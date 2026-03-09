Valakik úgy veszik az állampapírokat, mintha nem lenne holnap – Mi folyik itt?

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Hol tartják most a legtöbb pénzt a magyarok?

Napvilágot láttak az MNB január végi állapotokat tükröző értékpapír-statisztikái, ez alapján a legtöbb értékpapírtípus esetében új csúcsra emelkedtek a lakosság megtakarításai. Állampapírokban 13 844 milliárd forintot, befektetési alapokban 13 707 milliárd forintot tartottak a háztartások, előbbi 1,5%-os, utóbbi 1,9%-os havi emelkedést takar. A részvények elképesztő száguldáson vannak túl, januárban 9,4%-os ugrással 3156 milliárd forint fölé emelkedett a lakossági részvényvagyon – ez éves alapon 44,8%-os bővülés.

A jelek szerint a magyarok továbbra is nagyon kedvelik a kockázatkerülő befektetési megoldásokat: a lakossági értékpapír-portfólió jelenleg 43,9%-ban állampapírokból, 43,5%-ban befektetési jegyekből áll, miközben a részvények súlya alig 10%, de még ez is több a megszokottnál. (A lakossági megtakarítási portfólióban az állampapírokon és a befektetési alapokon túl a bankbetét a harmadik igazán nagy tétel, azok értéke január végén átlépte a 15 000 milliárd forintot, 10,4%-os éves növekedéssel.)

A lakossági állampapír-állományt nemcsak piaci értéken, hanem névértéken is érdemes vizsgálni, ez utóbbi ugyanis pontosabb képet adhat a folyamatokról, míg a piaci értéken mért adatot elsősorban a kintlévő papírok felhalmozott kamatai mozgatják. Januárban névértéken 243 milliárd forinttal nőtt a háztartások kezében lévő állomány, ami az elmúlt 12 hónap második legnagyobb növekedése.

A felhalmozott kamatok mennyisége (ez jó közelítéssel a piaci és névértékes adat különbözete) az utóbbi egy évben drasztikusan mérséklődött, elsősorban azért, mert az egy évvel korábbi portfólió még jórészt éves kamatfizetésű és magas kamatozású papírokból (PMÁP) állt,

mostanra viszont átrendeződött a portfólió, és a kisebb kamatú, gyakoribb kamatfizetésű papírok (különösen FixMÁP) súlya lett meghatározó.

Miért veszi annyira az állampapírt a bankszektor?

Kisangyalként vásárolták az államkötvényeket a bankok is, egy hónap alatt 718 milliárdos növekedést jelez a banki állomány (+6,5%), ez a decemberi 927 milliárdos érték után a második legnagyobb ugrás az elmúlt évben. A hazai bankszektor állampapír-állományának alakulását az elmúlt években elsősorban az extraprofitadóhoz kapcsolódó kedvezmény befolyásolta. A kormány eredeti tervei szerint 2026-ban 160-170 milliárd forint extraprofitadót fizettek volna a bankok. Egy novemberi, váratlan adóemelés következtében azonban idén már 340-350 milliárd forint befizetésével számol a kormány, ami a pénzügyi vállalkozásokkal együtt megközelítheti a 370 milliárd forintot.

Továbbra is él az a lehetőség, hogy a bankok állampapír-vásárlással csökkentsék extraprofitadójukat, ám a kedvezmény mértéke mérséklődött. Korábban az adó 50%-át lehetett leírni, most már csak 30%-át, mégpedig az elért állampapír-állománynövekmény 10%-ának megfelelő összeggel. Ennek révén a mintegy 500 milliárd forintos speciális adóteher körülbelül 350 milliárd forintra csökkenthető.



Az idei szabályozás szerint a bankoknak a 2026. január 1. és november 30. közötti időszakban elért, névértéken számított napi átlagos állampapír-állományukat kell növelniük. A növekedést a 2024. szeptember 1. és november 30., illetve a 2025. szeptember 1. és november 30. közötti időszak napi átlagos állománya közül a magasabbikhoz viszonyítják. A számítás során figyelembe kell venni egyrészt a 2030. január 1. után lejáró, forintban denominált Magyar Államkötvényeket, másrészt a teljes állampapír-állományt is.

A 30%-os adóleírás nélkül mintegy 500 milliárd forint extraprofitadót kellene fizetnie a bankszektor szereplőinek, de ez akár 350 milliárd forintra is csökkenthetik: a 150 milliárdos kedvezmény eléréséhez kb. 1500 milliárd forinttal kell növelniük állampapír-állományukat. A friss adatok alapján úgy tűnik, hogy

a szükséges nettó állampapír-vásárlásokat alig két hónap alatt teljesítették,

miután a novemberi 13 226 milliárdról január végére 14 871 milliárdra hízott a portfóliójuk.

Időközben a biztosítók és nyugdíjpénztárak is új történelmi csúcsra, együttesen 3155 milliárd forintra bővítették az állampapír-portfóliójukat, ez egy hónap alatt 2%-os, egy év alatt 4,8%-os növekedést jelent. A biztosítóknak szintén érdekükben áll állampapírokat venni, hiszen ezzel ők is csökkenthetik az adóterheiket.

Ezen a téren a szabályozás 2025-ről 2026-ra kedvezőbbé vált: az igénybe vehető adókedvezmény összege az állampapír állomány névérték-növekményének 30 százalékáról 60 százalékára emelkedett, vagyis ugyanakkora pótadó-mérsékléshez feleakkora mértékben kell növelni az állampapír-állományt idén, mint tavaly.

Kiknek a kezében van a magyar államadósság?

A friss adatokból az is kiolvasható, hogy a magyar államadósság finanszírozása januárban nem változott jelentősen: a magyar specialitás-számba menő lakossági láb változatlanul 25%-os részesedést hasít ki a piacból, ezzel lényegében megegyezik a bankok 25%-os részesedése. A biztosítók és nyugdíjpénztárak 5%-os, a befektetési alapok 7%-os hányadra tettek szert,

miközben a legnagyobb súlyt a külföldi befektetők képviselik, jelenleg a kintlévő magyar állampapírok 31%-a az ő kezükben található.

