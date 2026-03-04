Trump nekiment Spanyolországnak, azonnal megremegett a tőzsde

A spanyol részvény- és kötvénypiac szerdán messze lemaradt a többi európai tőzsde mérsékelt emelkedésétől. A vezető madridi IBEX részvényindex 0,6 százalékkal esett, miközben a STOXX 600 index 0,2 százalékkal erősödött.
A spanyol államkötvények hozama gyakorlatilag stagnált, miközben a német tízéves referenciahozam enyhén csökkent. Ennek eredményeként a spanyol hozamfelár – vagyis az a prémium, amelyet a befektetők a spanyol államadósság tartásáért a német kötvényekhez képest megkövetelnek – decemberi csúcsra, közel 47 bázispontra emelkedett.
Trump a német kancellárral, Friedrich Merz-cel folytatott tárgyalása után beszélt az újságírókkal. Spanyolország magatartását rendkívül kedvezőtlennek minősítette, és közölte, hogy utasította a pénzügyminisztert, Scott Bessent, készítsen elő olyan lépéseket,
amelyek gyakorlatilag minden üzleti kapcsolat megszakítását jelentik az országgal.
A hír különösen érzékenyen érintette a spanyol bankrészvényeket. A Banco Santander és a BBVA kurzusa 0,5–1 százalékkal csökkent, míg a kisebb versenytársak, a Caixabank és a Bankinter papírjai közel 2 százalékot estek.
James Rossiter, a TD Securities londoni globális makrostratégiai részlegének vezetője emlékeztetett arra, hogy Trump hasonló forgatókönyvet már számos országgal szemben alkalmazott. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az Európai Unió egységes kereskedelmi tömbként működik, ami megnehezíti az Egyesült Államok számára a célzott szankciók bevezetését – még akkor is, ha vannak kifejezetten spanyol termékek és ágazatok, amelyek potenciális célpontok lehetnek.
Az amerikai kereskedelmi statisztikák azonban árnyalják a képet. Az Egyesült Államoknak 2025-ben már negyedik éve volt kereskedelmi többlete Spanyolországgal szemben, 4,8 milliárd dollár értékben. Az amerikai export 26,1 milliárd, az import 21,3 milliárd dollárra rúgott. Az utóbbi években jelentősen nőtt az amerikai kőolaj- és cseppfolyósított földgázexport Spanyolországba, vagyis egy esetleges embargó az amerikai exportőröket is komolyan érintené.
