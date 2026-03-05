Példátlan lépésre készül a kormány: egy tollvonással belenyúlnának az emberek megtakarításaiba az Egyesült Királyságban

Biztosítás 2026 Hasonló témákkal foglalkozunk március 17-én a Portfolio Biztosítás 2026 konferenciáján, amelyen a biztosítási és a közvetítői szektor kiváló szakértői adnak elő, érdemes regisztrálni a rendezvényre!

A Pensions UK és a Brit Biztosítók Szövetsége (ABI) egyaránt közleményt adott ki, melyben felszólították a brit kormányt, hogy vonja vissza azt a tervezett jogkört, amely lehetővé tenné az állam számára a nyugdíjcélú befektetések célpontjainak előírását.

Ez az úgynevezett "kötelező eszközallokáció" messze túlmutat a korábbi Mansion House-megállapodáson.

Utóbbi ugyanis csak egy önkéntes vállalást rögzített, amelyben 17 foglalkozatói nyugdíjszolgáltató tett ígéretet. Vállalásuk szerint 2030-ig az alapértelmezett befektetési portfóliójuk legalább 10 százalékát magánpiaci eszközökbe fektetik, amelyből 5 százalékot kifejezetten brit eszközök tesznek majd ki.

A parlamenti vitára bocsátott nyugdíjtörvény-javaslat azonban ennél is tovább megy. Jogszabályi szinten tenné lehetővé, hogy a kormány valamennyi nyugdíjszolgáltatót infrastrukturális beruházásokra és hazai reáleszközök vásárlására kötelezze. A Lordok Háza már figyelmeztetett arra, hogy ez a rendelkezés torzíthatja a piacokat. A Pensions UK álláspontja szerint a kötelező allokáció akadályozná a szabadpiaci versenyt, és veszélyeztetné a megtakarítók hozamkilátásait.

Közleményükben hangsúlyozták:

a nehezen megkeresett nyugdíj-megtakarítások befektetéséről szóló döntéseket nem szabadna politikai érdekeknek alárendelni.

Az ABI eközben nyílt levélben fordult Torsten Bell nyugdíjügyi miniszterhez. Hannah Gurga, a szervezet főigazgatója rámutatott, hogy az önkéntes vállalásokkal ellentétben a kormányzati kényszer valós kockázatot jelent a megtakarítók számára, mivel alulteljesítéshez és eszközárbuborékok kialakulásához vezethet. A jelenlegi szövegezés szerint a megtakarítók érdekeit védő vizsgálat nem tartalmaz elegendő gyakorlati részletet. Így az iparági szereplők számára nem világos, hogyan lehetne megakadályozni a jelentős vagyoni károkozást.

A törvényjavaslat kritikus szakaszba érkezett: a jelentéstételi szakasz (report stage) az utolsó lehetőségek egyikét kínálja a módosító indítványok benyújtására. A szakmai szervezetek három fő biztosíték beépítését sürgetik:

a kötelezően előírható befektetési arány felső határát igazítsák a Mansion House-megállapodás önkéntes célszámaihoz,

erősítsék meg az új jogkör bevezetése előtt megkövetelt hatásvizsgálatokat,

a politikai kockázatok csökkentése érdekében a hatályvesztési záradék határidejét hozzák előre 2035-ről 2032-re.

A szakma ugyanakkor a törvényjavaslat számos más elemét széles körben támogatja. Ilyen például a rendszer egyszerűsítése, a szétaprózott piac konszolidációja, az alapértelmezett nyugdíjkifizetési megoldások bevezetése, valamint a kis összegű nyugdíjszámlák problémájának kezelése. Mike Ambery, a Standard Life nyugdíjüzletágának igazgatója szerint a kevesebb, de nagyobb méretű pénztárba történő integráció javíthatja a szolgáltatások minőségét és kiszélesítheti a befektetési lehetőségeket.

A nyugdíjbizottság (Pensions Commission) a következő hónapokban várhatóan közzéteszi első jelentését a nyugdíjcélú megtakarítások megfelelőségéről. Az érdemi lépéseket különösen sürgetővé teszi az a tény, hogy az Egyesült Királyságban nagy nyugdíjba vonulási hullám közeleg, amely 2040 és 2044 között fog tetőzni.

