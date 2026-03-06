Menekítik a pénzüket a befektetők, totálisan kiszerettek az ázsiai részvényekből

A Bloomberg adatai szerint a külföldi alapok a héten nettó 11 milliárd dollár értékben adtak el részvényeket a Kínán kívüli feltörekvő ázsiai piacokon.

Ez 2022 márciusa óta a legnagyobb mértékű tőkekiáramlás.

Tajvanról rekordösszegű, 7,9 milliárd dollárnyi tőkét vontak ki,

Dél-Koreából mintegy 1,6 milliárdot,

Indiából pedig nagyjából 1,3 milliárdot.

A tőkemenekítés brutális eladási hullámot generált a régió tőzsdéin. A dél-koreai Kospi index történelmi mértékű napi zuhanást szenvedett el, több piacon pedig fel kellett függeszteni a kereskedést. Az MSCI Asia Pacific index a héten több mint 6 százalékot esett, ami közel hat éve nem látott heti veszteséget jelent.

A külföldi tőke kivonulása egyúttal az elmúlt hónapok egyik legnyereségesebb stratégiájának megfordulását is jelenti. Ez volt az úgynevezett "add el Amerikát, vegyél Ázsiát" pozíció. Ennek lényege az volt, hogy a befektetők a drágább amerikai részvényekből az ázsiai piacokra csoportosították át a tőkéjüket. Tették mindezt a gyengülő dollárra, a mérsékelt inflációra és az AI-boomnak köszönhető chipipari keresletre számítva.

Gary Tan, az Allspring Global Investments alapkezelője szerint a globális alapok a gyengébb dollár és a kedvező inflációs környezet reményében vásároltak ázsiai részvényeket.

Az iráni helyzet kiéleződése azonban mindkét feltételezést megkérdőjelezte.



A befektetők most azt mérlegelik, hogy a fokozott kockázatkerülés tartósan erősebb dollárt eredményezhet-e. Ezen felül kérdéses az is, hogy az emelkedő olajárak újra felerősíthetik-e az inflációs nyomást.

Ázsia jelentősebb részvénypiaci veszteségeit részben az magyarázza, hogy a régió fokozottan ki van téve a közel-keleti olajellátás zavarainak. Az ázsiai kőolajimport jelentős része a Hormuzi-szoroson halad át, amely a jelenlegi feszültségek középpontjában áll. Az olajárak megugrása éppen akkor kelti életre egy újabb inflációs hullám rémét, amikor számos jegybank már abban bízott, hogy az áremelkedési nyomás enyhül. Kína, India és Indonézia a világ legnagyobb olajimportőrei közé tartozik. Ezzel szemben az Egyesült Államok mára nettó olajexportőrré vált.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

