Hihetetlen, mit művel a Fix Magyar Állampapír

Összesen 215,4 milliárd forintnyi lakossági állampapír kelt el az év kilencedik hetén, a legnépszerűbb kötvény ismét a Fix Magyar Állampapír volt, ebből 136,09 milliárd forintnyi mennyiség fogyott (heti összevetésben duplázás, 68,5 milliárdos növekedés), a második helyen a Magyar Állampapír Plusz szerepel 57,45 milliárd forintnyi bruttó értékesítéssel (heti alapon +29,2 milliárd, szintén duplázás).
A harmadik helyen végző Kincstári Takarékjegy 16,46 milliárd forintnyi tőkebevonásra volt képes, a maradék három nyilvántartott papírból (értékesítési volumen szerinti sorrendben: BMÁP, nyomdai MÁP Plusz, PMÁP) a szokásos módon meglehetősen kevés kelt el, ezek együttesen 5,4 milliárd forintnyi heti bruttó értékesítésre tettek szert.
Az értékesítési adatok elemzésekor azt is figyelembe kell venni, hogy egy tavalyi változtatás következtében már a forgalmazók (például bankok, brókercégek) is beléphetnek vevőként a lakossági állampapírok elsődleges piacára. A forgalmazók azzal a céllal cserélhetik meglévő állampapírjaikat újonnan kibocsátott lakossági állampapírokra, hogy azokat később továbbértékesítsék a lakossági befektetők számára.
Az utóbbi két hétben tapasztalt látványos megugrást jelentős részben az okozhatta, hogy a közelmúltban rendkívül nagy állampapír-kifizetések érkeztek a lakossági befektetőkhöz. A Portfolio becslése szerint egy DKJ-lejáratból mintegy 250 milliárd forintot, egy PMÁP-lejáratból pedig 160 milliárd forintot kaphattak kézhez a háztartások február végén. A tapasztalatok szerint az ehhez hasonló nagy kifizetések a következő időszak bruttó értékesítéseit is szignifikánsan megnövelik.
Az év eddigi időszakában összesen 909 milliárd forintot (hetente átlagosan 101 milliárd forintot) fektettek a magyarok lakossági állampapírba, a beáramló összeg zöméért a Fix Magyar Állampapír és a Magyar Állampapír Plusz felelt. Az Államadósság Kezelő Központ ezzel fokozatosan halad annak a célnak az elérése felé, hogy egyre nagyobb részt képviseljenek a lakossági portfólión belül a fix kamatozású állampapírok.
A forintos lakossági állampapírokban a február közepi helyzet szerint az alábbi összegeket tartották a magyarok:
- Fix Magyar Állampapír: 3926 milliárd forint;
- Prémium Magyar Állampapír: 3560 milliárd forint;
- Bónusz Magyar Állampapír: 2074 milliárd forint;
- Magyar Állampapír Plusz: 1142 milliárd forint;
- Kincstári Takarékjegy: 634 milliárd forint;
- Babakötvény: 543 milliárd forint;
- Nyomdai Magyar Állampapír Plusz: 89 milliárd forint.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Találd meg a neked való befektetési alapot!
Elszabadult a háborús pokol: lefejezte a rezsimet Izrael és Amerika – Van kiút a pusztításból?
A Közel-Kelet-szakértő az eszkalációs fenyegetésről és a rezsimváltás esélyeiről is beszélt.
Erre kevesen számítottak: Irán csapásába beleremeghet a keleti nagyhatalom
Az egyik legfontosabb szövetségese.
Vörös jelzés a piacokon: az iráni konfliktus és a 120 dolláros olajár árnyéka
Mikor jelenhetnek meg Magyarországon a közel-keleti háború hatásai?
Putyin az EU saját bíróságán fogja perbe Brüsszelt – precedensértékű döntés lehet kilátásban
Elérkezett a pillanat, amitől tartottak a belgák.
Megjött a döntés: így változik holnap a benzin ára
Megjöttek a friss adatok.
Nyomás alatt a magyar tőzsde, jelentős mínuszban az OTP
Itthon is folytatódik az esés.
A Bitcoinerek minden vágya teljesült. És ez rossz hír
Nagy kérdés, hogy ha egyszer véget ér a kriptótél, és újra stabilizálódnak az árfolyamok, visszafordítható-e még a Bitcoin és a pénzügyi mainstream összefonódása. Lesz-e valaha... The p
Merre áramlik a tőke az energiaátmenetben?
A piac már nem pusztán az új kapacitásokat, hanem egyre inkább a rendszer rugalmasságát és a kiszámíthatóságot árazza be.
Forint, olaj, gáz: mit üzen a piac az iráni háborúról?
A közel-keleti eszkaláció első reakciója klasszikus: kockázatkerülés, megugró energiaárak, ideges devizapiac. A forint gyengült, az olaj és különösen a gáz ára kilőtt, miközben a piac to
A közel-keleti háború "üvegnyakában"
Hétfő reggel 7 órakor kezdem írni ezeket a sorokat. Pár gondolat a hétvégén Irán ellen indított támadás tőkepiaci vonatkozásairól. Egy-egy távoli, regionális konfliktus általában nincs..
Régóta szenved a brit gazdaság, de mi látjuk benne a fantáziát
Az Egyesült Királyság gazdasága az elmúlt években szó szerint szenved, a sorozatos válságok mélypontra küldték a fogyasztást, és a vállalati értékeltségekben sem tombol az optimizmus....
NAV ellenőrzési terv 2026 - mire számíthatnak az adózók?
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) minden évben közzéteszi ellenőrzési tervét, amely egyértelmű iránymutatást ad arra vonatkozóan, hogy mely területekre helyezi a hangsúlyt az adóhatóság
Mit tud a házasság mint gazdasági unió?
A házassághoz nem kell szerelem, és a szerelemnek semmi szüksége házasságra. Ha van olyan, aki ezen meglepődik, az leginkább Walt Disney hibája. Segítek belátni. Ki... The post Mit tud a házas
Tovább élesedik a verseny: újabb bank csökkentett kamatot az Otthon Startnál
Márciustól újabb banknál érhető el 3 százalék alatti kamat mellett az Otthon Start hitel. A MagNet Bank ajánlatában tavasztól már 2,80 százalékos kamatszint szerepel. A Bankmonitor szakértő
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Zuhannak a tőzsdék, kilőtt az olajár – Mekkora hatása lehet a háborúnak?
Ismét globális káosz van kialakulóban.
Szárnyal a magyar tőzsde és várják a kisbefektetőket
Aki úgy érzi, nem ért a tőzsdéhez, annak ott vannak az ETF-ek.
Tovább száguldhat a BUX - Mire érdemes most figyelni?
Vendégünk volt Tóth Tibor, a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatója.