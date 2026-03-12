Az Európai Unió Bírósága egy magyar ügy kapcsán tisztázta az internet-előfizetési szerződések módosítására és felmondására vonatkozó szabályokat. A luxembourgi testület kimondta:
ha egy szolgáltató módosítja a szerződési feltételeket – még akkor is, ha ezt egy korábbi uniós bírósági ítélet miatt teszi –, az előfizetőknek joguk van a szerződésüket költségek nélkül felmondani.
Az ügy előzménye, hogy az Európai Unió Bírósága 2020-ban és 2021-ben hozott ítéleteiben már döntött, hogy az úgynevezett „nullás díjszabás” (zero tariff) típusú mobilinternet-ajánlatok ellentétesek az uniós szabályokkal. Ezeknél a konstrukcióknál bizonyos alkalmazások vagy szolgáltatások adatforgalma nem számít bele az előfizetés adatkeretébe — főként a Facebook volt népszerű forgalommentes applikáció a telekomcégek előfizetési csomagjaiban. A döntések után a magyar Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság felszólította a magyar szolgáltatókat – köztük a Magyar Telekomot –, hogy módosítsák az ilyen feltételeket tartalmazó szerződéseiket.
A Magyar Telekom bíróságon támadta meg a hatósági döntést, mivel a vállalat álláspontja szerint az uniós jog lehetővé teszi, hogy az előfizetők ne mondhassák fel költség nélkül a szerződést, ha a módosítást jogszabály vagy jogi kötelezettség teszi szükségessé. A cég úgy érvelt, hogy ebbe a kategóriába nemcsak az új törvények vagy rendeletek tartoznak, hanem az uniós bírósági ítéletek, az európai szabályozói iránymutatások, valamint az ezek alapján hozott hatósági döntések is.
A jogvitában a Kúria előzetes döntéshozatali eljárásban az Európai Unió Bíróságához fordult azzal a kérdéssel, hogy a testület tisztázza, hogy megilleti-e az előfizetőket az ingyenes felmondás joga akkor is, ha a szerződésmódosítás oka nem egy új jogszabály, hanem egy precedensértékű EU-s ítélet, a távközlési szabályozók európai testületének (BEREC) iránymutatása, illetve egy nemzeti hatóság ezek végrehajtására hozott döntése.
A luxembourgi bíróság végül az előfizetők javára döntött, mivel a luxemburgi testület szerint az a kivétel, amely kizárja a költségmentes felmondás lehetőségét, csak szűken értelmezhető.
Vagyis szerintük ez a jog Csak akkor nem illeti meg a fogyasztót, ha a szerződés módosítását közvetlenül és kifejezetten egy uniós vagy nemzeti jogszabály – például törvény vagy rendelet – teszi kötelezővé.
A bíróság hangsúlyozta: az előzetes döntéshozatal során hozott ítéletek nem változtatják meg a jogot, csupán értelmezik azt. Az ilyen döntések ezért nem tekinthetők jogalkotási aktusnak, amely automatikusan szerződésmódosítást ír elő. Hasonlóképpen a BEREC iránymutatásai sem kötelező erejűek, csupán a szabályok egységes alkalmazását segítik.
A mostani állásfoglalás azt is kimondta, hogy egy nemzeti hatóság döntése sem tekinthető jogalkotásnak.
Az ilyen határozatok csupán egy konkrét ügyben alkalmazzák és értelmezik az uniós szabályokat, ezért nem minősülnek olyan jogszabálynak, amely automatikusan kizárná a szerződés költségmentes felmondásának lehetőségét.
A döntés gyakorlati következménye, hogy ha egy szolgáltató – például egy korábbi bírósági ítélet miatt – módosítja az internet-előfizetési szerződések feltételeit, az ügyfelek választhatnak: elfogadják az új feltételeket, vagy további költségek nélkül felmondhatják a szerződést, ami az uniós fogyasztóvédelmi szabályok egyik alapelve is – miszerint a digitális szolgáltatások piacán magas szintű védelem illeti meg a felhasználókat.
Címlapkép forrása: EU
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
