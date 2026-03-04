  • Megjelenítés
FONTOS Sziporkázik az Otthon Start, robban a magyarok számlaegyenlege, de a 0%-os hiteleket veszni hagyjuk
Trump nekiment Spanyolországnak, azonnal megremegett a tőzsde
Befektetés

Trump nekiment Spanyolországnak, azonnal megremegett a tőzsde

Portfolio
Donald Trump amerikai elnök kereskedelmi embargóval fenyegette meg Spanyolországot, miután Madrid nem engedélyezte, hogy az amerikai hadsereg spanyol támaszpontokat használjon az Irán elleni csapásokkal összefüggő műveletekhez; a bejelentés azonnal megrázta a spanyol pénzpiacokat.

A spanyol részvény- és kötvénypiac szerdán messze lemaradt a többi európai tőzsde mérsékelt emelkedésétől. A vezető madridi IBEX részvényindex 0,6 százalékkal esett, miközben a STOXX 600 index 0,2 százalékkal erősödött.

Z4RWSx78

A spanyol államkötvények hozama gyakorlatilag stagnált, miközben a német tízéves referenciahozam enyhén csökkent. Ennek eredményeként a spanyol hozamfelár – vagyis az a prémium, amelyet a befektetők a spanyol államadósság tartásáért a német kötvényekhez képest megkövetelnek – decemberi csúcsra, közel 47 bázispontra emelkedett.

Trump a német kancellárral, Friedrich Merz-cel folytatott tárgyalása után beszélt az újságírókkal. Spanyolország magatartását rendkívül kedvezőtlennek minősítette, és közölte, hogy utasította a pénzügyminisztert, Scott Bessent, készítsen elő olyan lépéseket,

amelyek gyakorlatilag minden üzleti kapcsolat megszakítását jelentik az országgal.

Még több Befektetés

Egy 400 milliárd dolláros bomba várja, hogy rárobbanjon az egyik legjobban menő tőzsdei szektorra

15 százalék esés után izgalmas szinten az OTP - Most érdemes beszállni?

Kongatják a vészharangot, megkezdődött a tőkekivonás az utóbbi évek slágertermékéből

A hír különösen érzékenyen érintette a spanyol bankrészvényeket. A Banco Santander és a BBVA kurzusa 0,5–1 százalékkal csökkent, míg a kisebb versenytársak, a Caixabank és a Bankinter papírjai közel 2 százalékot estek.

James Rossiter, a TD Securities londoni globális makrostratégiai részlegének vezetője emlékeztetett arra, hogy Trump hasonló forgatókönyvet már számos országgal szemben alkalmazott. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az Európai Unió egységes kereskedelmi tömbként működik, ami megnehezíti az Egyesült Államok számára a célzott szankciók bevezetését – még akkor is, ha vannak kifejezetten spanyol termékek és ágazatok, amelyek potenciális célpontok lehetnek.

Az amerikai kereskedelmi statisztikák azonban árnyalják a képet. Az Egyesült Államoknak 2025-ben már negyedik éve volt kereskedelmi többlete Spanyolországgal szemben, 4,8 milliárd dollár értékben. Az amerikai export 26,1 milliárd, az import 21,3 milliárd dollárra rúgott. Az utóbbi években jelentősen nőtt az amerikai kőolaj- és cseppfolyósított földgázexport Spanyolországba, vagyis egy esetleges embargó az amerikai exportőröket is komolyan érintené.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Retail Day 2026

Retail Day 2026

2026. március 4.

Green Transition & ESG 2026

2026. március 5.

Agrárium 2026

2026. március 10.

Parlamenti választás és piaci reakciók

2026. március 17.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Titkos bunkert bombázott szét Izrael, Teherán példátlan megtorlással fenyegetőzik – Percről percre híreink az iráni háborúról kedden
Dubaj és Bejrút támadás alatt, Trump biztosítaná a Hormuzi-szorost, kiderült, mikor lesz új iráni vezető – Híreink az iráni háborúról percről percre szerdán
A részvénykiválasztás 7 szabálya – így szűrd ki a nyerő papírokat
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility