Elszakadt a cérna az olaj piacán, egekben az árfolyam

79 dollár fölé ugrott csütörtökönként a WTI típusú nyersolaj hordónkénti ára, miután Irán azt állította, hogy rakétatalálat ért egy tartályhajót. Az olajárak ezen a héten több mint 17 százalékot emelkedtek a Hormuzi-szoros lezárása nyomán kialakult feszültségek miatt.

A kora délutáni kereskedési adatokból kiderült, hogy a West Texas Intermediate (WTI) amerikai nyersolaj ára csütörtökön 6,86 százalékkal, vagyis 5,12 dollárral emelkedett, így hordónkénti jegyzése 79,78 dolláron is állt. Ezzel párhuzamosan a globális referenciaértéknek számító Brent típusú nyersolaj 4,31 százalékkal, 84,91 dollárra drágult - hívta fel a figyelmet a CNBC. Az elmúlt egy órában azta kissé mérséklődött az árszint, de továbbra is jelentős emelkedést mutat.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Az iráni állami média beszámolója szerint a közel-keleti ország rakétacsapást mért egy olajszállító tartályhajóra. Az Iszlám Forradalmi Gárda még a hét elején rendelte el a Hormuzi-szoros lezárását, egyúttal támadással fenyegette meg az ott áthaladó hajókat.

A brit haditengerészet csütörtökön nagy erejű robbanásról számolt be egy iraki felségvizeken horgonyzó tartályhajó közelében. A hajó kapitánya egy kisebb vízi járművet látott elmenekülni a helyszínről. A legénység sértetlen maradt, és tűz sem keletkezett a fedélzeten.

A Hormuzi-szoroson áthaladó tankerforgalom gyakorlatilag teljesen leállt az amerikai-izraeli katonai műveletek megkezdése óta, mivel a hajótulajdonosok a romló biztonsági helyzet miatt nem vállalják a kockázatot.

A világ napi olajfogyasztásának mintegy 20 százalékát ezen a kulcsfontosságú tengerszoroson keresztül szállítják.

Donald Trump amerikai elnök kedden bejelentette, hogy az Egyesült Államok politikai kockázatok elleni biztosítást nyújt a szoroson áthaladó tartályhajóknak. Szükség esetén az amerikai haditengerészet kíséretet is biztosít a Perzsa-öbölben közlekedő kereskedelmi hajók számára.

Karoline Leavitt, a Fehér Ház szóvivője szerdán közölte:

a kormányzatnak egyelőre nincs konkrét ütemterve arra vonatkozóan, hogy mikor válhat újra biztonságossá a szoros a kereskedelmi hajózás számára.

Hozzátette, hogy a probléma megoldásán a Védelmi Minisztérium és az Energiaügyi Minisztérium is aktívan dolgozik.

