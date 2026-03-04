Lépni kényszerült a Volkswagen, miután kiderült, mit akarnak a vásárlók

A Volkswagen Scout első modelljére már több mint 160 ezer előrendelés érkezett, és a vásárlók döntő többsége a hatótáv-növelős hibrid változatot választotta a tisztán elektromos verzió helyett. A cég viszont nem biztos, hogy sokáig örülhet az amerikai eladásoknak: több viszonteladó már csoportos perrel fenyegeti a társaságot.

Scott Keogh, a Scout vezérigazgatója egy detroiti sajtóeseményen elmondta, hogy az előrendelések 87 százaléka a hatótáv-növelős elektromos jármű (EREV) változatra érkezett. Ebben egy kis benzines belső égésű motor generátorként működik, és menet közben tölti az akkumulátort.

A Volkswagen 2022-ben még tisztán elektromos márkaként pozicionálta a Scoutot, de az amerikai elektromosautó-piac lassulása miatt később irányt váltott, és felvette a kínálatba a hibrid megoldást is.

A prototípusgyártás az idén indul a vállalat dél-karolinai üzemében. A Scout korábban 2027-re ígérte a sorozatgyártás kezdetét, ám műszaki nehézségek miatt késés várható:

Keogh szerint a modellek legkorábban 2028-ban juthatnak el a vásárlókhoz.

A Volkswagen a Scout márkával kifejezetten az amerikai piacot célozza, ahol a pickupok és SUV-k uralják az eladásokat, és ahol a német autógyártó – noha a világ egyik legnagyobb szereplője – eddig nem tudott érdemi piaci részesedést szerezni. A VW tavaly az Egyesült Államokban az eladási rangsor 11. helyén állt, olyan versenytársak mögött, mint például a Tesla.

A közvetlen értékesítési modell azonban már most konfliktusokat szül: két amerikai Volkswagen-márkakereskedés pert indított a vállalat ellen, amiért a Scout járműveket a hagyományos márkakereskedői hálózat megkerülésével, közvetlenül a fogyasztóknak kívánja értékesíteni. A kereskedők szerint ez sérti a VW-vel kötött szerződésüket, és az ügyet csoportos perré kívánják bővíteni.

Forrás: Reuters

