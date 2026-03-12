Felpörög az AI-háború - A techóriások az Anthropic mögé álltak

Mire jó az AI az üzletben? Mellébeszélés helyett stratégiákat, valós megoldásokat és use case-eket mutatunk egy teljes napon át! Regisztráció és részletek itt!

Egyre komolyabb politikai és technológiai konfliktussá nőtte ki magát az amerikai kormány és az Anthropic mesterségesintelligencia-cég közötti vita. A vállalat jogi eljárást indított a Trump-adminisztráció ellen, miután Pete Hegseth védelmi miniszter példátlan lépéssel „ellátási lánc kockázatnak” minősítette a céget, gyakorlatilag kizárva azt a kormányzati és katonai együttműködésekből.

Az ügyben most több amerikai technológiai óriás is nyíltan az Anthropic mellé állt. A Google, az Amazon, az Apple és a Microsoft jogi beadványokban fejezte ki támogatását, arra figyelmeztetve, hogy a kormány lépése veszélyes precedenst teremthet az egész technológiai iparág számára.

A vita gyökere az, hogy az Anthropic nem volt hajlandó engedélyezni mesterségesintelligencia-modelljeinek olyan felhasználását, amely tömeges belföldi megfigyelést vagy teljesen autonóm fegyverrendszereket tenne lehetővé. A cég vezérigazgatója, Dario Amodei február végén jelezte, hogy vállalata inkább lemond a Pentagon-megbízásokról, mintsem feladja az ilyen felhasználást korlátozó biztonsági szabályokat.

A vita hónapok óta húzódott a védelmi tárca és a vállalat között. A Pentagon olyan szerződéses módosításokat szeretett volna, amelyek lehetővé tették volna az AI-rendszerek „bármely jogszerű felhasználását”. Az Anthropic ezt elfogadhatatlannak tartotta, mert szerintük az ilyen megfogalmazás megnyitná az utat a tömeges megfigyelés vagy autonóm fegyverek előtt.

A konfliktus nyilvánosságra kerülése után Donald Trump élesen bírálta a céget, „woke” vállalatnak nevezve azt, majd bejelentette, hogy a kormányzat teljesen kivezeti az Anthropic technológiáját az állami rendszerekből. Nem sokkal később a védelmi minisztérium hivatalosan is ellátási lánc kockázatnak minősítette a céget, ami gyakorlatilag kizárja a kormányzati beszállítói körből.

Az Anthropic szerint ez politikai megtorlás volt a cég nyilvános állásfoglalásai miatt, ezért fordult bírósághoz. A vállalat jogi beadványában azzal érvel, hogy a kormány megsértette a szólásszabadsághoz fűződő jogait.

A most benyújtott úgynevezett „amicus” beadványokban több technológiai vállalat és szakmai szervezet is azt írta, hogy a kormány lépése komoly következményekkel járhat a teljes iparágra nézve. A Microsoft szerint különösen veszélyes precedens lenne, ha a kormány büntetni kezdené azokat a cégeket, amelyek etikai vagy politikai okokból nem hajlandók bizonyos katonai alkalmazásokban részt venni.

A techipart képviselő Chamber of Progress érdekvédelmi szervezet szerint az intézkedés „potenciálisan romboló szankció”, amely a cégeket hallgatásra és együttműködésre kényszerítheti a kormányzati nyomás hatására.

Érdekesség, hogy a Meta egyelőre kimaradt a támogatók közül. A Facebook anyavállalata tavaly kilépett a szervezetből, amely most az Anthropic mellett érvel.

A konfliktus különösen látványos annak fényében, hogy a nagy technológiai cégek vezetői az elmúlt évben több alkalommal támogatták a Trump-adminisztrációt, és jelentős összegekkel járultak hozzá politikai kampányokhoz. Az Anthropic elleni lépés azonban sokak szerint olyan határt lépett át, amely már az egész iparág működését érintheti.

Közben a mesterséges intelligencia piacán továbbra is éles a verseny. A rivális OpenAI vezérigazgatója, Sam Altman a közelmúltban burkoltan bírálta az Anthropicot, mondván, hogy „rossz a társadalomnak”, ha vállalatok hátat fordítanak a demokratikus folyamatoknak azért, mert nem értenek egyet az aktuális politikai vezetéssel.

A két AI-cég közötti rivalizálás egyébként rendkívül kiélezett. Az OpenAI nemrég 110 milliárd dollárnyi tőkét vont be, amely 730 milliárd dollárra értékelte a vállalatot. A ChatGPT heti aktív felhasználóinak száma már meghaladja a 900 milliót, a cég éves bevétele pedig 25 milliárd dollár fölé emelkedett.

Az Anthropic sem marad el sokkal, éves árbevétele már 19 milliárd dollár fölött jár, miközben a Claude nevű AI-rendszere egyre szélesebb körben terjed.

A mostani per kimenetele messzemenő következményekkel járhat. Nemcsak azt döntheti el, hogy egy kormány kizárhat-e egy technológiai céget politikai nézetkülönbségek miatt, hanem azt is, hogy a mesterséges intelligencia fejlesztői mennyire tudják megőrizni függetlenségüket a nemzetbiztonsági érdekekkel szemben.

