Szinte elkölthetetlen pénzt termel az OTP

Új rekordot ért el az OTP profitja tavaly, a bankcsoport 1146 milliárd forintot termelt.
Most már ott tartunk, hogy tartósan bőven ezermilliárd forint feletti adózott eredményt tud elérni a bank, az elemzők idén már 1200, jövőre pedig 1300 milliárd forint feletti profitot várnak.
Hogy mire lehet ennyi pénzt elkölteni?
Például osztalékra. Tavaly például a 2024-es eredmény után 270 milliárd forint osztalékot fizetett az OTP, az idei eredmény után pedig már 300 milliárd forint osztalék jöhet.
Vagy saját részvényeket is vehet vissza a bank, az OTP tavaly 192 milliárd forintnyi részvényt vett vissza, idén pedig folytatódhatnak a vásárlások.
De a hitelezési növekedés finanszírozására is lehet költeni, hiszen minden új hitel mögé tőkét kell rendelni, minél nagyobb a bank tőkéje, annál több hitelt tud kihelyezni vállalatoknak és lakosságnak.
A működési költségek is egyre magasabbra kúsznak, most a dinamika úgy néz ki, hogy a kiadások magasabb ütemben nőnek, mint a bevételek, a bérinfláció magas, de nőnek az IT infrastruktúra és alkalmazások költségei, a marketing- és szakértői kiadások is.
És nyilván fontos a tartalékképzés és kockázati puffer is, a bankrendszer ciklikus iparág, ezért a nyereség egy része tartalékként marad bent. Ezt a bank később használhatja például hitelveszteségek fedezésére egy gazdasági visszaesés idején. Most jó évek vannak, de nem árt felkészülni a rosszakra.
Az állami terhek is magasak, tavaly csak a magyarországi csoporttagokat érintő kormányzati terhek 259 milliárd forintot tettek ki, idén ez már 330 milliárd forint lehet.
És hát persze jöhetnek még felvásárlások is, az OTP számos országban vett bankot az elmúlt években, az akvizíciókkal már 11 országban van jelen, és bár az elmúlt 3 évben nem volt felvásárlás, az OTP folyamatosan keresi az akvizíciós lehetőségeket, a menedzsment kiemelt figyelmet fordít a nagy növekedési lehetőségeket kínáló közép-ázsiai régióra.
És, hogy sok-e az 1146 milliárd forint profit? Helyezzük perspektívába!
Érdemes megnézni, hogy a magyar tőzsdén jegyzett cégek közül a másik három blue chip hogy teljesített. A Mol 340, Richter 232, a Magyar Telekom pedig 216 milliárd forint profitot ért el tavaly, az összesen 788 milliárd forint, vagyis
az OTP egymaga másfélszer akkora profitot termel, mint a három cég összesen.
