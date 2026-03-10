Hatalmas rángatás a piacon: ma épp beszakadtak a magyar kötvényhozamok

Az elmúlt napok intenzív hozamemelkedése után kedden a kötvénypiacon is hirtelen átlendültek a másik oldalra a befektetők. A nyugat-európai hozamok esése mellett a magyar állampapírok másodpiacán is komoly hozamesés bontakozott ki.

A közel-keleti háború nem csak a forint árfolyamára volt negatív hatással az elmúlt egy hétben, hanem a hazai állampapírok másodpiaci hozamai is érezhetően megugrottak. A tízéves referenciahozam hétfőn 7,35%-ra emelkedett, ami 2023 ősze óta a legmagasabb érték volt.

Keddre aztán hirtelen átlendült a másik oldalra a piac miután Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy gyakorlatilag lezártnak tekinti a háborút. A Reuters adatai szerint délelőtt a tízéves referenciahozam 6,86%-ig zuhant, ami 53 bázisponttal volt alacsonyabb a hétfő estinél. Ugyanakkor ez még mindig mintegy 45 bázisponttal magasabb a február végi szintnél, ami a háború előtti mélypontot jelentette.

Ezzel párhuzamosan az ötéves hozam 34 bázisponttal 6,59%-ig esett, míg a hároméves jegyzés 6,56% volt, ami 36 bázisponttal volt alacsonyabb a tegnapinál. Az egyéves kincstárjegyek esetében a 6,17%-os hozamszint 28 bázispontos esésnek felelt meg.

A hivatalos napi referenciahozamokat kora délután a honlapján közli majd az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK). A kötvénypiaci mozgásoknak nem csak finanszírozási szempontból van jelentőségük, hanem a piac kamatvárakozásait is mutatják. A 6,25%-os alapkamat mellett az elmúlt napokban a rövid hozamok emelkedése azt mutatta, hogy

teljesen kiárazódtak a további kamatvágási várakozások, most ezek elkezdhetnek visszaépülni, ha megnyugszik a hangulat a piacon.

