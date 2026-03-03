  • Megjelenítés
Hihetetlen, mit művel a Fix Magyar Állampapír
Hihetetlen, mit művel a Fix Magyar Állampapír

Egy hét alatt 215 milliárd forintért vettek magyar lakossági állampapírokat a befektetők, nem számítva a statisztikában nem szereplő Babakötvény és Euró Magyar Állampapír értékesítését – derül ki az Államadósság Kezelő Központ adataiból. Ez igen nagy ugrás, 89%-os növekedés a megelőző héthez képest, egyúttal közel fél éves rekord. Az eredmények nem okozhatnak meglepetést, előre jeleztük, hogy növekvő befektetési kedv várható. A jelek szerint továbbra is "mindent visznek" a fix kamatozású papírok, a változó kamatozású versenyzők pedig már alig kellenek valakinek.

Összesen 215,4 milliárd forintnyi lakossági állampapír kelt el az év kilencedik hetén, a legnépszerűbb kötvény ismét a Fix Magyar Állampapír volt, ebből 136,09 milliárd forintnyi mennyiség fogyott (heti összevetésben duplázás, 68,5 milliárdos növekedés), a második helyen a Magyar Állampapír Plusz szerepel 57,45 milliárd forintnyi bruttó értékesítéssel (heti alapon +29,2 milliárd, szintén duplázás).

A harmadik helyen végző Kincstári Takarékjegy 16,46 milliárd forintnyi tőkebevonásra volt képes, a maradék három nyilvántartott papírból (értékesítési volumen szerinti sorrendben: BMÁP, nyomdai MÁP Plusz, PMÁP) a szokásos módon meglehetősen kevés kelt el, ezek együttesen 5,4 milliárd forintnyi heti bruttó értékesítésre tettek szert.

Az értékesítési adatok elemzésekor azt is figyelembe kell venni, hogy egy tavalyi változtatás következtében már a forgalmazók (például bankok, brókercégek) is beléphetnek vevőként a lakossági állampapírok elsődleges piacára. A forgalmazók azzal a céllal cserélhetik meglévő állampapírjaikat újonnan kibocsátott lakossági állampapírokra, hogy azokat később továbbértékesítsék a lakossági befektetők számára.

Az utóbbi két hétben tapasztalt látványos megugrást jelentős részben az okozhatta, hogy a közelmúltban rendkívül nagy állampapír-kifizetések érkeztek a lakossági befektetőkhöz. A Portfolio becslése szerint egy DKJ-lejáratból mintegy 250 milliárd forintot, egy PMÁP-lejáratból pedig 160 milliárd forintot kaphattak kézhez a háztartások február végén. A tapasztalatok szerint az ehhez hasonló nagy kifizetések a következő időszak bruttó értékesítéseit is szignifikánsan megnövelik.

Az év eddigi időszakában összesen 909 milliárd forintot (hetente átlagosan 101 milliárd forintot) fektettek a magyarok lakossági állampapírba, a beáramló összeg zöméért a Fix Magyar Állampapír és a Magyar Állampapír Plusz felelt. Az Államadósság Kezelő Központ ezzel fokozatosan halad annak a célnak az elérése felé, hogy egyre nagyobb részt képviseljenek a lakossági portfólión belül a fix kamatozású állampapírok.

A forintos lakossági állampapírokban a február közepi helyzet szerint az alábbi összegeket tartották a magyarok:

  • Fix Magyar Állampapír: 3926 milliárd forint;
  • Prémium Magyar Állampapír: 3560 milliárd forint;
  • Bónusz Magyar Állampapír: 2074 milliárd forint;
  • Magyar Állampapír Plusz: 1142 milliárd forint;
  • Kincstári Takarékjegy: 634 milliárd forint;
  • Babakötvény: 543 milliárd forint;
  • Nyomdai Magyar Állampapír Plusz: 89 milliárd forint.
