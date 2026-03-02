Újabb csapás érheti az olajpiacot

Újabb súlyos csapás érheti a globális energiaszállítást, miután a világ legnagyobb hajóbiztosítási cégeinek többsége felfüggeszti a háborús kockázatokra szóló fedezetet a Perzsa-öbölbe belépő hajók számára, írja a Bloomberg. A döntés drágíthatja a szállítást, visszafoghatja a forgalmat, és tovább növelheti az olajpiaci feszültségeket az iráni konfliktus árnyékában.

A globális tengeri szállítmányozás újabb sokkot kaphat, miután a világ legnagyobb hajóbiztosítási klubjainak több mint fele bejelentette, hogy megszünteti a háborús kockázatokra vonatkozó fedezetet a Perzsa-öbölbe belépő hajók számára. A döntés tovább szűkítheti a térségből induló olaj- és áruszállítási kapacitásokat, és újabb felárat építhet be az energia- és nyersanyagpiacokba.

A londoni idő szerint március 5-én éjféltől életbe lépő intézkedés értelmében a háborús kockázati biztosítás automatikusan megszűnik, amennyiben egy hajó belép a Perzsa-öbölbe, annak meghatározott szomszédos vizeire vagy iráni felségvizekre. A döntést az International Group of Protection and Indemnity Clubs tizenkét tagjából hét hozta meg, köztük olyan meghatározó szereplők, mint a Gard, a NorthStandard, a Steamship Mutual, a Skuld, az American Club, a Swedish Club és a London P&I Club.

A háborús kockázati fedezet speciális biztosítási forma, amely a hajótulajdonosokat és bérlőket védi harmadik félnek okozott károk esetén, ha azok háborús cselekményből, terrorizmusból vagy kalózkodásból erednek. Ennek hiányában a térségbe tartó hajók jelentős jogi és pénzügyi kockázatot vállalnak, ami várhatóan visszafogja a fuvarozási kedvet, különösen az olaj- és LNG-szállítmányok esetében.

Az International Group a világ tengeri flottájának mintegy 90 százalékát lefedő, kölcsönös alapon működő, nonprofit biztosítási egyesületeket tömörít. Amennyiben a fedezet visszavonása széles körben érvényben marad, az nemcsak a Perzsa-öböl, hanem az Ománi-öböl és az Omán partjai menti vizek forgalmát is érintheti egészen az iráni–pakisztáni határ közeléig.

A lépés időzítése különösen érzékeny, hiszen a térség a globális energiaszállítás egyik legfontosabb csomópontja. A biztosítási háttér gyengülése önmagában is elegendő lehet ahhoz, hogy emelje a fuvardíjakat, növelje a szállítási költségeket és tovább fűtse az olajpiaci volatilitást. A hajótulajdonosok számára a döntés azt jelenti, hogy vagy alternatív, drágább biztosítási megoldást keresnek, vagy elkerülik a térséget, ami újabb ellátási kockázatot jelenthet a globális piacok számára.

