Lépni kényszerült a Volkswagen, miután kiderült, mit akarnak a vásárlók

Scott Keogh, a Scout vezérigazgatója egy detroiti sajtóeseményen elmondta, hogy az előrendelések 87 százaléka a hatótáv-növelős elektromos jármű (EREV) változatra érkezett. Ebben egy kis benzines belső égésű motor generátorként működik, és menet közben tölti az akkumulátort.
A Volkswagen 2022-ben még tisztán elektromos márkaként pozicionálta a Scoutot, de az amerikai elektromosautó-piac lassulása miatt később irányt váltott, és felvette a kínálatba a hibrid megoldást is.
A prototípusgyártás az idén indul a vállalat dél-karolinai üzemében. A Scout korábban 2027-re ígérte a sorozatgyártás kezdetét, ám műszaki nehézségek miatt késés várható:
Keogh szerint a modellek legkorábban 2028-ban juthatnak el a vásárlókhoz.
A Volkswagen a Scout márkával kifejezetten az amerikai piacot célozza, ahol a pickupok és SUV-k uralják az eladásokat, és ahol a német autógyártó – noha a világ egyik legnagyobb szereplője – eddig nem tudott érdemi piaci részesedést szerezni. A VW tavaly az Egyesült Államokban az eladási rangsor 11. helyén állt, olyan versenytársak mögött, mint például a Tesla.
A közvetlen értékesítési modell azonban már most konfliktusokat szül: két amerikai Volkswagen-márkakereskedés pert indított a vállalat ellen, amiért a Scout járműveket a hagyományos márkakereskedői hálózat megkerülésével, közvetlenül a fogyasztóknak kívánja értékesíteni. A kereskedők szerint ez sérti a VW-vel kötött szerződésüket, és az ügyet csoportos perré kívánják bővíteni.
Forrás: Reuters
Címlapkép forrása: Josh Lefkowitz/Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
