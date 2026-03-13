Az oroszok elárulták, mennyi olajra függesztették most fel az amerikai szankciókat

Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter szerint a lépés célja a globális energiapiacok stabilizálása. Ezek egyensúlyát ugyanis súlyosan felborította az Irán elleni háború.
Kirill Dmitrijev, az orosz elnök különmegbízottja csütörtökön a Telegramon közölte, hogy
az amerikai mentesség mintegy 100 millió hordónyi orosz nyersolajat érint.
Dmitrijev úgy véli, hogy az egyre mélyülő energiaválság közepette elkerülhetetlen lesz az orosz energiahordozókra vonatkozó exportkorlátozások további enyhítése. Hozzátette, hogy ez a folyamat "egyes brüsszeli bürokraták ellenállása dacára is" végbe fog menni.
Forrás: Reuters
Címlapkép forrása: Shutterstock
