnal szüntesse meg" az Anthropic technológiájának használatát. Pete Hegseth védelmi miniszter az X-en nem sokkal később bejelentette, hogy

a Pentagon "nemzetbiztonsági ellátásilánc-kockázatnak" minősíti a vállalatot.

