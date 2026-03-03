Nem csak a bombák pusztítanak: a közel-keleti háború az utolsó reménysugarat is kiolthatja a luxusipar számára

Az Egyesült Államok és Izrael a hétvégén nagyszabású támadásokat indított Irán ellen, amelyekben Ali Hamenei ajatollah, az ország legfőbb vezetője is életét vesztette. Irán megtorló csapásokkal válaszolt, a fegyveres konfliktus pedig azóta a tágabb közel-keleti térségre is kiterjedt. Donald Trump amerikai elnök szerint a háború négy-öt hétig tarthat, ugyanakkor figyelmeztetett arra is, hogy "ennél jóval tovább is elhúzódhat".
A Közel-Kelet az elmúlt időszakban a globális luxusipar egyik legdinamikusabban növekvő piacává vált, miközben az ágazat más régiókban – különösen Kínában – gyengélkedett.
Az olyan óriáscégek, mint az LVMH és a Kering, továbbra sem tudták visszaterelni értékesítésüket tartósan növekedési pályára.
A Közel-Kelet volt az egyik utolsó reménysugár
– mondta Jelena Sokolova, a Morningstar elemzője a CNBC-nek. A Cartier és a Van Cleef & Arpels tulajdonosa, a Richemont szintén jelentős árfolyamesést szenvedett el, részben a térségben meglévő számottevő kitettsége miatt.
Bár a luxusmárkák közvetlen közel-keleti bevételi kitettsége átlagosan csak az egyszámjegyű százaléktartomány felső részébe esik, egy elhúzódó konfliktus hatásai ennél jóval szélesebb körben jelentkezhetnek.
Ha az olaj- és gázellátás a Perzsa-öbölből akadozik, a globális recesszió valószínűsége megnő, ami egyértelműen visszafogná a diszkrecionális fogyasztási szektorokat, így a luxusipart is
– figyelmeztetett Luca Solca, a Bernstein elemzője.
A luxusipari részvényekre a geopolitikai bizonytalanság időszakaiban jellemzően fokozott eladási nyomás nehezedik, mivel a kereslet erősen függ a pozitív hangulattól és a fogyasztói bizalomtól. Az RBC Capital Markets elemzői szerint a luxustermékek vásárlása inkább érzelmi, mint pusztán tranzakciós jellegű döntés, amelyet a fegyveres konfliktusok és a félelem rövid távon különösen erősen visszavet.
A térségben zajló légicsapások miatt a légitársaságok több ezer járatot töröltek, és a konfliktus negyedik napján is nagyrészt a földön maradnak a gépek. Az időzítés ráadásul egybeesik a ramadánnal, ami azt jelenti, hogy a ramadán utáni, jellemzően Európába irányuló közel-keleti utazások is veszélybe kerülhetnek. Az RBC szerint ez a folyamat a luxusfogyasztás egy jelentős szeletét érintené negatívan az európai piacokon.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Találd meg a neked való befektetési alapot!
Megjött a pofon: ismét lefelé módosították a növekedési prognózist
Az 1,9 százalék sem lesz meg.
A technológia letarolja a HR-t - De mit jelent ez a toborzásban?
Vendégünk volt Toldi Gábor, a DTC Solution ügyvezetője.
Bejelentette Trump: Irán tárgyalni akar a békéről - Egyetlen, rövid mondattal reagált az elnök
Az elnök egy rövid poszttal intézte el az egészet.
Egyetlen videó megmutatja, hogyan fojtották meg a világ olajkereskedelmének legfontosabb útvonalát
Ez kemény következményekkel járhat.
Megszólalt Volodimir Zelenszkij az iráni háborúról: egyetlen dologtól igazán fél Ukrajna
Azt is elmondta, támogatja-e az amerikai-izraeli támadást.
Kimondta Trump befolyásos párttársa: Irán után erre az országra fog lecsapni az amerikai hadsereg
A cél ott is a rezsimváltás lenne.
Erős fenyegetést küldött Irán Netanjahunak: pontosan tudják, hol van
Veszélyben lehet az élete.
Orbán és Putyin váratlanul egyeztetett egymással, de a legégetőbb kérdésről nem biztos, hogy szó esett
A Barátság olajvezeték ügye nem tudni, hogy szóba került-e.
NAV ellenőrzési terv 2026 - mire számíthatnak az adózók?
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) minden évben közzéteszi ellenőrzési tervét, amely egyértelmű iránymutatást ad arra vonatkozóan, hogy mely területekre helyezi a hangsúlyt az adóhatóság
Mikortól számít az elévülés? Amit minden adósnak tudnia kell
Sokan csak akkor kezdenek el az elévüléssel foglalkozni, amikor egy követeléskezelő, ügyvédi iroda vagy végrehajtó megkeresi őket egy régi tartozás miatt. Pedig az egyik legfontosabb kérdé
A Bitcoinerek minden vágya teljesült. És ez rossz hír
Nagy kérdés, hogy ha egyszer véget ér a kriptótél, és újra stabilizálódnak az árfolyamok, visszafordítható-e még a Bitcoin és a pénzügyi mainstream összefonódása. Lesz-e valaha... The p
Merre áramlik a tőke az energiaátmenetben?
A piac már nem pusztán az új kapacitásokat, hanem egyre inkább a rendszer rugalmasságát és a kiszámíthatóságot árazza be.
Forint, olaj, gáz: mit üzen a piac az iráni háborúról?
A közel-keleti eszkaláció első reakciója klasszikus: kockázatkerülés, megugró energiaárak, ideges devizapiac. A forint gyengült, az olaj és különösen a gáz ára kilőtt, miközben a piac to
A közel-keleti háború "üvegnyakában"
Hétfő reggel 7 órakor kezdem írni ezeket a sorokat. Pár gondolat a hétvégén Irán ellen indított támadás tőkepiaci vonatkozásairól. Egy-egy távoli, regionális konfliktus általában nincs..
Régóta szenved a brit gazdaság, de mi látjuk benne a fantáziát
Az Egyesült Királyság gazdasága az elmúlt években szó szerint szenved, a sorozatos válságok mélypontra küldték a fogyasztást, és a vállalati értékeltségekben sem tombol az optimizmus....
Mit tud a házasság mint gazdasági unió?
A házassághoz nem kell szerelem, és a szerelemnek semmi szüksége házasságra. Ha van olyan, aki ezen meglepődik, az leginkább Walt Disney hibája. Segítek belátni. Ki... The post Mit tud a házas
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Elszabadult a háborús pokol: lefejezte a rezsimet Izrael és Amerika – Van kiút a pusztításból?
A Közel-Kelet-szakértő az eszkalációs fenyegetésről és a rezsimváltás esélyeiről is beszélt.
Zuhannak a tőzsdék, kilőtt az olajár – Mekkora hatása lehet a háborúnak?
Ismét globális káosz van kialakulóban.
Szárnyal a magyar tőzsde és várják a kisbefektetőket
Aki úgy érzi, nem ért a tőzsdéhez, annak ott vannak az ETF-ek.