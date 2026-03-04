Két ázsiai nagyhatalom is egymásnak adja a kilincset az oroszoknál csakhogy olajhoz jussanak

A Hormuzi-szoros lezárása miatt akadozó közel-keleti kőolajszállítások élénkítik az indiai és kínai keresletet az orosz nyersolaj iránt, de ez egyelőre nem látszik az árakon – tudta meg a Reuters.

A Perzsa-öböl déli kijáratánál, a Hormuzi-szoros térségében kialakult helyzet szűkítette a közel-keleti kőolajfajták elérhetőségét, és megemelte a fuvardíjakat. Öt, a Reutersnek nyilatkozó kereskedő szerint India és Kína – amelyek már most is Oroszország legnagyobb olajvásárlói – fokozott érdeklődést mutat az orosz szállítások iránt, a piaci árak azonban egyelőre nem mozdultak el.

Az indiai finomítók azonnali, valamint márciusi és áprilisi szállításokról tárgyalnak az orosz eladókkal.

Az egyik forrás szerint az indiai szereplők a kormánnyal is konzultálnak a további orosz importnövelés lehetőségéről. India az utóbbi időben amúgy is ingadozó vásárló volt: Washington nyomására visszafogta az orosz olajvásárlásokat, áprilisra pedig a Rosznyefty résztulajdonában álló Nayara Energy nagy karbantartása miatt további jelentős importcsökkenést vártak. A közel-keleti válság azonban több finomítót is tervei újragondolására kényszerített.

Kína óvatosabban reagál, mivel a holdújév előtt nagy mennyiségű, jelentős árengedménnyel kínált orosz olajat vásárolt, így van mozgástere kivárni.

Az egyik kereskedő szerint a kínai vevők arra számítanak, hogy az iráni konfliktus hamarosan véget ér, és a jelenlegi Brent-árak mellett nem hajlandók felárat fizetni.

Az árak valóban stabilak maradtak:

az orosz Urals típusú nyersolaj primorszki FOB-alapon számított árkedvezménye a datált Brenthez képest kedden hordónként 25–26 dollár volt, ami nagyjából megfelel a korábbi szintnek.

A kínai és indiai kikötőkben alkalmazott, leszállított paritáson számított kedvezmények sem változtak érdemben a konfliktus kirobbanása óta.

Alekszandr Novak orosz miniszterelnök-helyettes szerdán az Interfax hírügynökségnek nyilatkozva közölte, hogy Moszkva kész növelni az olajszállításokat Kína és India irányába.

Forrás: Reuters

