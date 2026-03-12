  • Megjelenítés
Felpörög az AI-háború - A techóriások az Anthropic mögé álltak
Befektetés

Felpörög az AI-háború - A techóriások az Anthropic mögé álltak

Portfolio
Új szintre lépett az amerikai kormány és a mesterséges intelligenciával foglalkozó Anthropic konfliktusa. A cég perében most a világ legnagyobb technológiai vállalatai is felsorakoztak mellette, miután a Trump-adminisztráció nemzetbiztonsági és ellátási lánc kockázatnak minősítette az AI-fejlesztőt, amely korábban megtagadta, hogy technológiáját tömeges megfigyelésre vagy teljesen autonóm fegyverekhez használják.
AI in Business 2026
Mire jó az AI az üzletben? Mellébeszélés helyett stratégiákat, valós megoldásokat és use case-eket mutatunk egy teljes napon át! Regisztráció és részletek itt!
Információ és jelentkezés

Egyre komolyabb politikai és technológiai konfliktussá nőtte ki magát az amerikai kormány és az Anthropic mesterségesintelligencia-cég közötti vita. A vállalat jogi eljárást indított a Trump-adminisztráció ellen, miután Pete Hegseth védelmi miniszter példátlan lépéssel „ellátási lánc kockázatnak” minősítette a céget, gyakorlatilag kizárva azt a kormányzati és katonai együttműködésekből.

Az ügyben most több amerikai technológiai óriás is nyíltan az Anthropic mellé állt. A Google, az Amazon, az Apple és a Microsoft jogi beadványokban fejezte ki támogatását, arra figyelmeztetve, hogy a kormány lépése veszélyes precedenst teremthet az egész technológiai iparág számára.

A vita gyökere az, hogy az Anthropic nem volt hajlandó engedélyezni mesterségesintelligencia-modelljeinek olyan felhasználását, amely tömeges belföldi megfigyelést vagy teljesen autonóm fegyverrendszereket tenne lehetővé. A cég vezérigazgatója, Dario Amodei február végén jelezte, hogy vállalata inkább lemond a Pentagon-megbízásokról, mintsem feladja az ilyen felhasználást korlátozó biztonsági szabályokat.

A vita hónapok óta húzódott a védelmi tárca és a vállalat között. A Pentagon olyan szerződéses módosításokat szeretett volna, amelyek lehetővé tették volna az AI-rendszerek „bármely jogszerű felhasználását”. Az Anthropic ezt elfogadhatatlannak tartotta, mert szerintük az ilyen megfogalmazás megnyitná az utat a tömeges megfigyelés vagy autonóm fegyverek előtt.

Még több Befektetés

Történelmi veszteség a Hondánál, három elektromos modell gyártását is leállítják

Rengeteg magyar mondhatja fel azonnal, büntetés nélkül az internetét – döntött az uniós bíróság a Telekom ügyében

Itt vannak a Nyomda legfrissebb számai, jöhet a magas osztalék

A konfliktus nyilvánosságra kerülése után Donald Trump élesen bírálta a céget, „woke” vállalatnak nevezve azt, majd bejelentette, hogy a kormányzat teljesen kivezeti az Anthropic technológiáját az állami rendszerekből. Nem sokkal később a védelmi minisztérium hivatalosan is ellátási lánc kockázatnak minősítette a céget, ami gyakorlatilag kizárja a kormányzati beszállítói körből.

Az Anthropic szerint ez politikai megtorlás volt a cég nyilvános állásfoglalásai miatt, ezért fordult bírósághoz. A vállalat jogi beadványában azzal érvel, hogy a kormány megsértette a szólásszabadsághoz fűződő jogait.

A most benyújtott úgynevezett „amicus” beadványokban több technológiai vállalat és szakmai szervezet is azt írta, hogy a kormány lépése komoly következményekkel járhat a teljes iparágra nézve. A Microsoft szerint különösen veszélyes precedens lenne, ha a kormány büntetni kezdené azokat a cégeket, amelyek etikai vagy politikai okokból nem hajlandók bizonyos katonai alkalmazásokban részt venni.

