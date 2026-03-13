Hiába függesztették fel az orosz olajszankciókat, 100 dollár felett rekedt a Brent

Jelentősen emelkedtek az olajárak a hét végére. A Brent határidős jegyzése meghaladta a hordónkénti 100 dollárt, miután a Hormuz-szoros lezárása és a közel-keleti feszültség kiéleződése hatástalanította az Egyesült Államok piacnyugtató intézkedéseit.

A Brent határidős jegyzése pénteken 100,56 dolláron állt hordónként. Ez nagyjából 9 százalékos heti emelkedésnek felel meg.

Az amerikai WTI olajfajta jegyzése 95,57 dolláron mozgott, ami heti szinten mintegy 7 százalékos drágulást jelent. Mindkét referenciaérték csütörtökön érte el a legmagasabb szintjét 2022 augusztusa óta, miután egyetlen nap alatt több mint 9 százalékot ugrottak az árak.

Washington többféle eszközzel igyekezett megnyugtatni a piacokat. Scott Bessent pénzügyminiszter bejelentette, hogy

30 napos engedélyt adtak ki a tengeren rekedt orosz kőolaj és kőolajtermékek megvásárlására.

Emellett az amerikai energiaügyi minisztérium közölte, hogy

172 millió hordónyi olajat szabadít fel a stratégiai kőolajkészletéből.

Ezt a lépést a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) koordinálta. A szervezet összesen rekordszintű, 400 millió hordós készletfelszabadításról állapodott meg a tagállamokkal.

Az elemzők szerint ezek az intézkedések csupán rövid távú megoldást kínálnak, és nem kezelik a kínálati zavar gyökerét.

A piac átlát ezeken a lépéseken, a határidős árkülönbözetek továbbra is tartós kínálati szűkületet jeleznek

- mondta Emril Jamil, az LSEG vezető elemzője. Jang An, a Haitong Futures szakértője szerint a legfontosabb kérdés a Hormuz-szoroson áthaladó hajóforgalom helyreállítása marad.

A feszültséget tovább fokozta Irán új legfelsőbb vezetőjének bejelentése. Modzstaba Hamenei kijelentette, hogy országa folytatja a harcot, és a Hormuz-szoros lezárását alkupozícióként tartja fenn az Egyesült Államokkal és Izraellel szemben. Csütörtökön két üzemanyag-szállító tartályhajót is robbanóanyaggal megrakott iráni csónakok támadtak meg iraki vizeken. Emiatt az iraki olajkikötők teljesen leállították a működésüket.

Scott Bessent pénzügyminiszter egy interjúban jelezte, hogy az amerikai haditengerészet egy esetleges nemzetközi koalícióval kiegészülve kísérni fogja a hajókat a Hormuz-szorosban, amint a katonai feltételek ezt lehetővé teszik. A Brent árfolyama a WTI-hez képest erősebb támaszt élvez a piacon. Ennek oka, hogy Európa jobban ki van téve az energiabiztonsági kockázatoknak, míg az Egyesült Államok a saját kitermelésével képes részben ellensúlyozni a kínálati zavarokat.

