A Goldman Sachs szerint meg kell venni az esést a tőzsdéken

A Peter Oppenheimer vezette elemzőcsapat elismeri, hogy a kockázatos eszközök számára "jelentős ellenszelet" jelent a közel-keleti háború és a mesterséges intelligencia okozta piaci bizonytalanság.

Ugyanakkor úgy vélik, hogy a gazdaság alapvető ellenálló képessége és az erős profitnövekedés korlátozza egy esetleges visszaesés mélységét és időtartamát.

A globális részvénypiacok viharosan kezdék az évet. Előbb a mesterséges intelligencia üzleti modellekre gyakorolt hatása miatti aggodalmak váltottak ki eladási hullámot számos szektorban, majd a közel-keleti háború eszkalálódása rázta meg a piacokat. Az indexek szintjén a stratégák szerint a piacok egészen a közelmúltig viszonylag stabilak maradtak. A kereskedést inkább a szektorok és az egyedi részvények közötti gyors rotáció és a fokozott volatilitás jellemezte.

A hozamok földrajzi régiók és befektetési faktorok szerinti szélesebb szóródása az átlagosnál magasabb értékeltséghez vezetett. A Goldman elemzői szerint a globális szektorok mindegyike drága a saját húszéves történelmi átlagához képest. Ez – az Egyesült Államok vezette, szokatlanul erős bikapiaccal párosulva – sebezhetőbbé teszi a részvényeket az olyan potenciális sokkokkal szemben, mint az iráni háború miatti olaj- és gázpiaci fenyegetés.

Oppenheimer szerint minél tovább tart a bizonytalanság, vagy minél inkább romlik az energiaellátás helyzete, annál nagyobb lesz a növekedést és az inflációt övező észlelt kockázat. Hozzátette ugyanakkor, hogy az elmúlt évek geopolitikai sokkjai többnyire nem gyakoroltak tartós hatást a piacokra. David Solomon, a Goldman Sachs elnöke egy ausztráliai rendezvényen külön kiemelte, hogy meglepte a pénzpiacok "visszafogott" reakciója a közel-keleti konfliktusra.

