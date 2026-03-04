5G hálózatot épít Észak-Macedóniában a 4iG csoport az Ericssonnal

A 4iG csoporthoz tartozó One Macedonia Telecommunications DOOEL és az Ericsson négy évre szóló szerződést írt alá egy 5G Standalone mobilhálózat kiépítésére Észak-Macedóniában. A megállapodást a barcelonai Mobile World Congress rendezvényen jelentették be.

A szerződés értelmében az Ericsson technológiai partnerként vesz részt a 4iG mintegy 100 millió eurós észak-macedóniai beruházásában.

A projekt keretében több mint 500 darab 5G bázisállomás létesül a következő években.

A megállapodás a rádiós hozzáférési hálózat (RAN) és a maghálózati (core) infrastruktúra berendezéseinek szállítására, a kapcsolódó szoftverekre, valamint a hálózat kiépítésére és műszaki támogatására terjed ki.

A szerződés 2026 és 2029 közötti időszakra szól.

A beruházás a One Macedonia által 2026 januárjában elnyert frekvencialicenc megszerzéséhez kapcsolódik.

A licencfeltételek szerint az 5G szolgáltatás kiépítése több lépcsőben történik:

2027 márciusáig legalább egy városban kell elindulnia a szolgáltatásnak,

2029 márciusáig a főbb közlekedési útvonalakon is elérhetővé kell válnia,

2031 márciusáig valamennyi városban biztosítani kell a lefedettséget,

országos 5G lefedettséget pedig 2033-ig kell kiépíteni.

A megállapodás részeként az Ericsson AB eszközszállítási szerződést kötött, míg az implementációs és szolgáltatási feladatokat az Ericsson Macedonia látja el.

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