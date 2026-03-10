Ezekben a részvényekben vannak most a legjobb lehetőségek

A közel-keleti események komoly felfordulást okoztak a piacokon, hétfő estére azonban Donald Trump bejelentését követően gyorsan enyhülni kezdtek a feszültségek, ami gyors felpattanást hozott a részvénypiacokon. Az elmúlt napok esése több papírt is kulcsfontosságú technikai szintekig taszított le, ezek közül mutatunk most két olyan részvényt, ahol komoly felpattanás is jöhet.

A közel-keleti konfliktus eszkalációja brutális árfolyammozgásokat hozott a globális piacokon: a részvény- és devizapiacok is komoly nyomás alá kerültek, a befektetők fókusza azonban egyértelműen az olajra irányult. A világtörténelem egyik legsúlyosabb olajkínálati sokkja miatt az olajár rövid idő alatt az orosz-ukrán háború első szakaszában látott, bőven 100 dollár feletti szintekre emelkedett.

Hétfő este azonban gyorsan fordult a hangulat, miután Donald Trump arról beszélt, hogy a katonai konfliktus hamarosan lezárulhat. Mindez pedig ismét a jól ismert buy the dip stratégiát hozhatja helyzetbe.

Éppen ezért meg is mutatunk két olyan részvényt, melyben az elmúlt napok eseményei vonzó beszállási pontot teremthettek.