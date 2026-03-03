Összeálltak a csillagok: sosem látott menetelésbe kezdett egy távoli ország tőzsdéje

A BofA dél-afrikai stratégája, John Morris szerint a piac „sweet spotban” van:
a globális oldalon az erős nyersanyag- és nemesfémárak, illetve a dollár gyengülésére vonatkozó várakozások, míg belföldön a stabilizálódó makrokörnyezet adja a hátteret.
A FTSE/JSE Africa All Share Index az elmúlt egy évben nagyjából 44%-ot emelkedett, és zsinórban 12 hónapja emelkedik – ilyen hosszú sorozatra eddig nem volt példa.
A raliban továbbra is a bányászati és fémipari papírok viszik a prímet: Morris szerint a mostani árupiaci ciklus akár a következő 12–15 hónapban is kitarthat. A stratégiai narratíva egyértelmű: a nemesfémek és az alapanyag sztori a fő motor, miközben a magasabban ragadó amerikai inflációs környezet a ’70-es éveket idéző, reáleszköz-barát képet erősíti.
A másik nagy támasz a deviza, a rand Morris szerint alulértékelt, és az elmúlt 12 hónapban nagyjából 15%-ot erősödött a dollárral szemben, ami a kötvényhozamok csökkenésén keresztül a bankoknak és más belföldi (nem exportorientált) szektoroknak is kedvezhet. A logika egyszerű, a magas nyersanyagárak javítják a cserearányokat, ez erősebb randot hozhat, ami miatt olcsóbb finanszírozási környezetet és jobb belső keresleti kilátásokat áraz a piac.
A fiskális oldal is ráerősített a sztorira, a befektetők az utóbbi napokban a költségvetési üzeneteket is a „lokális eszközök” melletti érvként értelmezték, ami a randot és a helyi kötvénypiacot is tudta támogatni (a hozamok több alkalommal is érezhetően mozdultak).
Mindez persze nem jelenti azt, hogy tükörsima lesz az út. A közel-keleti eszkaláció rövid távon kockázatkerülést és dollárkeresletet hozhat, ami a randra is negatívan hathat (hétfőn például gyengült is a deviza). Morris ugyanakkor arra számít, hogy a tavalyihoz hasonló nagy hozamok már kevésbé valószínűek, de az alappálya továbbra is felfelé mutat – közben pedig a visszaesések inkább beszállási pontokat adhatnak, mint trendfordulót.
