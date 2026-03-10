  • Megjelenítés
FONTOS Újra itt az energiapara - így hat ez a magyar gazdaságra
Különleges AI-rendszert épít az ismert AI-guru startupja: ez más lesz, mint az eddigi modellek
Befektetés

Különleges AI-rendszert épít az ismert AI-guru startupja: ez más lesz, mint az eddigi modellek

Portfolio
Az Advanced Machine Intelligence (AMI) nevű startup, amelyet Yann LeCun, a Meta korábbi vezető mesterségesintelligencia-kutatója alapított, 1,03 milliárd dolláros befektetést jelentett be 3,5 milliárd dolláros pre-money vállalatértékelés mellett. A cég az úgynevezett világmodellek, valamint a következtetésre és tervezésre képes MI-rendszerek kereskedelmi hasznosítását tűzte ki célul. Hasonló témákról szó lesz március 18-ai AI in Business rendezvényünkön. Regisztráció ls részletek itt!

A befektetési kört a Cathay Innovation, a Greycroft, a Hiro Capital, a HV Capital és Jeff Bezos befektetési cége, a Bezos Expeditions közösen vezette. A finanszírozás egyben LeCun régóta hangoztatott meggyőződésének próbája is:

a kutató szerint a mai nagy nyelvi modellek önmagukban nem képesek emberi szintű gondolkodásra és önálló döntéshozatalra.

LeCun 2013-ban csatlakozott a Metához, ahol megalapította a Facebook AI Research (FAIR) kutatólabort, és a vállalat egyik legmeghatározóbb MI-vezetőjévé vált, mielőtt 2025 végén távozott. A Meta időközben átszervezte MI-fejlesztéseit: 2025 júniusában létrehozta a Meta Superintelligence Labs nevű részleget, amelynek élére Alexander Wangot, a Scale AI korábbi vezérigazgatóját nevezte ki.

A Reutersnek adott interjúban LeCun elmondta, hogy az AMI olyan rendszereket épít, amelyek komplex, valós környezetben képesek következtetésre és tervezésre. Hozzátette, hogy a jelenlegi, a következő szó vagy pixel előrejelzésén alapuló megközelítések önmagukban nem fognak széles körben alkalmazható, intelligens ügynököket eredményezni.

Még több Befektetés

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt! - díjmentes, interaktív előadás

Valakik úgy veszik az állampapírokat, mintha nem lenne holnap – Mi folyik itt?

Új befektetési alapot dobott piacra az MBH, a kriptók hullámzását lehet vele meglovagolni

A vállalat rövid távon összetett rendszereket üzemeltető szervezeteket céloz meg ügyfélként: gyártóvállalatokat, autóipari és repülőgépipari cégeket, valamint biomedicinális és gyógyszeripari vállalatokat.

A fő célunk, hogy az intelligens rendszerek elsődleges szolgáltatójává váljunk, alkalmazási területtől függetlenül

– mondta LeCun.

Hosszabb távon a technológia fogyasztói alkalmazásokban is megjelenhet. LeCun szerint a háztartási robotoknak valódi józan ésszel kell rendelkezniük ahhoz, hogy megértsék a fizikai világot. Emellett arról is egyeztet a Metával, hogy az AMI technológiáját a Ray-Ban Meta okosszemüvegben is bevethessék – ezt LeCun az egyik legközelebbi lehetséges felhasználási területnek nevezte.

Kapcsolódó cikkünk

Félelmetes ütemben cseréli AI-ra az embereket az ázsiai szuperhatalom – de sikerül a nagy ugrás?

Elképesztő: a mesterséges intelligencia pörgetheti fel a baromfiágazatot

Parázs viták az AI-ról: bemutatjuk a mesterséges intelligencia valódi arcát

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Versant Media

A Versant Media a Comcastból vált ki. Idén év elején zárult le a split, de 2025-öt már önállóan jelentette,&nbsp;az egy teljes pénzügyi év volt a számára. Minden Comcast tulajdonos kapott 2

Holdblog

A Hormuzi-szoros visszavág

Ezen a héten elemzünk Pekár Dáviddal, Cser Tamással, Szőcs Gáborral és gyengülő forinttal. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Agrárium 2026

Agrárium 2026

2026. március 10.

Parlamenti választás és piaci reakciók

2026. március 17.

Biztosítás 2026

2026. március 17.

AI in Business 2026

2026. március 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Trump szerint hamarosan vége a háborúnak, Irán tovább támad, NATO-tagállamot lőttek – Híreink az iráni háborúról percről percre hétfőn
Szakad az olaj, kilőtt a tőzsde Trump nagy bejelentésére
Valakik úgy veszik az állampapírokat, mintha nem lenne holnap – Mi folyik itt?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility