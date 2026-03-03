Nem csak a bombák pusztítanak: a közel-keleti háború az utolsó reménysugarat is kiolthatja a luxusipar számára

Az Egyesült Államok és Izrael a hétvégén nagyszabású támadásokat indított Irán ellen, amelyekben Ali Hamenei ajatollah, az ország legfőbb vezetője is életét vesztette. Irán megtorló csapásokkal válaszolt, a fegyveres konfliktus pedig azóta a tágabb közel-keleti térségre is kiterjedt. Donald Trump amerikai elnök szerint a háború négy-öt hétig tarthat, ugyanakkor figyelmeztetett arra is, hogy "ennél jóval tovább is elhúzódhat".

A Közel-Kelet az elmúlt időszakban a globális luxusipar egyik legdinamikusabban növekvő piacává vált, miközben az ágazat más régiókban – különösen Kínában – gyengélkedett.

Az olyan óriáscégek, mint az LVMH és a Kering, továbbra sem tudták visszaterelni értékesítésüket tartósan növekedési pályára.

A Közel-Kelet volt az egyik utolsó reménysugár

– mondta Jelena Sokolova, a Morningstar elemzője a CNBC-nek. A Cartier és a Van Cleef & Arpels tulajdonosa, a Richemont szintén jelentős árfolyamesést szenvedett el, részben a térségben meglévő számottevő kitettsége miatt.

Bár a luxusmárkák közvetlen közel-keleti bevételi kitettsége átlagosan csak az egyszámjegyű százaléktartomány felső részébe esik, egy elhúzódó konfliktus hatásai ennél jóval szélesebb körben jelentkezhetnek.

Ha az olaj- és gázellátás a Perzsa-öbölből akadozik, a globális recesszió valószínűsége megnő, ami egyértelműen visszafogná a diszkrecionális fogyasztási szektorokat, így a luxusipart is

– figyelmeztetett Luca Solca, a Bernstein elemzője.

A luxusipari részvényekre a geopolitikai bizonytalanság időszakaiban jellemzően fokozott eladási nyomás nehezedik, mivel a kereslet erősen függ a pozitív hangulattól és a fogyasztói bizalomtól. Az RBC Capital Markets elemzői szerint a luxustermékek vásárlása inkább érzelmi, mint pusztán tranzakciós jellegű döntés, amelyet a fegyveres konfliktusok és a félelem rövid távon különösen erősen visszavet.

A térségben zajló légicsapások miatt a légitársaságok több ezer járatot töröltek, és a konfliktus negyedik napján is nagyrészt a földön maradnak a gépek. Az időzítés ráadásul egybeesik a ramadánnal, ami azt jelenti, hogy a ramadán utáni, jellemzően Európába irányuló közel-keleti utazások is veszélybe kerülhetnek. Az RBC szerint ez a folyamat a luxusfogyasztás egy jelentős szeletét érintené negatívan az európai piacokon.

