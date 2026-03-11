Itt vannak a Nyomda legfrissebb számai, jöhet a magas osztalék

  • Megjelenítés
 
A szerdai piaczárást követően tette közzé legfrisebb, negyedik negyedéves számait a Nyomda. Az exportarány továbbra is kiemelkedő, lévén pedig, hogy ez már a negyedik pénzügyi év volt, éves számokat is közölt a társaság, emellett pedig az osztalékról is beszélt Zsámboki Gábor vezérigazgató.
A negyedik negyedév számokban

16,6 milliárd forintos nettó árbevétellel zárta a Nyomda a nyegyedik negyedévet, ami 6 százalékos csökkenést jelent az előző év azonos időszakához képest.

A cég profitja a negyedik negyedévben 1,2 milliárd forint volt, szemben a tavalyi 2,1 milliárd forinttal.

anynetto

Ami az egyes szegmenseket illeti:

