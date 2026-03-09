  • Megjelenítés
Pánik a piacon, mégis esik az arany - Mi történik?
Befektetés

Pánik a piacon, mégis esik az arany - Mi történik?

Portfolio
Az arany árfolyama hétfőn jelentősen csökkent, miután az emelkedő olajárak által fűtött inflációs félelmek megerősítették a dollárt, és egyre távolabbra tolták a várt amerikai kamatcsökkentések időpontját.

Az arany unciánkénti ára 1,4 százalékkal, 5100 dollárra esett ma reggel. A kereskedés korábbi szakaszában a visszaesés a 2 százalékot is meghaladta.

A dollár több mint háromhavi csúcsra erősödött. Ez az amerikai devizában jegyzett nemesfémeket drágábbá tette a más fizetőeszközt használó befektetők számára. Emellett az amerikai tízéves állampapírok hozama egyhavi csúcsra ugrott, ami tovább növelte a hozamot nem fizető arany tartásának alternatív költségét.

A nyersanyagpiacon a nyersolaj jegyzése több mint 15 százalékot ugorva hordónként 110 dollár fölé került.

Ennek hátterében az áll, hogy az amerikai–izraeli–iráni konfliktus kiszélesedése miatt több közel-keleti kitermelő is csökkentette a kínálatát. A piac a Hormuzi-szoroson áthaladó szállítások tartós akadozásától tart.

Tim Waterer, a KCM Trade vezető elemzője szerint az elmúlt tizenkét hónapban az arany drágulását leginkább az amerikai kamatcsökkentési várakozások fűtötték. A hordónkénti 100 dollár feletti olajár okozta inflációs kockázat miatt azonban a kamatvágás már korántsem magától értetődő. Az arany piaca ennek megfelelően árazódott át.

A CME Group FedWatch eszköze alapján a befektetők arra számítanak, hogy a Fed a március 18-án záruló kétnapos ülésén változatlanul hagyja az irányadó kamatot. A kamatok szinten tartásának valószínűsége a háború kitörésekor, a múlt héten még 43 százalék alatt volt, mára azonban 51 százalék fölé emelkedett.

Közben Iránban hétfőn Mudzstaba Hámeneit nevezték ki apja, Ali Hámenei utódjául a legfelsőbb vezetői posztra. Ez a lépés a keményvonalasok töretlen dominanciáját jelzi, és tovább fokozza a térség feszültségét.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

