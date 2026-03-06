  • Megjelenítés
Menekítik a pénzüket a befektetők, totálisan kiszerettek az ázsiai részvényekből
Befektetés

Menekítik a pénzüket a befektetők, totálisan kiszerettek az ázsiai részvényekből

Portfolio
A globális befektetési alapok csaknem négy éve nem látott ütemben vonják ki tőkéjüket a feltörekvő ázsiai részvénypiacokról. Ennek hátterében az iráni konfliktus eszkalálódása áll, amely a kockázatok széles körű újraértékelését indította el – írja a Bloomberg.

A Bloomberg adatai szerint a külföldi alapok a héten nettó 11 milliárd dollár értékben adtak el részvényeket a Kínán kívüli feltörekvő ázsiai piacokon.

Ez 2022 márciusa óta a legnagyobb mértékű tőkekiáramlás.

  • Tajvanról rekordösszegű, 7,9 milliárd dollárnyi tőkét vontak ki,
  • Dél-Koreából mintegy 1,6 milliárdot,
  • Indiából pedig nagyjából 1,3 milliárdot.

A tőkemenekítés brutális eladási hullámot generált a régió tőzsdéin. A dél-koreai Kospi index történelmi mértékű napi zuhanást szenvedett el, több piacon pedig fel kellett függeszteni a kereskedést. Az MSCI Asia Pacific index a héten több mint 6 százalékot esett, ami közel hat éve nem látott heti veszteséget jelent.

A külföldi tőke kivonulása egyúttal az elmúlt hónapok egyik legnyereségesebb stratégiájának megfordulását is jelenti. Ez volt az úgynevezett "add el Amerikát, vegyél Ázsiát" pozíció. Ennek lényege az volt, hogy a befektetők a drágább amerikai részvényekből az ázsiai piacokra csoportosították át a tőkéjüket. Tették mindezt a gyengülő dollárra, a mérsékelt inflációra és az AI-boomnak köszönhető chipipari keresletre számítva.

Még több Befektetés

Fordult a kocka: nem fogod kitalálni, hol él a legtöbb milliárdos a világon

Egy kastélyfelújítás és a költségek megugrása okozott meglepetést az OTP-nél

Elszakadt a cérna az olaj piacán, egekben az árfolyam

Gary Tan, az Allspring Global Investments alapkezelője szerint a globális alapok a gyengébb dollár és a kedvező inflációs környezet reményében vásároltak ázsiai részvényeket.

Az iráni helyzet kiéleződése azonban mindkét feltételezést megkérdőjelezte.

A befektetők most azt mérlegelik, hogy a fokozott kockázatkerülés tartósan erősebb dollárt eredményezhet-e. Ezen felül kérdéses az is, hogy az emelkedő olajárak újra felerősíthetik-e az inflációs nyomást.

Ázsia jelentősebb részvénypiaci veszteségeit részben az magyarázza, hogy a régió fokozottan ki van téve a közel-keleti olajellátás zavarainak. Az ázsiai kőolajimport jelentős része a Hormuzi-szoroson halad át, amely a jelenlegi feszültségek középpontjában áll. Az olajárak megugrása éppen akkor kelti életre egy újabb inflációs hullám rémét, amikor számos jegybank már abban bízott, hogy az áremelkedési nyomás enyhül. Kína, India és Indonézia a világ legnagyobb olajimportőrei közé tartozik. Ezzel szemben az Egyesült Államok mára nettó olajexportőrré vált.

Kapcsolódó cikkünk

Trump szerint Putyin kész békét kötni, Kijev kisegíti az Irán ellen harcoló amerikaiakat – Híreink az orosz-ukrán frontról pénteken

Eszeveszett rombolásba kezdett Irán, Trump nyilatkozott a szárazföldi offenzíváról, lángba borítja Izrael a perzsa államot - Híreink az iráni konfliktusról pénteken

Kétesélyes a japán kamatemelés: az iráni konfliktus ellenére is asztalon maradt az áprilisi szigorítás

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A Hormuzi-szoros visszavág

Ezen a héten elemzünk Pekár Dáviddal, Cser Tamással, Szőcs Gáborral és gyengülő forinttal. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Agrárium 2026

Agrárium 2026

2026. március 10.

Parlamenti választás és piaci reakciók

2026. március 17.

Biztosítás 2026

2026. március 17.

AI in Business 2026

2026. március 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Csapásokat zúdítanak az Öbölre, légicsata volt Katar felett, szárazföldi offenzíva jöhet - Percről percre az iráni háborúról csütörtökön
Eszeveszett rombolásba kezdett Irán, lángba borítja Izrael a perzsa államot, Katar katasztrófára figyelmeztet - Híreink az iráni háborúról pénteken
Példátlan lépésre készül a kormány: egy tollvonással belenyúlnának az emberek megtakarításaiba az Egyesült Királyságban
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility