Két ázsiai nagyhatalom is egymásnak adja a kilincset az oroszoknál csakhogy olajhoz jussanak

A Perzsa-öböl déli kijáratánál, a Hormuzi-szoros térségében kialakult helyzet szűkítette a közel-keleti kőolajfajták elérhetőségét, és megemelte a fuvardíjakat. Öt, a Reutersnek nyilatkozó kereskedő szerint India és Kína – amelyek már most is Oroszország legnagyobb olajvásárlói – fokozott érdeklődést mutat az orosz szállítások iránt, a piaci árak azonban egyelőre nem mozdultak el.
Az indiai finomítók azonnali, valamint márciusi és áprilisi szállításokról tárgyalnak az orosz eladókkal.
Az egyik forrás szerint az indiai szereplők a kormánnyal is konzultálnak a további orosz importnövelés lehetőségéről. India az utóbbi időben amúgy is ingadozó vásárló volt: Washington nyomására visszafogta az orosz olajvásárlásokat, áprilisra pedig a Rosznyefty résztulajdonában álló Nayara Energy nagy karbantartása miatt további jelentős importcsökkenést vártak. A közel-keleti válság azonban több finomítót is tervei újragondolására kényszerített.
Kína óvatosabban reagál, mivel a holdújév előtt nagy mennyiségű, jelentős árengedménnyel kínált orosz olajat vásárolt, így van mozgástere kivárni.
Az egyik kereskedő szerint a kínai vevők arra számítanak, hogy az iráni konfliktus hamarosan véget ér, és a jelenlegi Brent-árak mellett nem hajlandók felárat fizetni.
Az árak valóban stabilak maradtak:
az orosz Urals típusú nyersolaj primorszki FOB-alapon számított árkedvezménye a datált Brenthez képest kedden hordónként 25–26 dollár volt, ami nagyjából megfelel a korábbi szintnek.
A kínai és indiai kikötőkben alkalmazott, leszállított paritáson számított kedvezmények sem változtak érdemben a konfliktus kirobbanása óta.
Alekszandr Novak orosz miniszterelnök-helyettes szerdán az Interfax hírügynökségnek nyilatkozva közölte, hogy Moszkva kész növelni az olajszállításokat Kína és India irányába.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
