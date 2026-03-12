Felpörög az AI-háború - A techóriások az Anthropic mögé álltak

Egyre komolyabb politikai és technológiai konfliktussá nőtte ki magát az amerikai kormány és az Anthropic mesterségesintelligencia-cég közötti vita. A vállalat jogi eljárást indított a Trump-adminisztráció ellen, miután Pete Hegseth védelmi miniszter példátlan lépéssel „ellátási lánc kockázatnak” minősítette a céget, gyakorlatilag kizárva azt a kormányzati és katonai együttműködésekből.
Az ügyben most több amerikai technológiai óriás is nyíltan az Anthropic mellé állt. A Google, az Amazon, az Apple és a Microsoft jogi beadványokban fejezte ki támogatását, arra figyelmeztetve, hogy a kormány lépése veszélyes precedenst teremthet az egész technológiai iparág számára.
A vita gyökere az, hogy az Anthropic nem volt hajlandó engedélyezni mesterségesintelligencia-modelljeinek olyan felhasználását, amely tömeges belföldi megfigyelést vagy teljesen autonóm fegyverrendszereket tenne lehetővé. A cég vezérigazgatója, Dario Amodei február végén jelezte, hogy vállalata inkább lemond a Pentagon-megbízásokról, mintsem feladja az ilyen felhasználást korlátozó biztonsági szabályokat.
A vita hónapok óta húzódott a védelmi tárca és a vállalat között. A Pentagon olyan szerződéses módosításokat szeretett volna, amelyek lehetővé tették volna az AI-rendszerek „bármely jogszerű felhasználását”. Az Anthropic ezt elfogadhatatlannak tartotta, mert szerintük az ilyen megfogalmazás megnyitná az utat a tömeges megfigyelés vagy autonóm fegyverek előtt.
A konfliktus nyilvánosságra kerülése után Donald Trump élesen bírálta a céget, „woke” vállalatnak nevezve azt, majd bejelentette, hogy a kormányzat teljesen kivezeti az Anthropic technológiáját az állami rendszerekből. Nem sokkal később a védelmi minisztérium hivatalosan is ellátási lánc kockázatnak minősítette a céget, ami gyakorlatilag kizárja a kormányzati beszállítói körből.
Az Anthropic szerint ez politikai megtorlás volt a cég nyilvános állásfoglalásai miatt, ezért fordult bírósághoz. A vállalat jogi beadványában azzal érvel, hogy a kormány megsértette a szólásszabadsághoz fűződő jogait.
A most benyújtott úgynevezett „amicus” beadványokban több technológiai vállalat és szakmai szervezet is azt írta, hogy a kormány lépése komoly következményekkel járhat a teljes iparágra nézve. A Microsoft szerint különösen veszélyes precedens lenne, ha a kormány büntetni kezdené azokat a cégeket, amelyek etikai vagy politikai okokból nem hajlandók bizonyos katonai alkalmazásokban részt venni.
A techipart képviselő Chamber of Progress érdekvédelmi szervezet szerint az intézkedés „potenciálisan romboló szankció”, amely a cégeket hallgatásra és együttműködésre kényszerítheti a kormányzati nyomás hatására.
Érdekesség, hogy a Meta egyelőre kimaradt a támogatók közül. A Facebook anyavállalata tavaly kilépett a szervezetből, amely most az Anthropic mellett érvel.
A konfliktus különösen látványos annak fényében, hogy a nagy technológiai cégek vezetői az elmúlt évben több alkalommal támogatták a Trump-adminisztrációt, és jelentős összegekkel járultak hozzá politikai kampányokhoz. Az Anthropic elleni lépés azonban sokak szerint olyan határt lépett át, amely már az egész iparág működését érintheti.
Közben a mesterséges intelligencia piacán továbbra is éles a verseny. A rivális OpenAI vezérigazgatója, Sam Altman a közelmúltban burkoltan bírálta az Anthropicot, mondván, hogy „rossz a társadalomnak”, ha vállalatok hátat fordítanak a demokratikus folyamatoknak azért, mert nem értenek egyet az aktuális politikai vezetéssel.
A két AI-cég közötti rivalizálás egyébként rendkívül kiélezett. Az OpenAI nemrég 110 milliárd dollárnyi tőkét vont be, amely 730 milliárd dollárra értékelte a vállalatot. A ChatGPT heti aktív felhasználóinak száma már meghaladja a 900 milliót, a cég éves bevétele pedig 25 milliárd dollár fölé emelkedett.
Az Anthropic sem marad el sokkal, éves árbevétele már 19 milliárd dollár fölött jár, miközben a Claude nevű AI-rendszere egyre szélesebb körben terjed.
