Itt vannak a Nyomda legfrissebb számai, jöhet a magas osztalék

A negyedik negyedév számokban
16,6 milliárd forintos nettó árbevétellel zárta a Nyomda a nyegyedik negyedévet, ami 6 százalékos csökkenést jelent az előző év azonos időszakához képest.
A cég profitja a negyedik negyedévben 1,2 milliárd forint volt, szemben a tavalyi 2,1 milliárd forinttal.
Ami az egyes szegmenseket illeti:
