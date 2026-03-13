  • Megjelenítés
Az oroszok elárulták, mennyi olajra függesztették most fel az amerikai szankciókat
Az oroszok elárulták, mennyi olajra függesztették most fel az amerikai szankciókat

Portfolio
Az Egyesült Államok harmincnapos mentességet biztosított azoknak az országoknak, amelyek a szankciók hatálya alá eső orosz kőolajat és kőolajtermékeket vásárolnának a tengeren veszteglő szállítmányokból.

Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter szerint a lépés célja a globális energiapiacok stabilizálása. Ezek egyensúlyát ugyanis súlyosan felborította az Irán elleni háború.

Kirill Dmitrijev, az orosz elnök különmegbízottja csütörtökön a Telegramon közölte, hogy

az amerikai mentesség mintegy 100 millió hordónyi orosz nyersolajat érint.

Dmitrijev úgy véli, hogy az egyre mélyülő energiaválság közepette elkerülhetetlen lesz az orosz energiahordozókra vonatkozó exportkorlátozások további enyhítése. Hozzátette, hogy ez a folyamat "egyes brüsszeli bürokraták ellenállása dacára is" végbe fog menni.

Hiába függesztették fel az orosz olajszankciókat, 100 dollár felett rekedt a Brent

Forradalmi webinárium, a márciusi tőzsdeifjak szellemében - online interaktív előadás

Történelmi veszteség a Hondánál, három elektromos modell gyártását is leállítják

Hiába függesztették fel az orosz olajszankciókat, 100 dollár felett rekedt a Brent

Moszkva bedobta a nagy ötletét: tud egy útvonalat, amivel el lehet kerülni a veszélyes vizeket

