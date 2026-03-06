Fordult a kocka: nem fogod kitalálni, hol él a legtöbb milliárdos a világon

Kínában él a legtöbb dollármilliárdos a világon, megelőzve a tavaly még listavezető Egyesült Államokat – áll a Forbes magazinhoz hasonló profilú sanghaji Hurun Report című kínai havilapban.

Az összegzés szerint a milliárdosok száma globálisan először haladta meg a négyezret, 4020 volt.

Ebből 1110 volt kínai, 287-tel több, mint egy évvel korábban.

A tavaly első helyezett Egyesült Államokban a dollármilliárdosok száma 130-cal, kereken ezerre nőtt. Globálisan a milliárdosok száma rekordmértékben, 578-cal emelkedett, az idei listán – tavalyhoz képest – több mint százan viszont már nincsenek rajta.

A globális lista harmadik helyén India áll 308 milliárdossal, amelyet Németország követ 171-gyel. Az Egyesült Királyságban élő dollármilliárdosok száma 150, Svájcban 114.

A Hurun-listán a hetedik Oroszország, ahol 105 dollármilliárdos van, 16-tal több, mint 2025-ben.

Várost alapul véve New Yorkban él a legtöbb milliárdos, 146.

A világ leggazdagabbja továbbra is az amerikai Elon Musk, vagyona egy év alatt 89 százalékkal, 792 milliárd dollárra ugrott.

Összességében a világ tíz leggazdagabbja közül kilenc amerikai, az egyetlen kivétel a francia Bernard Arnault, az LVMH tulajdonosa, akinek a vagyona 178 milliárd dollár, 13 százalékkal nagyobb az egy évvel korábbinál.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

