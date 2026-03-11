  • Megjelenítés
Nagy a baj, történelmi lépés készül: soha nem látott mértékben nyúlhatnak hozzá a stratégiai kőolajtartalékhoz
Nagy a baj, történelmi lépés készül: soha nem látott mértékben nyúlhatnak hozzá a stratégiai kőolajtartalékhoz

A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) történetének legnagyobb stratégiai kőolajkészlet-felszabadítását javasolta. A lépés célja az iráni konfliktus nyomán meredeken emelkedő nyersolajárak megfékezése. A kezdeményezésről a G7-országok energiaügyi miniszterei is egyeztetnek, de a végleges döntés még várat magára.

A Wall Street Journal értesülései szerint a felszabadított mennyiség

meghaladná azt a 182 millió hordót, amelyet az IEA tagállamai 2022-ben, Oroszország ukrajnai inváziója idején két ütemben dobtak piacra.

Az ügynökség kedden rendkívüli ülést hívott össze, a tagországok pedig várhatóan szerdán dönthetnek a javaslatról. A terv csak akkor lép életbe, ha egyetlen tagállam sem emel kifogást ellene. A folyamatot ugyanis már egyetlen vétó is megakaszthatja.

A G7-országok energiaügyi miniszterei a keddi egyeztetésükön még nem kötöttek konkrét megállapodást a készletek felszabadításáról. Ehelyett az IEA-t kérték fel a piaci helyzet értékelésére. Egy név nélkül nyilatkozó G7-es forrás a Reutersnek elmondta, hogy bár jelenleg egyik ország sem szembesül tényleges, fizikai kőolajhiánnyal, az árak meredeken emelkednek. Ezt a helyzetet pedig nem lehet tétlenül szemlélni. A forrás hozzátette:

a tagállamok általánosságban támogatják az IEA által koordinált készletfelszabadítást.

Az azonnali végrehajtást azonban több nyitott kérdés is hátráltatja. A teljes mennyiségről, az országonkénti elosztásról és a piacra dobás ütemezéséről még további egyeztetésekre van szükség. A G7-es forrás szerint az IEA titkársága a várható piaci hatások alapján dolgoz ki forgatókönyveket. A kezdeményezésbe ráadásul olyan, az ügynökségen kívüli országokat is bevonhatnak, mint Kína vagy India.

Dél-Korea az IEA tagállamaként részt vesz a tárgyalásokon, és jelenleg is felülvizsgálja az álláspontját

- közölte a szöuli ipari minisztérium szóvivője. Az IEA és a Fehér Ház nem reagált azonnal a hírügynökség megkeresésére.

A Wall Street Journal beszámolója nyomán az amerikai WTI, illetve az északi-tengeri Brent nyersolaj határidős jegyzése is csökkenésnek indult. Az olajárak már korábban is korrigáltak némileg a hétfői, csaknem négyéves csúcsot jelentő ugrás után. Ezt megelőzően ugyanis Donald Trump amerikai elnök arról beszélt, hogy a közel-keleti háború hamarosan véget érhet.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Shutterstock

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

