Egy 400 milliárd dolláros bomba várja, hogy rárobbanjon az egyik legjobban menő tőzsdei szektorra

Egy újabb úgynevezett „patent cliff” (szabadalmi szakadék) időszakba lép a globális gyógyszeripar: idéntől kezdve tömegesen járnak le a korábban kifejlesztett, a cégek legnagyobb bevételeit generáló gyógyszerek jogvédettséget biztosító bejegyzései. Az iparági becslések szerint 2026 és 2033 között mintegy 400 milliárd dollárnyi éves bevételtől eshetnek a generikus készítmények megjelenésével. A gyógyszeres kezelésre szoruló betegek viszont örülhetnek.

Egy szabadalmi szakadék felé száguld a globális gyógyszeripar, ami elől kitérni sem tudnak az ágazat cégei. A következő hét évben mintegy hatóanyag kizárólagosságot adó jogvédettsége kerül veszélybe, mivel a szabadalmi védelem megszűnése után generikus gyógyszerek és bioszimiláris készítmények jelenhetnek meg a piacon.

Mintegy 400 milliárd dollárnyi bevételük kerülhet veszélybe, aggasztóbb, hogy az UBS számításai szerint a veszteség túlnyomó része, körülbelül 300 milliárd dollár, már 2030-ig realizálódhat – írja a Les Echos.

A jelenség már most átalakítja a nagy gyógyszergyártók stratégiáját, amit jól példáz, hogy a francia Sanofi vezetőváltásról döntött: Paul Hudson vezérigazgatót leváltották, mert a vállalat új stratégiát akar kidolgozni 2031-re, amikor lejár a Dupixent szabadalma. Ez különösen kritikus a cég számára, mivel ez a gyógyszer adja a teljes forgalom mintegy harmadát. A szektorban szélesebb körben is komoly kihívást jelent a szabadalmi védelem megszűnése, mivel

a legnagyobb gyógyszercégek éves átlagos, körülbelül 7 százalékos növekedése nehezen tartható fenn új, saját fejlesztésű készítmények nélkül.

A következő években a helyzet tovább romolhat a legtöbb szereplő számára: az Evaluate Pharma szakértői szerint már 2025-ben 52 milliárd dollárnyi bevételt érintettek a szabadalmi lejáratok, a csúcs azonban 2028-ban jöhet, amikor egyetlen évben 104 milliárd dollárnyi forgalom kerül versenyhelyzetbe. Ebben az évben jár le például a világ egyik legsikeresebb rákellenes gyógyszere, a Merck által gyártott Keytruda szabadalma is, amely 2025-ben 32 milliárd dolláros bevételt termelt.

A szektor több más kulcsgyógyszere is elveszíti kizárólagosságát, így például a dán Novo Nordisk esetében például 2026 márciusától számos országban megszűnik az Ozempic és Wegovy fogyasztáscsökkentő gyógyszerek hatóanyagának szabadalmi védelme. Emellett 2025 és 2030 között összesen tíz úgynevezett „mega-blockbuster” készítmény szabadalma jár le, ami komoly nyomás alá helyezi a gyógyszergyártók üzleti modelljét.

Mivel egy új gyógyszer kifejlesztése átlagosan tíz évig tart, a nagyvállalatok egyre inkább biotechnológiai cégek felvásárlásával és licencmegállapodásokkal próbálják pótolni a kieső bevételeket.

A szabadalmi lejáratok elvileg jelentős megtakarítást hozhatnának az állami egészségügyi rendszereknek, mivel a generikus gyógyszerek akár 60 százalékkal, a bioszimiláris készítmények pedig mintegy 40 százalékkal olcsóbbak lehetnek az eredeti termékeknél. A gyakorlatban azonban a megtakarítások korlátozottak lehetnek: a bioszimiláris gyógyszerek fejlesztése drágább és bonyolultabb, ráadásul az európai árak sokszor túl alacsonyak ahhoz, hogy elegendő gyártót vonzzanak.

Az Iqvia adatai szerint az Európában 2032-ig szabadalmukat elvesztő biológiai gyógyszerek közel 80 százalékára jelenleg egyáltalán nem fejlesztenek bioszimiláris változatot, ami azt jelenti, hogy a várható költségcsökkenés jelentős része akár el is maradhat.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