A mostani per kimenetele messzemenő következményekkel járhat. Nemcsak azt döntheti el, hogy egy kormány kizárhat-e egy technológiai céget politikai nézetkülönbségek miatt, hanem azt is, hogy a mesterséges intelligencia fejlesztői mennyire tudják megőrizni függetlenségüket a nemzetbiztonsági érdekekkel szemben.
Egyébként az OpenAI vs. Anthropic témával a legfrissebb Portfolio Investben is foglalkoztunk:
Címlapkép forrása: Jonathan Raa/NurPhoto via Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Találd meg a neked való befektetési alapot!
Rezsicsökkentés nullás hitellel − Ezen nincs nagyon mit gondolkodni
Kihagyhatatlan lehetőség a vállalatok és a lakosság számára.
Gazdasági vihar közeleg: egyre súlyosabb árat fizet Európa és Magyarország a most készülő energiaválságért
Újjáéledhet a 2022-es krízis szelleme.
Bejelentette Irán elnöke: három feltétele van Teheránnak – Ha ezek teljesülnek, azonnal vége a háborúnak
Itt vannak Irán követelései.
Új, átugorhatatlan reklámok jönnek a YouTube-ra
30 másodpercesek.
Brüsszel tömegével repatriálja az embereket a Közel-Keletről
Magyarország egyelőre saját kapacitásaira hagyatkozik a mentésnél.
Megkongatták a vészharangot: minden idők legnagyobb olajválságával nézünk szembe
Pletser Tamás írása.
Jönnek a kis IKEA-áruházak
Új stratégiával próbálkoznak
Felpörög az AI-háború - A techóriások az Anthropic mögé álltak
Amerikai kormány kontra mesterséges intelligencia.
A zöldátállás geopolitikája
Az energetikai fordulat során a fosszilis tüzelőanyagok szerepét a kritikus nyersanyagok és a tiszta technológiák feletti ellenőrzés veszi át, ami a korábbi kooperációt új típusú nagyhatalm
Miért építene Elon Musk adatközpontokat az űrbe? Az AI-korszak és az energia mint szűk keresztmetszet
Az AI-lázat sokan a chipekkel azonosítják, de a valódi szűk keresztmetszet sokszor az áram, a hálózati csatlakozás, a hűtés és a megfelelő helyszín. Az adatközpont-építési hullám ezért
Melyik bankba érdemes utaltatni a nyugdíjat? Kiszámoltuk!
Január végéig te is kézhez kaptad bankodtól az éves díjkimutatásodat, amelyből feketén-fehéren kiderül, hány tízezer forintot fizettél ki teljesen feleslegesen a bankszámládra az előző
Mit tehet, akin elévült tartozást akarnak behajtani?
Fizetési felszólítást kapott egy követeléskezelőtől? Netán végrehajtással fenyegetik?Az utóbbi években tömegesen hajtanak be követeléskezelők jogi úton a törvény alapján nem behajtha
Belső ellenőrzés kiszervezése
A belső ellenőrzés akkor igazán értékes, amikor még "nincs baj" — mert ilyenkor lehet időben észrevenni a rejtett kockázatokat és javítani a folyamatokat. Ugyanakkor sok szervezetnél a bel
Olajár: recessziót hozhat a hirtelen drágulás?
Az iráni háború nyomán az olaj ára ismét meredeken emelkedett, ami újra előtérbe helyezte az energiaárak makrogazdasági hatásának kérdését. A közgazdasági szakirodalomban az olajársokkok
Le lehet-e csökkenteni az építkezések karbonlábnyomát?
Ahhoz, hogy a globális felmelegedést 2 Celsius-fok alatt tartsuk, a városi építőipar kibocsátását két-négy évtizeden belül a jelenlegi szint 10%-a alá kell csökkenteni.
Tényleg vakon követjük a tömeget?
Csordaszellem - az a viselkedésminta, amikor valaki a saját véleménye helyett a többség viselkedését követi. A mintát gyakran látni a tőkepiacokon is: a mániákat, buborékokat... The post Té
Rezsicsökkentés nullás hitellel − Ezen nincs nagyon mit gondolkodni
Kihagyhatatlan lehetőség a vállalatok és a lakosság számára.
Épp megszűnt, amikor sokkot kapott: jön a háborús infláció?
Régen érkezett ilyen alacsony adat.
Esik az OTP, gyengül a forint: hova és meddig?
Kisebb meglepetések az OTP-nél.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Forradalmi webinárium, a márciusi tőzsdeifjak szellemében
Piaci kitenkintő, elemzések, aktuális lehetőségek górcső alatt.