A techipart képviselő Chamber of Progress érdekvédelmi szervezet szerint az intézkedés „potenciálisan romboló szankció”, amely a cégeket hallgatásra és együttműködésre kényszerítheti a kormányzati nyomás hatására.

Érdekesség, hogy a Meta egyelőre kimaradt a támogatók közül. A Facebook anyavállalata tavaly kilépett a szervezetből, amely most az Anthropic mellett érvel.

A konfliktus különösen látványos annak fényében, hogy a nagy technológiai cégek vezetői az elmúlt évben több alkalommal támogatták a Trump-adminisztrációt, és jelentős összegekkel járultak hozzá politikai kampányokhoz. Az Anthropic elleni lépés azonban sokak szerint olyan határt lépett át, amely már az egész iparág működését érintheti.

Közben a mesterséges intelligencia piacán továbbra is éles a verseny. A rivális OpenAI vezérigazgatója, Sam Altman a közelmúltban burkoltan bírálta az Anthropicot, mondván, hogy „rossz a társadalomnak”, ha vállalatok hátat fordítanak a demokratikus folyamatoknak azért, mert nem értenek egyet az aktuális politikai vezetéssel.

A két AI-cég közötti rivalizálás egyébként rendkívül kiélezett. Az OpenAI nemrég 110 milliárd dollárnyi tőkét vont be, amely 730 milliárd dollárra értékelte a vállalatot. A ChatGPT heti aktív felhasználóinak száma már meghaladja a 900 milliót, a cég éves bevétele pedig 25 milliárd dollár fölé emelkedett.

Az Anthropic sem marad el sokkal, éves árbevétele már 19 milliárd dollár fölött jár, miközben a Claude nevű AI-rendszere egyre szélesebb körben terjed.

A mostani per kimenetele messzemenő következményekkel járhat. Nemcsak azt döntheti el, hogy egy kormány kizárhat-e egy technológiai céget politikai nézetkülönbségek miatt, hanem azt is, hogy a mesterséges intelligencia fejlesztői mennyire tudják megőrizni függetlenségüket a nemzetbiztonsági érdekekkel szemben.

Egyébként az OpenAI vs. Anthropic témával a legfrissebb Portfolio Investben is foglalkoztunk:

Kapcsolódó cikkünk

Itt a háborús olajár, de van egy grafikon, amiről senki sem beszél

Kapcsolódó cikkünk

Itt a háborús olajár, de van egy grafikon, amiről senki sem beszél

Beperelte az amerikai kormányt a mesterséges intelligencia egyik legnagyobb cége, miután Trump kitiltotta őket

Kiszivárgott: jöhet a ChatGPT a NATO-nál!

Akadozik az Anthropic AI-modellje, amely nemrégiben felforgatta a piacokat

Címlapkép forrása: Jonathan Raa/NurPhoto via Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Belső ellenőrzés kiszervezése

A belső ellenőrzés akkor igazán értékes, amikor még "nincs baj" — mert ilyenkor lehet időben észrevenni a rejtett kockázatokat és javítani a folyamatokat. Ugyanakkor sok szervezetnél a bel

Holdblog

Tényleg vakon követjük a tömeget?

Csordaszellem - az a viselkedésminta, amikor valaki a saját véleménye helyett a többség viselkedését követi. A mintát gyakran látni a tőkepiacokon is: a mániákat, buborékokat... The post Té

PR cikk

Konferencia ajánló

Parlamenti választás és piaci reakciók

Parlamenti választás és piaci reakciók

2026. március 17.

Biztosítás 2026

2026. március 17.

AI in Business 2026

2026. március 18.

Építőipar 2026

2026. március 19.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Elfogadták von der Leyen paktumát: vétójogok nélkül csatlakoznának az új tagállamok
Zúgnak a vészharangok, menekül a tőke, tömeges bedőléstől tartanak a pénzügyi rendszerben
Rengeteg magyar mondhatja fel azonnal, büntetés nélkül az internetét – döntött az uniós bíróság a Telekom ügyében
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility