Különleges AI-rendszert épít az ismert AI-guru startupja: ez más lesz, mint az eddigi modellek

A befektetési kört a Cathay Innovation, a Greycroft, a Hiro Capital, a HV Capital és Jeff Bezos befektetési cége, a Bezos Expeditions közösen vezette. A finanszírozás egyben LeCun régóta hangoztatott meggyőződésének próbája is:

a kutató szerint a mai nagy nyelvi modellek önmagukban nem képesek emberi szintű gondolkodásra és önálló döntéshozatalra.

LeCun 2013-ban csatlakozott a Metához, ahol megalapította a Facebook AI Research (FAIR) kutatólabort, és a vállalat egyik legmeghatározóbb MI-vezetőjévé vált, mielőtt 2025 végén távozott. A Meta időközben átszervezte MI-fejlesztéseit: 2025 júniusában létrehozta a Meta Superintelligence Labs nevű részleget, amelynek élére Alexander Wangot, a Scale AI korábbi vezérigazgatóját nevezte ki.

A Reutersnek adott interjúban LeCun elmondta, hogy az AMI olyan rendszereket épít, amelyek komplex, valós környezetben képesek következtetésre és tervezésre. Hozzátette, hogy a jelenlegi, a következő szó vagy pixel előrejelzésén alapuló megközelítések önmagukban nem fognak széles körben alkalmazható, intelligens ügynököket eredményezni.

A vállalat rövid távon összetett rendszereket üzemeltető szervezeteket céloz meg ügyfélként: gyártóvállalatokat, autóipari és repülőgépipari cégeket, valamint biomedicinális és gyógyszeripari vállalatokat.

A fő célunk, hogy az intelligens rendszerek elsődleges szolgáltatójává váljunk, alkalmazási területtől függetlenül

– mondta LeCun.

Hosszabb távon a technológia fogyasztói alkalmazásokban is megjelenhet. LeCun szerint a háztartási robotoknak valódi józan ésszel kell rendelkezniük ahhoz, hogy megértsék a fizikai világot. Emellett arról is egyeztet a Metával, hogy az AMI technológiáját a Ray-Ban Meta okosszemüvegben is bevethessék – ezt LeCun az egyik legközelebbi lehetséges felhasználási területnek nevezte.

