Kongatják a vészharangot, megkezdődött a tőkekivonás az utóbbi évek slágertermékéből

A Blackstone zászlóshajónak számító magánhitel-alapjából az első negyedévben a szokásosnál jóval nagyobb összegű tőkét vontak ki a befektetők, és ez felerősítette az egész magánhitel-iparágat érintő bizalmi aggályokat - írja a Reuters. Az R.A. Stanger befektetési bank elemzése szerint megkezdődött a magánhitel-piacról a tőke kiáramlása.

A New York-i befektetési óriás egyik SEC-beadványa szerint az ügyfelek 3,7 milliárd dollárt vontak ki a 82 milliárd dolláros BCRED alapból az év eddigi részében, ami jóval meghaladja a megszokott mértéket. Az ezen időszak alatt beáramló 2 milliárd dollárnyi friss tőkével együtt

a nettó tőkekiáramlás 1,7 milliárd dollár volt.

A visszaváltási igények az alap eszközeinek 7,9 százalékát tették ki, ami arra kényszerítette a Blackstone-t, hogy a szokásos 5 százalékos negyedéves visszaváltási korlátot 7 százalékra emelje. Az összes kérelem teljesítéséhez a Blackstone és alkalmazottai 400 millió dollárt fektettek be saját forrásból.

Mi a private credit (magánhitel-finanszírozás)?Olyan nem banki hitelezési forma, amelyben intézményi tőkét kezelő alapkezelők közvetlenül nyújtanak finanszírozást vállalatoknak, ingatlanprojekteknek vagy eszközalapú ügyletekhez (asset-based finance). A tranzakciók nem nyilvános tőkepiaci kibocsátások, hanem zárt körű, egyedi megállapodások, ahol a hitelezői oldal koncentráltsága (egyetlen alap vagy szűk konzorcium) a banki szindikátusoknál nagyobb strukturális rugalmasságot és egyedi kovenánsrendszert tesz lehetővé. Bár a finanszírozás költsége a báziskamat feletti spreaden, díjakon vagy akár tőkeági részesedésen (equity kicker) keresztül magasabb lehet a hagyományos bankhitelnél, a piaci szegmens gyorsaságot és testreszabott tőkeszerkezetet kínál a középvállalati és a large-cap szegmensnek egyaránt. A befektetők számára a vonzerőt az illikviditási prémium és a jellemzően lebegő kamatozás jelenti, amely kamatemelkedési környezetben természetes hozamvédelmet nyújt, ugyanakkor a hozamszintet a referenciakamatok mozgásához köti. Főbb pillérei a direct lending, a mezzanine finanszírozás, a distressed debt és a speciális helyzetekre szabott (special situations) tőkeágak.

A hír nyomán a Blackstone részvényei kedden 8 százalékot estek, kétéves mélypontra süllyedtek, igaz, utána részben visszakorrigáltak. A versenytársak papírjai szintén gyengélkedtek. A JPMorgan elemzői szerint ez volt az első olyan negyedév a BCRED történetében, amikor nettó tőkekiáramlás történt. A BCRED a legnagyobb, tőzsdén nem jegyzett üzletfejlesztési társaság (business development company, BDC), és az eset szerintük "a közvetlen hitelezéssel szembeni befektetői hangulat jelentős romlását jelzi".

A mintegy 2000 milliárd dolláros globális magánhitel-piacot az elmúlt időszakban több irányból is nyomás alá helyezték:

kérdések merültek fel az eszközértékelés átláthatóságával kapcsolatban,

a kisebb rivális Blue Owl Capitalnál gondot okozott az ügyfél-visszaváltások kezelése,

egyes piaci szereplők pedig tavaly egy amerikai autóalkatrész-beszállító és egy másodrendű autóhitelező csődjének következményeit szenvedték el.

Pénteken egy brit jelzáloghitelező, a Market Financial Solutions bedőlése újabb aggodalmakat keltett, és felerősítette azokat a figyelmeztetéseket, hogy a dinamikusan növekvő szektorban további rejtett kockázatok lehetnek.

Az R.A. Stanger befektetési bank elemzése szerint a magánhitel-piacról mára megindult a tőke kiáramlása.

Előrejelzésük alapján 2026-ra az éves BDC-tőkegyűjtés mintegy 40 százalékkal eshet vissza. A Stanger a mostani fordulatot a prémium ingatlanalapokból 2023-ban tapasztalt tőkekiáramláshoz hasonlította, amikor a Blackstone kénytelen volt befagyasztani egy, vagyonos magánszemélyeknek szóló ingatlanalapjának visszaváltásait.

A Blackstone kezelt vagyonának mintegy negyede – az összesen 1270 milliárd dollárból – vagyonos magánszemélyektől származik. Az ilyen ügyfeleket a nagy befektetési társaságok azért kezdték el intenzíven megcélozni, mert az intézményi befektetők, például a nyugdíjalapok, a csökkenő hozamok miatt visszafogták allokációikat.

Jon Gray, a Blackstone elnöke a CNBC-nek úgy nyilatkozott, hogy a lakossági befektetők e befektetési instrumentummal

némi likviditást adnak fel a magasabb hozamért cserébe,

míg az intézményi ügyfelek – akik jellemzően hosszabb távra kötik le tőkéjüket – továbbra is jelentős összegeket allokálnak magánhitelbe. A Blackstone hangsúlyozta, hogy a visszaváltási döntéseket az alap szerkezete indokolta, nem pedig a BCRED likviditási korlátai.

Forrás: Reuters

