A Goldman Sachs szerint meg kell venni az esést a tőzsdéken

A Peter Oppenheimer vezette elemzőcsapat elismeri, hogy a kockázatos eszközök számára "jelentős ellenszelet" jelent a közel-keleti háború és a mesterséges intelligencia okozta piaci bizonytalanság.
Ugyanakkor úgy vélik, hogy a gazdaság alapvető ellenálló képessége és az erős profitnövekedés korlátozza egy esetleges visszaesés mélységét és időtartamát.
A globális részvénypiacok viharosan kezdék az évet. Előbb a mesterséges intelligencia üzleti modellekre gyakorolt hatása miatti aggodalmak váltottak ki eladási hullámot számos szektorban, majd a közel-keleti háború eszkalálódása rázta meg a piacokat. Az indexek szintjén a stratégák szerint a piacok egészen a közelmúltig viszonylag stabilak maradtak. A kereskedést inkább a szektorok és az egyedi részvények közötti gyors rotáció és a fokozott volatilitás jellemezte.
A hozamok földrajzi régiók és befektetési faktorok szerinti szélesebb szóródása az átlagosnál magasabb értékeltséghez vezetett. A Goldman elemzői szerint a globális szektorok mindegyike drága a saját húszéves történelmi átlagához képest. Ez – az Egyesült Államok vezette, szokatlanul erős bikapiaccal párosulva – sebezhetőbbé teszi a részvényeket az olyan potenciális sokkokkal szemben, mint az iráni háború miatti olaj- és gázpiaci fenyegetés.
Oppenheimer szerint minél tovább tart a bizonytalanság, vagy minél inkább romlik az energiaellátás helyzete, annál nagyobb lesz a növekedést és az inflációt övező észlelt kockázat. Hozzátette ugyanakkor, hogy az elmúlt évek geopolitikai sokkjai többnyire nem gyakoroltak tartós hatást a piacokra. David Solomon, a Goldman Sachs elnöke egy ausztráliai rendezvényen külön kiemelte, hogy meglepte a pénzpiacok "visszafogott" reakciója a közel-keleti konfliktusra.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Találd meg a neked való befektetési alapot!
Ha a történelem ismétli önmagát, a java még csak most kezdődik
Erősen rímel a sztori.
Hatalmas meglepetés: 22 éves mélyponton a munkanélküliség az egyik legnagyobb európai gazdaságban!
Fél százalékponttal alacsonyabb a statisztika, mint várták.
Rossz hírt kaptak az utazók: fontos bejelentések jöttek a légtérzárakról
Katar és Bahrein is lépett.
Megjött a bejelentés: csütörtökön jön a Kormányinfó, ezek a témák lesznek terítéken
Jönnek a legújabb intézkedések.
Megállíthatatlanul letarolják a piacot a kínai webshopok, óriási a lemaradás Magyarországon
Gyorsan kell alkalmazkodni.
Kiderültek a részletek: így vesztette el Amerika az F-15E Strike Eagle vadászgépeit az Irán elleni háborúban
Egyre több információ kerül elő.
Kimondták a szakértők: nem sok jó dolog vár a dollárra
Az összes devizára hatással lesz.
Figyelmeztetnek a nagy elemzőházak, heteken belül elérheti a 100 dollárt az olajár
Feszült a helyzet a Közel-Keleten.
Januárban is dübörgött a lakáshitelezés
Az MNB statisztikái alapján januárban is 250 milliárd forintot meghaladó összegben kötöttek a magyarok lakáshitel szerződéseket. Nem meglepő módon továbbra is az Otthon Start vezérli a piaco
NAV ellenőrzési terv 2026 - Online számlaadatokra épülő ellenőrzések
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal közzétette a 2026-os ellenőrzési tervét, amelyből jól látszik, hogy az adóhatóság - a korábban kihirdetett adatvezérelt működés mentén - továbbra is, sőt
Mennyire drágította meg az ingatlanokat az Otthon Start?
Az Otthon Start Program bejelentése jelentős fordulatot hozott a lakáspiacon: a lakások iránti kereslet megnőtt, a tranzakciók száma felrobbant. Az Otthon Start először egy keresleti sokkot jelen
Behúzott kézifék nélkül: ébredés a versenyképesebb Európa irányába
Az EU egyszerre küzd geopolitikai bizonytalansággal, energia- és nyersanyagkitettséggel, lassuló növekedéssel és innovációs lemaradással - miközben a belső erőviszonyok is látványosan átre
Mikortól számít az elévülés? Amit minden adósnak tudnia kell
Sokan csak akkor kezdenek el az elévüléssel foglalkozni, amikor egy követeléskezelő, ügyvédi iroda vagy végrehajtó megkeresi őket egy régi tartozás miatt. Pedig az egyik legfontosabb kérdé
A Bitcoinerek minden vágya teljesült. És ez rossz hír
Nagy kérdés, hogy ha egyszer véget ér a kriptótél, és újra stabilizálódnak az árfolyamok, visszafordítható-e még a Bitcoin és a pénzügyi mainstream összefonódása. Lesz-e valaha... The p
Merre áramlik a tőke az energiaátmenetben?
A piac már nem pusztán az új kapacitásokat, hanem egyre inkább a rendszer rugalmasságát és a kiszámíthatóságot árazza be.
Forint, olaj, gáz: mit üzen a piac az iráni háborúról?
A közel-keleti eszkaláció első reakciója klasszikus: kockázatkerülés, megugró energiaárak, ideges devizapiac. A forint gyengült, az olaj és különösen a gáz ára kilőtt, miközben a piac to
A Hormuzi-szoros lezárásába beleremeghet a világgazdaság
A meddig lesz a döntő a krízis várható hatásai kapcsán.
A technológia letarolja a HR-t - De mit jelent ez a toborzásban?
Vendégünk volt Toldi Gábor, a DTC Solution ügyvezetője.
Elszabadult a háborús pokol: lefejezte a rezsimet Izrael és Amerika – Van kiút a pusztításból?
A Közel-Kelet-szakértő az eszkalációs fenyegetésről és a rezsimváltás esélyeiről is beszélt.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.