Nem csak a bombák pusztítanak: a közel-keleti háború az utolsó reménysugarat is kiolthatja a luxusipar számára
Nem csak a bombák pusztítanak: a közel-keleti háború az utolsó reménysugarat is kiolthatja a luxusipar számára

Portfolio
A közel-keleti konfliktus gyors eszkalálódása komoly eladási hullámot indított el az európai luxusipari részvényeknél: az LVMH, a Kering és a Burberry árfolyama egyaránt közel 10 százalékos heti mínuszban áll, miközben a szélesebb európai Stoxx 600 index kedden csaknem 3 százalékkal esett az előző napi 1,6 százalékos visszaesés után - tudósított a Cnbc.

Az Egyesült Államok és Izrael a hétvégén nagyszabású támadásokat indított Irán ellen, amelyekben Ali Hamenei ajatollah, az ország legfőbb vezetője is életét vesztette. Irán megtorló csapásokkal válaszolt, a fegyveres konfliktus pedig azóta a tágabb közel-keleti térségre is kiterjedt. Donald Trump amerikai elnök szerint a háború négy-öt hétig tarthat, ugyanakkor figyelmeztetett arra is, hogy "ennél jóval tovább is elhúzódhat".

A Közel-Kelet az elmúlt időszakban a globális luxusipar egyik legdinamikusabban növekvő piacává vált, miközben az ágazat más régiókban – különösen Kínában – gyengélkedett.

Az olyan óriáscégek, mint az LVMH és a Kering, továbbra sem tudták visszaterelni értékesítésüket tartósan növekedési pályára.

A Közel-Kelet volt az egyik utolsó reménysugár

Mi köze az OTP-nek az iráni háborúhoz? És meddig ütik még?

Lehetőséget lát a JP Morgan Európában, túlreagálhatta a piac a háborús kockázatokat ezeknél a részvényeknél

Ma még az arany sem véd a háború elől - Mutatjuk, mi áll a háttérben

– mondta Jelena Sokolova, a Morningstar elemzője a CNBC-nek. A Cartier és a Van Cleef & Arpels tulajdonosa, a Richemont szintén jelentős árfolyamesést szenvedett el, részben a térségben meglévő számottevő kitettsége miatt.

Bár a luxusmárkák közvetlen közel-keleti bevételi kitettsége átlagosan csak az egyszámjegyű százaléktartomány felső részébe esik, egy elhúzódó konfliktus hatásai ennél jóval szélesebb körben jelentkezhetnek.

Ha az olaj- és gázellátás a Perzsa-öbölből akadozik, a globális recesszió valószínűsége megnő, ami egyértelműen visszafogná a diszkrecionális fogyasztási szektorokat, így a luxusipart is

– figyelmeztetett Luca Solca, a Bernstein elemzője.

A luxusipari részvényekre a geopolitikai bizonytalanság időszakaiban jellemzően fokozott eladási nyomás nehezedik, mivel a kereslet erősen függ a pozitív hangulattól és a fogyasztói bizalomtól. Az RBC Capital Markets elemzői szerint a luxustermékek vásárlása inkább érzelmi, mint pusztán tranzakciós jellegű döntés, amelyet a fegyveres konfliktusok és a félelem rövid távon különösen erősen visszavet.

A térségben zajló légicsapások miatt a légitársaságok több ezer járatot töröltek, és a konfliktus negyedik napján is nagyrészt a földön maradnak a gépek. Az időzítés ráadásul egybeesik a ramadánnal, ami azt jelenti, hogy a ramadán utáni, jellemzően Európába irányuló közel-keleti utazások is veszélybe kerülhetnek. Az RBC szerint ez a folyamat a luxusfogyasztás egy jelentős szeletét érintené negatívan az európai piacokon.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A közel-keleti háború "üvegnyakában"

Hétfő reggel 7 órakor kezdem írni ezeket a sorokat. Pár gondolat a hétvégén Irán ellen indított támadás tőkepiaci vonatkozásairól. Egy-egy távoli, regionális konfliktus általában nincs..

